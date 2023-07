Chiny zalewają nas tanimi, inteligentnymi licznikami. Są poza kontrolą

Producenci inteligentnych liczników z Chin mogą bez przeszkód sprzedawać swoje produkty w krajach UE. Unia nie wprowadziła jednolitych wymogów, np. dotyczących cyberbezpieczeństwa czy ochrony środowiska, więc Chińczycy konkurują ceną.

W Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych jest łącznie 7 producentów inteligentnych liczników o rocznych przychodach na poziomie minimum 50 mln dolarów. W Chinach takich producentów jest 16.

W przypadku inteligentnych liczników nie ma unijnych wytycznych określających, co trzeba zrobić, żeby dopuścić licznik do rynku europejskiego.

Niektóre kraje UE wprowadzają własne przepisy regulujące sprzedaż inteligentnych liczników. Najbardziej wymagające przepisy mają Niemcy, Francja i Czechy (chroniące przede wszystkim krajowych producentów). W Polsce instalowanie liczników z komunikacją pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą.

Ostatnie tygodnie przyniosły nowe napięcia w relacjach biznesowych Chin z innymi krajami. Chiny zmniejszyły eksport dwóch pierwiastków: galu i germanu oraz ich związków chemicznych, co jak tłumaczono, wynika z ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów Chin.

Obydwa pierwiastki to półprzewodniki, są więc bardzo poszukiwane w zaawansowanych technologiach. Utrudnienia w ich eksporcie mają spowodować problemy dla amerykańskich producentów chipów.

Spory handlowe Chin z innymi krajami. Telekomunikacja ważnym obszarem

Te obostrzenia to element negocjacji handlowych. Chiny chcą zniesienia obostrzeń utrudniających lub wręcz uniemożliwiających im zakup w USA, a także u niektórych zachodnich producentów, chipów, półproduktów do ich wytwarzania, a przede wszystkim maszyn służących do produkcji półprzewodników.

To kolejny element sporu Chin ze Stanami Zjednoczonymi. W listopadzie 2022 r. Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych uznała, że import i sprzedaż niektórych produktów chińskich firm mogą stanowić zagrożenie dla krytycznej infrastruktury Stanów Zjednoczonych.

Zadecydowano, że grupy Huawei i ZTE nie będą mogły handlować swoim sprzętem na terenie USA, natomiast urządzeń firm Dahua, Hikvision i Hytera nie będą mogły używać organy administracji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ochrony obiektów rządowych i w innych celach związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Huawei i ZTE to producenci m.in. telefonów komórkowych. Dahua i Hikvision to dostawcy między innymi kamer, które posiadają systemy rozpoznawania głosu i twarzy. Hytera natomiast dostarcza radiotelefony, których używa amerykańska policja.

Nasi zachodni sąsiedzi także boleśnie przekonali się o skali szpiegostwa przemysłowego stosowanego przez Chiny. Gdy okazało się, że chińskie dźwigi kontenerowe stosowane w porcie w Hamburgu są wyposażone w zaawansowane czujniki, które mogą zbierać wrażliwe dane, w tym dane o sprzęcie wojskowym, Niemcy przystąpili do działania. Planują zakazać operatorom telefonii komórkowej instalowania w swoich sieciach 5G niektórych części elektronicznych chińskich producentów.

UE w pełni otwarta na import chińskich inteligentnych liczników

O ile słyszymy o sporach handlowych na linii Chiny-Stany Zjednoczone, to już mniej jest takich informacji dotyczących Chin i krajów Unii Europejskiej. Jednym z europejskich rynków, na którym chińscy dostawcy mogą działać bez przeszkód, jest rynek inteligentnych liczników.

Wraz z transformacją energetyczną i zmianą modelu energetyki na bardziej rozproszony oraz wzrostem pozycji odbiorców energii w krajach UE wymieniane są miliony liczników energii na urządzenia ze zdalną komunikacją.

Nowoczesna technologia pozwala dziś wyposażyć licznik w funkcje, o których większość ludzi nie ma pojęcia. Licznik dostarcza nie tylko informacji dotyczących naszego zużycia energii, ale także pośrednio o naszym stylu życia, stosowanych urządzeniach, obecności w domu.

Co ważniejsze, nowoczesne urządzenie pomiarowe pozwala wyłączyć zasilanie w naszym mieszkaniu, ale także - w przypadku intencjonalnego działania hakera - w całej dzielnicy lub mieście. Zablokowanie dostaw energii mogłoby poważnie zdestabilizować działanie instytucji państwa, usług publicznych i biznesu.

Chiny są wielkim producentem inteligentnych liczników. Szacuje się, że w krajach UE oraz Stanach Zjednoczonych jest łącznie tylko 7 producentów inteligentnych liczników o rocznych przychodach na poziomie minimum 50 mln dolarów. W przypadku Chin takich producentów jest 16. Jest to jedną z przyczyn powodujących masowy import inteligentnych liczników do krajów UE z Chin. W UE nie ma jednolitych przepisów dotyczących standardów technicznych i bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać inteligentne liczniki.

- W przypadku funkcji pomiarowych liczników energii, które obecnie są zastępowane licznikami inteligentnymi, istnieje dyrektywa mówiąca, co trzeba zrobić, żeby dopuścić licznik do rynku europejskiego i jakie instytucje zajmują się ich weryfikacją. W odniesieniu do komunikacji i cyberbezpieczeństwa nie doczekaliśmy się jeszcze podobnego standardu - mówi Jarosław Wojtulewicz, doradca zarządu Apatora ds. strategii.

Różne warunki prowadzenia działalności w UE i w Chinach

Chińscy dostawcy inteligentnych liczników na europejskim rynku konkurują głównie ceną, co wynika przede wszystkim z konsekwentnie realizowanej rządowej strategii ekspansji gospodarczej Chin, a co za tym idzie, diametralnie różnych warunków prowadzenia działalności (rządowe subwencje na eksport chińskich produktów).

Niektórzy unijni politycy widzą już to realne zagrożenie i postulują wyrównanie warunków konkurencji. Zgodnie z deklaracją przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Unia Europejska chce „uczciwych reguł gry z Chinami” i planuje przeciwdziałać ryzyku „uzależnienia” europejskiej gospodarki od Państwa Środka.

- Europejscy producenci inteligentnych liczników muszą spełniać wiele obostrzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego, etyką biznesu, niedopuszczaniem dzieci do pracy i sprawdzaniem tego, w jakich warunkach odbywa się produkcja. Przepisy też określają, czy liczniki są produkowane w oparciu o zasadę security by design, której celem jest prewencja i zapobieganie naruszeniom zasad cyberbezpieczeństwa. Chińscy producenci tych wymogów nie muszą spełniać. Wielu zamawiających w żaden sposób nie weryfikuje chińskich dostawców, nie ma praktyki audytów miejsca produkcji - dodaje Jarosław Wojtulewicz.

Unijnych przepisów nie ma. Państwa działają więc na własną rękę

W lipcu 2019 r. powstał pomysł wprowadzenia wspólnego europejskiego profilu zabezpieczeń cyfrowych dla liczników smart, ale do tej pory takich regulacji nie wprowadzono. Niektóre z krajów nie czekając na wspólny profil inteligentnych liczników i harmonizację przepisów na poziomie UE, opracowały własny zestaw wytycznych dla inteligentnych liczników. Są wśród nich Niemcy, Francja i Czechy.

W Niemczech Bundesamt fűr Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zajmujący się certyfikacją urządzeń komunikacyjnych służących do transmisji danych z inteligentnych liczników wprowadził takie regulacje, że w praktyce bramki komunikacyjne (stanowiące w Niemczech osobne od licznika urządzenia) są produkowane jedynie w Niemczech.

- Oczywiście ten wymóg nie jest tak wprost sformułowany, ale urządzenie musi być certyfikowane pod kątem cyberbezpieczeństwa, podobnie jak miejsce produkcji. Dostawy urządzeń muszą być zrealizowane w ciągu 24 godzin od opuszczenia miejsca produkcji - wyjaśnia Łukasz Zaworski.

Kwestia technicznej specyfikacji oraz certyfikacji liczników smart była od początku traktowana przez francuski rząd priorytetowo, ponieważ nowa technologia i certyfikacja liczników smart miały być nie tylko driverami rozwoju gospodarczego na rynku krajowym, ale także stać się francuskim towarem eksportowym budującym w przyszłości siłę francuskiej gospodarki.

Specyfikacja techniczna (tzw. companion standard) powstała co prawda przy ścisłej współpracy krajowego operatora i grona producentów (w ramach stowarzyszenia G3-PLC Alliance), natomiast do certyfikacji liczników według tego standardu upoważniono tylko jedno francuskie laboratorium LAN.

Brak barier przed potencjalnie niebezpiecznymi produktami

Jeszcze inaczej tę kwestię rozwiązano w Czechach. Tam w 2022 r. Krajowe Biuro Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informacji opublikowało dokument, w którym wprost wyklucza z postępowań przetargowych producentów inteligentnych liczników energii, którzy nie prowadzą produkcji w UE. Dla Czech jest to zbyt ważny obszar, aby te urządzenia były kupowane bez regulacji.

- W Polsce nie ma takich wytycznych, a wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa są sprowadzone jedynie do kilku zapisów w wymaganiach technicznych - wskazuje Łukasz Zaworski.

W przepisach dot. przetargów publicznych jest natomiast nieobligatoryjny wymóg mówiący, że 50 proc. wartości zamówienia ma pochodzić z UE, ale w praktyce to jest deklaratywne i nieweryfikowalne. Z niektórych przetargów nawet takie zapisy są usuwane i 100 proc. oceny oferty stanowi cena.

Polska jest prawdopodobnie jedynym krajem w UE, który nie tylko nie stawia barier potencjalnie niebezpiecznym produktom, ale także nie wypracował strategii wspierania lokalnie działających producentów i dostawców technologii (local content), którzy stanowią ważną siłę gospodarczą i budują kapitał intelektualny naszego kraju.