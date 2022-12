Chiny zbudowały drugą co do wielkości elektrownię wodną na świecie

China Three Gorges ukończyła budowę elektrowni wodnej w Baihetan. Z mocą 16 GW jest drugą co do wielkości elektrownią wodną na świecie.

Największa elektrownia wodna na świecie zbudowana jest na rzece Jangcy w Chinach. Ma moc 22,5 GW.

Baihetan wyposażona jest w 16 turbin, które są w stanie wytworzyć 62,4 TWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu 75 milionów ludzi lub 90,4 miliona ton węgla dla elektrowni cieplnych.

Prace budowlane rozpoczęły się w 2017 roku, a pierwsze jednostki zostały oddane do użytku w czerwcu 2021 roku. Ostatnia turbina została zainstalowana w maju tego roku.

Dwa lata temu Chiny ujawniły plany zainstalowania ciągu elektrowni wodnych na rzece Yarlung Zangbo, górnym odcinku Brahmaputry. Mają mieć moc 60 GW.

W zeszłym miesiącu została uruchomiona pierwsza na świecie komercyjna pływająca elektrownia słoneczna na morzu Haiyang we wschodnich Chinach. Jest zintegrowana z morską turbiną wiatrową, co oznacza, że ​​jest również pierwszą tego typu elektrownią hybrydową.

W zeszłym tygodniu firma State Grid Corp. of China (SGCC) uruchomiła siódmy z 12 bloków w elektrowni szczytowo-pompowej Fengning, która ma być największą na świecie.

Rząd w Pekinie zobowiązał się do osiągnięcia norm w zakresie energii odnawialnej. Pracuje nad ograniczeniem zużycia węgla i osiągnięcia zerowej emisji netto do 2060 r.