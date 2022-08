Chiny zdominowały OZE w Europie i Polsce. Powinniśmy szukać alternatyw, bo jest ryzyko

Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią na istotny składnik większości gospodarek, niezależnie od współczynnika demokratyzacji. Polska w tym zestawieniu jest pewnym ewenementem ponieważ nad Wisłą nadal prowadzone są dyskusje o alternatywach wobec zielonej energii. O znaczeniu OZE, pozycji Chin oraz prognozach rozwoju zielonej energii rozmawiamy z Łukaszem Dobrowolskim, dyrektorem fundacji Climate Strategies.

Budowanie lokalnych europejskich dostaw w fotowoltaice wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów inwestycji w nowe moce o 20-30 proc. w stosunku do wykorzystywania technologii chińskich.

Jest kwestia otwartą, czy i w jakim stopniu Chiny będą rozgrywać politycznie kwestie uzależnienia Europy od swoich technologii OZE (w szczególności PV).

W Europie Zachodniej istnieje powszechne przekonanie, że OZE są najtańszym sposobem przebudowy systemu energetycznego, jednocześnie generującym moce które są lokalne i niezależne od nikogo, a dodatkowo najtańsze.

Uzależnienia od chińskich technologii OZE nie można porównywać z rosyjskim szantażem gazowym

Czy dla rozwoju polskiego sektora OZE zagrożeniem jest chińska ekspansja w tym sektorze?

- Podstawową kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę w tym zakresie, jest charakterystyka źródła energii. Wszelkie źródła oparte o paliwa kopalne, ale też na przykład energetyka jądrowa, zależą od dostaw paliwa. Widać to na przykładzie dużej elektrowni, do której wjeżdżają dwa pociągi węgla na godzinę, czy na przykładzie energetyki atomowej, która wymaga dostaw uranu z konkretnych źródeł, w tym z Rosji.

Różnica względem OZE jest taka, że w momencie wybudowania mocy OZE już nie wymagają zasilania w nic praktycznie, a obsługa serwisowa i maintenance & operations są niskokosztowe i relatywnie proste.

Uzależnienie, w tym przypadku od Chin, to kwestia dostępności komponentów instalacji, żeby po odpowiednim koszcie i odpowiednio szybko te moce budować. Czyli my od Pekinu możemy uzależnić tempo rozwoju mocy OZE, a nie dostarczanie przez OZE energii, kiedy już są zainstalowane. W związku z tym twierdzenie, że zamiana dostaw energii tradycyjnej przez Rosję na technologię OZE z Chin jest wchodzeniem z deszczu pod rynnę stanowi zbyt duże uproszczenie, ponieważ uzależnienie od dostaw ma zupełnie inny charakter.

Niedawno wyszedł szczegółowy raport International Energy Agency, w którym zwrócono uwagę na dominację Chin w łańcuchu dostaw PV. Łańcuch dostaw PV (fotowoltaiki) ma pięć kroków, od wydobycia odpowiednich surowców, przez kolejne etapy przetwórstwa, po tworzenie samych modułów – w czterech na pięć kroków łańcucha dostaw Chiny zajmują 90 proc. globalnego rynku.

W energetyce wiatrowej ten udział Państwa Środka jest mniejszy ponieważ produkcja jest bardziej lokalna i jest kilka firm europejskich, które mają silną pozycję. Można wymienić dwa przypadki w ostatnich miesiącach, kiedy to firmy chińskie zyskały przewagę nad europejskimi w realizacji projektów wiatrowych onshore i offshore - w Chorwacji i we Włoszech.

Chińczycy bardzo intensywnie próbują się rozbudowywać i zwiększać udziały rynkowe w energii wiatrowej. Ważną kwestią dla rozwoju nowych technologii OZE jest wykorzystanie baterii i wodoru. To są nowe rynki gdzie karty się jeszcze rozdają, ale praktycy rynku zwracają już uwagę, że np. w segmencie baterii, oferta chińska jest już tańsza i bardziej atrakcyjna niż to, co można zdobyć od innych dostawców.

Udział Chin w rynku dostaw baterii już jest dosyć wysoki. W rozwoju baterii i wodoru łańcuchy dostaw jeszcze się tworzą i będą się rozwijać. W przypadku baterii ważna jest też kwestia dostępu do surowców, to jest wąskie gardło, ale w tym cyklu produkcyjnym technologii łańcuchów dostaw Chiny mają bardzo silną pozycję, którą starają się rozwijać i kształtować.

Chiny mają ambitną politykę przemysłową, której jednym z celów jest dominacja w sektorze OZE. Stąd koncentracja łańcucha dostaw OZE w Chinach jest faktem. Pytanie, co z tym można zrobić? Trzeba pamiętać, że dominacja Chin w poszczególnych sektorach jest zróżnicowana. Jednakże, budowanie np. lokalnych europejskich dostaw w fotowoltaice wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów inwestycji w nowe moce o 20-30 proc. w stosunku do wykorzystywania technologii chińskich.

W sytuacji kiedy staramy się jak najtaniej te moce wybudować oraz przyjmując kryterium cenowe, na przykład przy aukcjach OZE, wzrost kosztów budowy o 20-30 proc. jest zbyt wygórowany. Przy wyborze dostawców głównym kryterium jest oczywiście cena, przy zachowaniu pewnych parametrów jakościowych, ale z tym akurat nie ma większych problemów przy wyborze wykonawców z Chin.

Uważam więc, że w tym segmencie Unia Europejska, a tym bardziej Polska, nie ma dużej przestrzeni do konkurowania z Chinami. W fotowoltaice należy koncentrować się na budowaniu kompetencji w nowych technologiach, i w zastosowaniach o wyższej wartości dodanej, np. trakery, agrofotowoltaika, systemy zintegrowane z budynkami.

Czy istnieje realna alternatywa, w postaci jakiegoś globalnego gracza - np. Indii, dla chińskich technologii OZE w Polsce?

- Nie generalizowałbym w kontekście całego OZE. Według praktyków w segmencie fotowoltaicznym Chiny nie mają raczej konkurencji. Znam osobiście dużych, wiarygodnych producentów poza Chinami, szczególnie w Indiach, ale nawet oni na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw są zaopatrywani w Chinach. Na Bliskim Wschodzie również realizowane są projekty fotowoltaiczne na gigantyczną skalę, jednak często przy wykorzystaniu technologii oferowanej przez chińskich dostawców - tak więc na dzień dzisiejszy udział Państwa Środka w sektorze fotowoltaicznym wynosi ponad 90 proc. produkcji.

Z kolei skala produkcji w Europie jest relatywnie mała, choć to może się zmieniać w przyszłości. Unia Europejska też wprowadza nowe rozwiązania pomocowe , żeby te moce rozwijać i dywersyfikować łańcuchy dostaw.

Według praktyków nie ma obecnie ograniczania produkcji czy dostaw komponentów z Chin ze względów np. geopolitycznych. Widoczne są za to problemy wynikające z logistyki czy niedawnej fali COVID i lockdownów w Chinach. To, czy i w jakim stopniu Chiny będą rozgrywać politycznie kwestie uzależnienia Europy od swoich technologii OZE (w szczególności PV), jest kwestią otwartą, ale ryzyko istnieje.

Nasza teza jest taka, że tam gdzie jest możliwość szukania alternatywy wobec dostaw z Chin, powinny być podejmowane wysiłki na poziomie UE. Takimi obszarami są Bliski Wschód i Północna Afryka. Tam podejmowane są próby np. budowania łańcuchów dostaw w zakresie magazynów energii czy wodoru. W te inicjatywy zaangażowane są również polskie firmy. Jest to jednak perspektywa kilkuletnia, zanim ten proces przyniesie jakieś materialne efekty.

Istnieje przestrzeń do rozwijania własnych technologii OZE

Jakie powinny zostać wprowadzane w Polsce rozwiązania w ramach OZE, żeby ograniczyć ryzyko uzależnienia się od Pekinu?

- W Polsce podstawowym celem polityki energetycznej powinna być szybka i tania rozbudowa mocy OZE, ponieważ moce już zbudowane nie są od nikogo zależne.

Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przepłacać, bo skala tego, co musimy zbudować, jest ogromna. W związku z tym Polska powinna wykazać się inteligentną strategią wobec Chin, polegającą na jak najszybszej rozbudowie mocy z udziałem chińskich dostaw, przy jednoczesnym przydzielaniu zadań dla lokalnych dostawców, głównie we wdrażaniu oraz późniejszym zarządzaniu tymi instalacjami.

Dodatkowo poza Chinami powinniśmy szukać dostawców komponentów inteligentnych, np. rozwiązań w zakresie monitoringu i sterowania farmami fotowoltaicznymi oferowanymi przez firmy europejskie czy izraelskie.

W ramach całego łańcucha dostaw ceny modułów fotowoltaicznych stanowią 40 proc. kosztów. Pozostałe 60 proc. składa się na inne komponenty - konstrukcje montażowe, inwertery, przede wszystkim operacje związane z budową, a potem utrzymaniem tych instalacji, monitoring i tak dalej. To w tych obszarach jest ogromne pole do popisu dla Polski i polskich firm.

Mamy w Polsce firmy, które są nawet na rynku europejskim ważnymi graczami w niektórych segmentach tych różnych komponentów. Podobnie jest z wiatrakami, pewnie nie jesteśmy w stanie wybudować polskiego championa, by turbiny wiatrowe były produkowane lokalnie, ale w całym łańcuchu dostaw, w skali projektów, które będą wprowadzone w Polsce, spokojnie mogą też uczestniczyć polskie firmy.

Ta strategia sektorowa musi być bardziej zróżnicowana i wyrafinowana, żeby jasno określić, w których elementach w łańcucha dostaw, w jakich komponentach czy podzespołach chcemy budować i tam powinno być ukierunkowane wsparcie, bo też mierząc siły na zamiary, to w ramach Polski to jest to, co możemy zrobić.

Ważnym trzecim elementem jest też koordynacja strategii dywersyfikacji w stosunku do Chin na poziomie europejskim. Polegałoby to na budowaniu poukładanego podejścia europejskiego do łańcuchów dostaw OZE i korzystania z inteligentnych specjalizacji poszczególnych krajów tak, aby nie konkurować ze sobą w tym zakresie i koncentrować się na budowaniu łańcucha dostaw w skali europejskiej .

Reasumując te 3 główne punkty to: korzystanie z tanich i dostępnych technologii Chin, by móc budować moce jak najszybciej i po optymalnym koszcie; posiadanie zniuansowanej strategii (w których częściach łańcucha dostaw każdej z technologii: elementach, komponentach i segmentach tego rynku chcemy być aktywni); a po trzecie bycie częścią europejskiej strategii w budowaniu na poziomie wspólnotowym łańcuchów dostaw.

Bliski Wschód jest jednym z liderów rozwoju OZE

Jak Polska wypada na mapie Europy w rozwiązaniach OZE?

- W Fundacji Climate Strategies Poland pracujemy obecnie z różnymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Na podstawie tej współpracy mogę śmiało stwierdzić, że większość krajów Unii Europejskiej, w tym naszych sąsiadów, postrzega inwestycje w OZE jako podstawowy element strategii bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych, w tym rosyjskich, zarówno w energetyce systemowej, ale jeszcze bardziej w przemyśle i w firmach.

Fakt, że u nas w ogóle są jakieś wątpliwości, to jest aberracja, a nie zasada w tym zakresie. W Zachodniej Europie istnieje powszechne przekonanie, że OZE jest najtańszym sposobem przebudowy systemu energetycznego, jednocześnie generującym moce które są lokalne i niezależne od nikogo, a dodatkowo najtańsze.

Ważny przy wyborze OZE jest również aspekt klimatyczny, który jest dobrze rozumiany na całym świecie. Stąd niezdecydowana postawa Polski wobec rozwiązań OZE nie stanowi „wschodnioeuropejskiego klastra sceptyków”, a jest zupełnym wyjątkiem.

W innych państwach nie toczą się dyskusje, w których rozpatrywane jest wykorzystanie np. energii atomowej albo węglowej jako alternatywy wobec OZE i głównego filaru systemu. Nawet Chiny, które u nas są postrzegane tylko jako główny emitent CO2 na świecie, rozwijający swoje moce węglowe i budujący nowe elektrownie zasilane tym surowcem, mają emisję na mieszkańca niższą niż Polska i wdrażają strategie dekarbonizacji. Chiny produkują energię z OZE na własne potrzeby, a nie tylko na eksport do Europy paneli słonecznych czy baterii.

Bliski Wschód, który jest u nas traktowany tylko jako zagłębie paliw kopalnych, w rzeczywistości realizuje projekty OZE na gigantyczną skalę. Tam są największe projekty fotowoltaiczne na świecie, ze względu na warunki słoneczne, w państwach tych jest również kładziony duży nacisk na wykorzystywanie w przyszłości wodoru.

Cały świat idzie w tym kierunku, nie tylko Unia Europejska, ze względów politycznych. Głównymi czynnikami rozwoju OZE globalnie są: niski koszt wytworzenia energii, bezpieczeństwo geopolityczne (ponieważ energia wytwarzana jest lokalnie) i neutralność klimatyczna.

Łukasz Dobrowolski w Fundacji Climate Strategies odpowiada za projekty strategii redukcji emisji śladu węglowego oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem energii i transformacją energetyczną przedsiębiorstw.

Jako konsultant i associate partner w McKinsey & Company doradzał największym polskim i światowym korporacjom w zakresie strategii i rozwoju biznesu.

Zarządzał dużymi organizacjami biznesowymi, w tym jako dyrektor zarządzający w Polkomtelu.

Od ponad 10 lat jest aktywnym inwestorem i przedsiębiorcą zaangażowanym w sektor energetyki odnawialnej, w segmencie biznesu, samorządów i klientów indywidualnych.