Ciąg dalszy kłopotów fotowoltaicznej spółki. Stilo Energy bez zarządu

Po tym, jak działająca w branży OZE Stilo Energy złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, do dymisji podał się jej cały zarząd. Kurs notowanej na New Connect spółki spadł 30 czerwca o prawie 33 proc., a od początku roku spadek przekracza już 64 proc.

Zarząd Stilo Energy 29 czerwca 2022 roku zdecydował o złożeniu z tym samym dniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, który jak podano wejdzie w życie w przypadku niezakończenia powodzeniem postępowania o zatwierdzenie układu

Stilo Energy podała, że 30 czerwca 2022 r. otrzymała od Jarosława Króla -prezesa zarządu spółki oraz Piotra Kowalczewskiego i Krzysztofa Żurowskiego, pełniących funkcję członków zarządu spółki, rezygnacje z pełnionych funkcji z mocą na koniec 30 czerwca 2022.

Zarząd kierowany przez Jarosława Króla ocenił, że kluczem do dalszego funkcjonowania spółki "jest zapewnienie w bliskiej perspektywie niezbędnych środków finansowych, działając w obecnej lub przyszłej, zmienionej strukturze akcjonariuszy".

Przypomnijmy, że w środę wieczorem (29.06) zarząd Stilo Energy, spółki zajmującej się sprzedażą i montażem instalacji PV, poinformował w komunikacie, o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, który wejdzie w życie w przypadku ewentualnego zmaterializowania się scenariusza niezakończenia powodzeniem postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami, które pozostaje w toku.

Dzień później, 30 czerwca 2022 r spółka otrzymała od Jarosława Króla, pełniącego dotychczas funkcję prezesa zarządu spółki oraz Piotra Kowalczewskiego i Krzysztofa Żurowskiego, pełniących dotychczas funkcję członków zarządu spółki, rezygnacje z pełnionych funkcji z mocą na koniec 30 czerwca 2022.

Jak tłumaczy w informacji dla akcjonariuszy spółka, zarząd w składzie: „Pan Jarosław Król jako Prezes Zarządu oraz Pan Piotr Kowalczewski i Pan Krzysztof Żurowski jako Członkowie Zarządu został powołany pod koniec września 2021 r., w trybie interwencyjnym, w trudnym dla Spółki momencie, po trzech kwartałach zakończonych dużymi stratami”.

„Z perspektywy czasu można wskazać, że brak dodatniej rentowności wynikał przede wszystkim z nieefektywnego modelu biznesowego i operacyjnego oraz nieodpowiedniej kontroli kosztów. Powodem takiej sytuacji, oprócz presji konkurencyjnej, była m.in. brak dywersyfikacji produktowej, zarządzanie firmą jak biznesem on-line, błędna polityka cenowa, złe planowanie finansowe oraz bardzo wysokie koszty stałe.”- czytamy w informacji.

Dalej, wskazano m.in. że te czynniki „powodowały bardzo szybkie wykorzystanie środków finansowych przy braku adekwatnego wzrostu przychodów”, a nowy zarząd „podjął niezwłocznie działania mające na celu uzdrowienie sytuacji”.

W informacji zostało też opisane m.in. wstrzymanie finasowania spółce przez bank, podjęte działania ratunkowe, okoliczności decyzji o „otwarciu postępowania układowego w ramach tzw. przyspieszonej procedury o zatwierdzenie układu”.

Odchodzący zarząd ocenia szanse na układ

W opinii zarządu, jak czytany w omawianej informacji dla akcjonariuszy, istnieją duże szanse na zawarcie układu na warunkach umożliwiających dalsze funkcjonowanie spółki i dokończenie jeszcze niezrealizowanych umów z klientami.

Ale "konieczne jest jednak wsparcie tego procesu ze strony obecnych akcjonariuszy lub nowych inwestorów w zakresie finansowania kapitału obrotowego w celu zapełnienia luki kapitałowej powstałej bo wstrzymaniu finansowania bankowego, pogłębionej przez tymczasowy spadek bieżących przepływów gotówkowych, który będzie trwał do momentu odbudowania popytu w segmencie B2C oraz pojawienia się przychodów w segmencie B2B".

Dalej jest mowa o tym, że "pomimo widocznych symptomów poprawy sytuacji na rynku, niestety, do dnia dzisiejszego liczne rozmowy z kluczowymi akcjonariuszami oraz inwestorami zainteresowanymi wejściem do spółki nie zakończyły się powodzeniem. Wynikało to ze szczególnej oceny ryzyka Stilo i całej branży PV, różnych interesów w obecnej strukturze akcjonariuszy oraz ryzyka związanego z toczącym się postepowaniem układowym".

W związku z tym, zarząd "kierując się zasadą daleko idącej ostrożności złożył w dniu 29.06 br. wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego, który będzie rozpatrywany w drugiej kolejności tj. w przypadku nie dojścia do zawarcia układu z wierzycielami w ramach postepowania restrukturyzacyjnego".

"W świetle powyższych wydarzeń zarząd uznał, że nadszedł czas, aby dalsze decyzje i działania przekazać w ręce kluczowych akcjonariuszy i Rady Nadzorczej (...) ,Kluczem do dalszego funkcjonowania jest zapewnienie w bliskiej perspektywie niezbędnych środków finansowych działając w obecnej lub przyszłej, zmienionej strukturze akcjonariuszy" - czytamy w omawianym załączniku.