Ciech z nowymi danymi o emisjach w Zielonym Indeksie

Ciech, ze względu na specyfikę produkcji, wywiera bardzo duży wpływ na otoczenie. Grupa od lat realizuje zadania, które ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko. To inwestycje we własne, czystsze, źródła energii i innowacyjne modernizacje procesów produkcyjnych. Ciech liczy na komercjalizację – w perspektywie kilkunastu lat – małych reaktorów jądrowych, wydajnych magazynów energii, spalania lub współspalania wodoru.

Energochłonna produkcja i własne źródła

Wolumen emisji CO2

Wskaźniki względne emisji CO2

GK Ciech do Zielonego Indeksu.png Działania na rzecz ograniczenia GHG

Na drodze do dekarbonizacji działalności

Działalność Grupy Ciech jest zorganizowana w pięć podstawowych segmentów operacyjnych: sodowy, agro oraz segmenty pianek, krzemianów i opakowań.Według stanu na 31 grudnia 2020 roku Grupa Ciech składała się z 40 podmiotów gospodarczych. Jednostką dominującą była Ciech SA, a ponadto w skład grupy wchodziły 33 jednostki zależne (w tym 10 za granicą), trzy jednostki stowarzyszone oraz trzy jednostki współkontrolowane przez Ciech SA w kraju i za granicą.Produkcja zlokalizowana jest w 9 zakładach produkcyjnych, z czego pięć największych (dwa w Polsce, dwa w Niemczech i jeden w Rumunii) działa w segmencie sodowym i produkuje sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną oraz produkty pochodne sody.Grupa Ciech jest jednym z największych w branży emitentów do atmosfery dwutlenku węgla (emisje innych składników gazów cieplarnianych – GHG – są relatywnie małe).Ma to związek zarówno z bezpośrednią, energochłonną działalnością produkcyjną (soda kalcynowana i oczyszczona, krzemiany), jak i przede wszystkim z tym, że Grupa sama wytwarza energię elektryczną i ciepło. Jej aktywa energetyczne to: dwie elektrociepłownie węglowe (Inowrocław i Janikowo) oraz elektrociepłownia gazowa (Stassfurt).Oprócz tego grupa jest posiadaczem lub użytkownikiem emitujących gazy cieplarniane środków transportu (m.in. lokomotywy spalinowe, samochody), choć ich wpływ na łączny poziom emisji grupy jest nieznaczny w porównaniu z wymienionymi wyżej kategoriami.W 2020 r. grupa Ciech przyczyniła się do łącznej emisji 2 748,3 mln ton CO2, która była o 20,3 proc. mniejsza w porównaniu z 2019 r. (3 449,7 mln ton), przy mniejszej wartości produkcji o 8,2 proc. Redukcja emisji CO2 w tak dużej skali była też efektem zrealizowanych zadań dekarbonizacji działalności, jak również miała związek przejściem zakładu w Rumunii w tryb stand-by.Największy udział w łącznej emisji CO2 grupy Ciech, aż 92,2 proc., przypadał w 2020 r. na emisje zakresu 1 (bezpośrednie). Jest to konsekwencją wspomnianej energochłonnej produkcji oraz wytwarzania samodzielnie prądu i ciepła. Emisje te obniżono w 2020 r. w porównaniach rdr o 9,4 proc., a w porównaniu do 2018 r. – o 14,5 proc.Na 1 mln zł przychodów grupy Ciech w 2020 r. (2,98 mld zł) przypadła emisja 923,55 t GHG, w porównaniu z 879,88 t w 2019 r., czyli wskaźnik ten wzrósł o 5 pkt. proc. rdr, przy mniejszych przychodach o 8,2 proc.Na 1 mln zł EBITDA Grupy w 2020 r. (613 mln zł) przypadła emisja 4483,28 t GHG, w porównaniu z 4934,96 t rok wcześniej, tj. była o 9,24 pp. mniejsza, przy wzroście wartości EBITDA rdr o 6,1 proc.Na 1 pracownika Grupy w 2020 r. (3 415 osób) przypadła emisja 804,76 t gazów cieplarnianych, która była o 4,5 pp. większa niż rok wcześniej, przy spadku liczby pracowników o 7,8 proc.Grupa Ciech konsekwentnie od 2019 r. realizuje strategię dekarbonizacji działalności. Większość spółek produkcyjnych grupy ma już wdrożone systemy zarządzania środowiskowego, zgodne z wymaganiami normy ISO 14001.Do zmniejszania emisji CO2 przyczyniło się wiele inwestycji, zwłaszcza w segmencie produkcji sody. Miały one na celu zarówno redukcję tych emisji „u źródła”, tj. np. w elektrociepłowni, jak i poprzez unowocześnianie technologii zmniejszających zużycie energii elektrycznej i cieplnej.Pozytywne efekty uzyskano m.in. dzięki zmodernizowaniu w elektrociepłowni elektrofiltrów, a montaż instalacji odazotowania spalin i odsiarczania zredukował emisje tlenków azotu i tlenków siarki. Kompleksowo zmodernizowano układ odpylania instalacji pieców wapiennych w Janikowie.W połowie 2020 r. zakłady produkujące energię i parę (elektrociepłownie) zrealizowały zadania dostosowania instalacji LCP (large combustion plant) do nowych norm. W efekcie od 1 lipca 2020 r. podlegają one bardzo restrykcyjnym standardom emisyjnym dla emisji pyłu (20-25 mg/Nm3), tlenków siarki (200-250 mg/Nm3) oraz tlenków azotu (200 mg/Nm3).W 2020 r. rozpoczęto prace dostosowujące zakłady produkujące parę i energię do wymogów Konkluzji BAT dla LCP, które weszły w życie od 17 sierpnia 2021 r. Nowe limity emisji wynoszą odpowiednio: dla pyłu (15-20 mg/Nm 3), tlenków siarki (130-200 mg/Nm3) oraz tlenków azotu (150-180 mg/Nm3). Ponadto dla źródeł o mocy nominalnej powyżej 300 MW prowadzony jest ciągły pomiar emisji rtęci.W maju 2021 r. zarząd grupy Ciech SA przyjął nową strategię ESG z ośmioma głównymi zadaniami, sprzyjającymi realizacji głównego celu, tj. osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez grupę. Wśród nich w części środowiskowej (komponencie „E”) wymienia się m.in. zmniejszenie ilości potrzebnej energii w procesach produkcji, ochronę zasobów naturalnych, wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego w codziennej działalności biznesowej, czyli zmniejszanie w ten sposób śladu węglowego działalności Grupy.Ciech zamierza obniżyć już do 2026 r. emisje dwutlenku węgla o 33 proc., do roku 2033 – odejść od węgla w procesach produkcji, a do 2040 – osiągnąć neutralność klimatyczną.Zarząd wyjaśniał, że pierwszy cel redukcji CO2 (do 2026 r.) jest możliwy do osiągnięcia przez łączenie dużych projektów (np. wprowadzenie gazu do miksu energetycznego, pozyskiwanie pary z instalacji do termicznego przetwarzania odpadów) z „dziesiątkami mniejszych działań”.Wśród tych pierwszych przewiduje się stopniowe zastępowanie we własnych elektrociepłowniach węgla gazem i innymi paliwami. Obecnie trwa budowa małego bloku gazowego w elektrociepłowni w Inowrocławiu z turbiną o mocy 16MWe oraz kotłem odzysku i kotłem gazowym. Po oddaniu do użytku (koniec 2022 r.) emisja CO2 tego zakładu zmniejszy się o ok. 40 tys. ton rocznie.Spółka rozwija też własne innowacyjne technologie, usprawniające procesy produkcyjne. Na przykład w 2020 r. uruchomiono innowacyjną metodę wychwytu, zatężania i oczyszczania CO2 w procesie produkcji sody kalcynowanej, co zmniejsza jego emisję o 5 tys. ton rocznie.Zarząd Ciechu zakłada też, że w perspektywie kilkunastu lat zostaną skomercjalizowane nowe technologie produkcji energii i nowe jej źródła, jak instalacje małych reaktorów jądrowych, wydajnych magazynów energii, spalania lub współspalania wodoru.