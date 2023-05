Ciepło bez węgla? Fortum w Polsce ma taki plan

- Naszym celem jest odejście od węgla do 2027 roku - deklaruje Piotr Górnik, prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska. Na to paliwo przypada 70 proc. miksu energetycznego firmy.

Udział węgla w miksie paliwowym Fortum Power and Heat Polska to nadal 70 proc., a pozostałe 30 proc. to biomasa i paliwo pochodzące z opadów (RDF - Refuse Derived Fuel). Firma chce odejść od węgla już za kilka lat.

Sposobem na dekarbonizację systemu ciepłowniczego jest elektryfikacja

- Naszym celem jest odejście od węgla do 2027 roku. Chcemy to zrobić poprzez zwiększenie udziału biomasy, RDF i wprowadzenie do naszego miksu paliwowego drewna odpadowego – wyjaśnia Piotr Górnik, prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska.

- Myślę, że docelowym modelem pozwalającym na dekarbonizację systemu ciepłowniczego jest elektryfikacja, czyli pompy ciepła i kotły elektrodowe – wymienia Piotr Górnik.

Zaznacza, że pompy ciepła już są popularne w mniejszej skali, a duże pompy ciepła są rozwiązaniem komercyjnym, customizowanym (personalizowanym) w wielu lokalizacjach.

- Fortum robi to również w Finlandii. Podchodzimy do tego typu rozwiązań we Wrocławiu jako pierwszej lokalizacji, gdzie zabudowujemy pompę ciepła, która będzie odzyskiwała ciepło z oczyszczonych ścieków lub z serwerowni - mówi Piotr Górnik.

Fortum chce iść razem z klientami w kierunku zmniejszenia zużycia energii

W 2027 roku ma wejść w życie nowy system handlu emisjami - ETS 2 i objąć m.in. budynki. Pytanie - co to będzie oznaczało dla ciepłownictwa.

- To jest ogólny kierunek poprawy efektywności funkcjonowania zarówno od strony klientów, jak i systemów ciepłowniczych. O koszcie ogrzewania budynku decyduje nie tylko cena ciepła, ale również ilość zużytego ciepła. Kierunek, żeby budynki objąć ETS, by w przyszłości nowe budynki były zeroemisyjne albo niskoemisyjne, to jest coś, z czym ciepłownictwo będzie musiało się zmierzyć - uważa Piotr Górnik.

- Jeżeli chodzi o stare budynki, spodziewam się, że poziom wsparcia na termomodernizację w najbliższych latach będzie zasadniczo zwiększony, więc jako ciepłownicy musimy zmienić sposób myślenia. Razem z klientami powinniśmy pójść w kierunku zmniejszenia zużycia energii, by system funkcjonował i żebyśmy byli konkurencyjni - komentuje Piotr Górnik.