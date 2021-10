Ciepło i prąd z metanu. Tauron uruchomił instalację kogeneracyjną

Już nie niebezpieczny odpad, ale materiał do produkcji energii i ciepła. Tauron uruchomił w Jawiszowicach instalację kogeneracyjną zasilaną gazem pozyskiwanym z Zakładu Górniczego Brzeszcze. Każdy z dwóch zamontowanych tam silników gazowych generuje moc 2,7 MWe.

W wyniku odmetanowania, część gazu zostaje ujęta i przetransportowana na powierzchnię, gdzie wykorzystywana jest na własne potrzeby lub sprzedawana. Tauron Nowe Technologie przygotował projekt efektywnego wykorzystania tego gazu, a uruchomienie kogeneracyjnych jednostek wytwórczych to tylko początek zmian.- Nasza kopalnia w Brzeszczach, jako pierwsza w kraju, uzyskała status kopalni bezodpadowej. Teraz staje się również mniej emisyjna. Uruchomione silniki metanowe wzmocnią jej efektywność przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy załogi - mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauton Wydobycie. - Chcemy sprawniej wykorzystać gaz z procesu odmetanowania pokładów węgla w wysokosprawnej kogeneracji gazowej, czyli produkcji prądu i ciepła. Zagospodarowanie większej ilości gazu będzie generowało dobry efekt ekonomiczny i korzyści dla środowiska naturalnego – podkreśla prezes Tauron Wydobycie.Niemal połowa absorbowanego tu metanu pozyskiwana jest w procesie odmetanowania i trafia do instalacji produkującej prąd i ciepło. Reszta wyprowadzana jest natomiast wraz z powietrzem wentylacyjnym. Specjaliści Tauron pracują już jednak nad montażem prototypowego urządzenia, które pozwoli na wyłapanie cząsteczek metanu w instalacji wentylacyjnej.Instalacja kogeneracyjna poprawi także bezpieczeństwo zasilania ZG Brzeszcze na wypadek wystąpienia awarii sieciowych. Możliwe jest również ograniczenie mocy zamówionej na jednym z przyłączy, a to przełoży się na wymierne oszczędności.Uczestnicząca w uroczystości uruchomienia instalacji Beata Szydło, była premier i europoseł, podkreśliła, że inwestycja wykorzystuje zaplecze wiedzy i doświadczenia kadry kierowniczej i pracowników, daje szanse dalszego rozwoju lokalnej społeczności i regionu.- Nowoczesne technologie węglowe powinny być podstawą rozwoju i przyszłości naszego regionu, dlatego mam dziś ogromną satysfakcję, że trochę to się spełnia i widzimy w tym szansę dla nas. To dobry przykład, że regiony pogórnicze mają swoją przyszłość i szansę, jeżeli zostaną one dobrze wykorzystane - powiedziała Szydło.