Ciepłownictwo musi znaleźć ogromne pieniądze, by poradzić sobie z Fit for 55

Realizacja inwestycji na tak wielką skalę w przypadku dużych systemów ciepłowniczych, których w Polsce jest wiele - jest bardzo kosztowna - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Unia Europejska wdraża pakiet "Fit for 55", który stanowią akty prawne dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

- Niewątpliwie kamienie milowe, które zostały wyznaczone w procesie dyskusji nad pakietem Fit for 55 są dość restrykcyjne - mówi Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

- Natomiast z naszej perspektywy kluczową kwestią jest to, żeby wiedzieć dokładnie w perspektywie najbliższych - nie kilku lat, tylko kilkunastu, a wręcz najlepiej w perspektywie roku 2050 - w jaki sposób będą kształtowały się te regulacje. I jakie technologie będą możliwe do zastosowania - dodaje Dorota Jeziorowska.

- Kluczowe jest to, żeby w perspektywie - tak jak stało się między pakietem zimowym a pakietem Fit for 55, aby te regulacje się już nie zmieniały. Dlatego że realizacja inwestycji na tak wielką skalę w przypadku dużych systemów ciepłowniczych, których w Polsce jest wiele - jest bardzo kosztowna - zaznacza Dorota Jeziorowska.

- I ich okres amortyzacji wynosi od kilkunastu do dwudziestu pięciu lat. Zatem ciężko jest takie inwestycje milionowe, jak nie miliardowe zmieniać czy realizować nowe, na przykład po pięciu latach. Kluczowa będzie pewność inwestycyjna i stabilność, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji ze strony zarządów poszczególnych spółek, które realizują te inwestycje - wskazuje.

Trzeba pamiętać o wielkich kosztach przemian w ciepłownictwie

Dorota Jeziorowska zwraca również uwagę na wielkie koszty przemian w ciepłownictwie.

- My jako Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych przeprowadziliśmy w oparciu o wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej w zakresie pakietu Fit for 55 analizę kosztów tej transformacji - wskazuje Dorota Jeziorowska.

- I te wartości, w zależności od wyboru scenariusza, kształtują się pomiędzy 277 a 410 mld zł na jednostki wytwórcze. Ale także na sieci oraz instalacje odbiorcze, o czym często się zapomina w perspektywie do roku 2045. Są to bardzo duże nakłady. Trzeba środki pozyskać, żeby te inwestycje mogły zostać zrealizowane - zaznacza Dorota Jeziorowska.

- Należy też pamiętać, że nawet jeżeli byłyby to środki zewnętrzne, na przykład środki unijne, to przepisy pomocowe na poziomie UE precyzują maksymalną intensywność dofinansowania, która wynosi - w zależności od rodzaju inwestycji- do kilkudziesięciu procent, a resztę i tak trzeba mieć i wydatkować. Mimo wszystko staramy się z optymizmem patrzeć na proces transformacji ciepłownictwa - wskazuje Dorota Jeziorowska.