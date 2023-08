Ciepłownictwo po wyborach. Czy Polaków czeka droga zima?

Przed Polakami kolejna droga zima. O tym, jak zreformować ciepłownictwo, dyskutowali w naszej debacie wyborczej na Kanale Gospodarczym posłowie czołowych partii: Anita Sowińska, Janusz Kowalski, Krzysztof Szymański, Bartłomiej Gabryś oraz Piotr Masłowski.

- Jeśli w tym momencie Polska opiera się na węglu, nie możemy w imię ideologii unijnej i klimatyzmu radykalnie z tego rezygnować - wskazuje Krzysztof Szymański z Konfederacji.

- Celem rządowej strategii powinno być dostarczanie ciepła do obywateli po rozsądnie niskich cenach - podkreśla posłanka Lewicy Anita Sowińska.

- Już w 2020 roku mówiłem, że Polaków czekają gigantyczne podwyżki w związku z polityką unijną. Podatek klimatyczny to 40 proc. ceny. Reforma ETS-u to zadanie na 2024 rok - mówi minister rolnictwa Janusz Kowalski.

W debacie wyborczej na Kanale Gospodarczym posłowie czołowych partii dyskutowali o przyszłości polskiego ciepłownictwa. Debatę poprowadził dziennikarz WNP.PL Adam Sierak.

Jeśli nie węglem, to czym? Jak Polacy ogrzeją swoje domy

Co zrobić, by Polaków było stać na ogrzewania swoich domów?

- W Polsce potrzebny jest konsensus dotyczący ciepłownictwa - uważa minister rolnictwa Janusz Kowalski. - Już w 2020 roku mówiłem, że Polaków czekają gigantyczne podwyżki w związku z polityką unijną. Podatek klimatyczny to 40 proc. ceny. Reforma ETS-u (unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji - przyp.red.) to zadanie na 2024 rok - dodaje.

Posłanka Lewicy potwierdza, że powinno nastąpić ponadpartyjne porozumienie. - Jedynie 12,5 proc. wszystkich ciepłowni w Polsce ma status efektywnych. To dramatyczne wyniki - zaznacza Anita Sowińska. - Konsensus powinien polegać na tym, że 100 proc. środków z ETS powinno być przeznaczone na transformację, w tym biogazownie - wskazuje.

- Ciepłownictwo systemowe w 70 proc. opiera się na węglu. To w tej chwili najdroższy nośnik energii. Powinno odejść się od najdroższego źródła, wtedy koszt ETS-u gwałtownie spada - argumentuje Bartłomiej Gabryś z Platformy Obywatelskiej. - Cena jest konsekwencją braku strategii dla rynku energetycznego. Dlatego Polacy tyle płacą - dodaje.

Lata zaniedbań odbijają się na sytuacji branży ciepłowniczej

- W Polsce jest ogromna liczba zaniechań. Nie zrobiliśmy nic, by dostosować się do wykorzystania innych surowców - grzmi Krzysztof Szymański. - Tarcze i programy socjalne nic nie dadzą. W starciu z regulacjami unijnymi to nie tarcza, a okopy, fosa i mur obronny są potrzebne. Leczenie objawowe to nie jest dobre rozwiązanie. Trzeba rozwiązać ten problem przyczynowo - diagnozuje przedstawiciel Konfederacji.

Doskonale sytuację obrazuje przykład Rybnika. - Rybnik jest o tyle specyficzny, że na terenie miasta są ciepłownie państwowe, które przez wiele lat nie zostały zmodernizowane - opisuje wiceprezydent tego miasta Piotr Masłowski. - To nie Covid-19 spowodował tę sytuację. Stopniowy wzrost cen ciepła zaczął się w 2018 roku - diagnozuje.

Jak pomóc ciepłownikom? Czym ogrzewać polskie domy? W co inwestować? O tym w dalszej części debaty. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania Kanału Gospodarczego na Youtube.