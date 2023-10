Ciepłownictwo potrzebuje miliardów, by odejść od węgla

Jeżeli nadal będziemy opierać polskie ciepłownictwo na węglu, to ciepłownictwo systemowe przestanie być konkurencyjne. Dlatego dekarbonizacja sektora musi się rozpocząć najwcześniej jak to możliwe - mówi WNP.PL Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska.

Według Piotra Górnika transformacja polskiego ciepłownictwa powinna zostać sfinansowana z pomocowych środków Unii Europejskiej i środków krajowych. Część pieniędzy na inwestycje muszą wypracować także firmy ciepłownicze.

Węgiel w ciepłownictwie może zostać zastąpiony przez odpady (czyli RDF) i biomasę. W wybranych lokalizacjach możliwe jest także wykorzystanie geotermii czy ciepła odpadowego z przemysłu i serwerowni.

Konieczna jest także poprawa efektywności zużycia ciepła, m.in. poprzez kolejną falę termomodernizacji, jak i poprzez używanie narzędzi cyfrowych do sterowania zużyciem ciepła w budynkach.

Polskie ciepłownictwo stoi przed koniecznością wielkiej transformacji, duża część firm sektora jest jednak w trudnej sytuacji finansowej. Pojawia się zatem pytanie, skąd brać pieniądze na wielką transformację ciepłownictwa...

- Sytuacja sektora ciepłowniczego pod kątem opłacalności, szczególnie w ostatnich latach, nie wygląda dobrze. A zatem to, skąd wziąć pieniądze na transformację sektora, która może kosztować miliardy złotych, jest bardzo dobrym pytaniem. Odpowiedź wydaje się prosta: z każdego możliwego źródła - mówi Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska.

Ceny ciepła mogą wzrosnąć. Ale bez transformacji wzrosłyby bardziej

Jak tłumaczy, sektor musi korzystać z funduszy unijnych i funduszy polskich, a do tego sam musi również coś wypracować.

Zwrot części zainwestowanych pieniędzy firmy otrzymają w cenach ciepła, które mogą okresowo wzrosnąć. Zdaniem branży, jeżeli transformacja nie zostanie przeprowadzona, to ceny ciepła i tak będą rosnąć.

- Dlatego istotne jest, żeby szybko podjąć działania i by dekarbonizacja ciepłownictwa była głównym kierunkiem, który pozwoli docelowo zapewnić ceny akceptowalne przez klienta, ale i konkurencyjne na rynku ciepłowniczym - zaznacza Piotr Górnik.

Co zamiast węgla? RDF, ciepło odpadowe, biomasa i geotermia

Obecnie głównym paliwem wykorzystywanym w polskim ciepłownictwie pozostaje węgiel kamienny. Jakimi paliwami może on zostać zastąpiony?

- Ciepłownictwo jest bardzo lokalne, więc musimy wykorzystać warunki lokalne. Jeżeli w danej lokalizacji jest dostępna geotermia - niestety, nie w całej Polsce - to skorzystajmy z geotermii. Jeżeli dostępne jest ciepło odpadowe, przemysłowe, to skorzystajmy z tego. Najtańsze i najczystsze jest ciepło odzyskane z procesów technologicznych, bo ono już jest. A zatem albo je wypuścimy w powietrze i stracimy bezpowrotnie, albo je wykorzystamy dla dobra lokalnych mieszkańców - wyjaśnia Piotr Górnik.

W przypadku grupy Fortum paliwem, które może zastąpić węgiel, będzie RDF (to paliwo już jest wykorzystywane w elektrociepłowni koncernu w Zabrzu). Będzie to również zwiększona pula biomasy, również lokalnej. W elektrociepłowni Fortum w Częstochowie pożytkowana jest biomasa agro (z lokalnych upraw).

Kierunkiem, w którym powinno podążać polskie ciepłownictwo, ma być elektryfikacja. Pod tym pojęciem kryje się kilka konkretnych rozwiązań.

- Jeżeli mówimy o odzysku ciepła, zarówno z przemysłu, jak i serwerowni, to mówimy w większości o cieple niskoparametrowym. Po to, żeby ono trafiło do sieci ciepłowniczej, owe parametry muszą być zmienione na takie, na których pracuje system ciepłowniczy. Mamy tu dwa kierunki. Po pierwsze: parametry pracy systemu ciepłowniczego będą powoli się obniżały, ale ten ruch w dół będzie ograniczony hydrauliką sieci. Po drugie: musimy podnieść parametry ciepła dostarczanego do tej sieci zgodnie z tym, czego oczekuje hydraulika i sposób funkcjonowania systemu ciepłowniczego. Najlepsza w tym kontekście jest pompa ciepła - wskazuje Piotr Górnik.

Jak przekonuje, pompa ciepła z jednej jednostki energii elektrycznej jest w stanie wyprodukować ok. 3 (w przyszłości będzie to znacznie więcej) jednostki ciepła.

Jak dodaje, oczywiście niezmiernie istotne są również kotły elektryczne i elektrodowe, które mogą zamieniać energię elektryczną w ciepło. Tu dochodzimy do kolejnego istotnego elementu...

Konieczna jest także poprawa efektywności energetycznej u użytkowników ciepła

- Jeżeli zakładamy, że polska gospodarka ma być konkurencyjna, na co bardzo liczę, to udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł będzie rósł. Energia odnawialna charakteryzuje się nieprzewidywalnością - choć z tym coraz lepiej sobie radzimy - jak i dużą zmiennością. Rola systemu ciepłowniczego w bilansowaniu rynku energii elektrycznej będzie zatem się powiększać. My, jako ciepłownicy, musimy to wykorzystać - podpowiada Piotr Górnik.

Wskazuje przy tym na przykłady pożytkowania ciepła odpadowego ze ścieków - zarówno oczyszczonych, jak i surowych ścieków, najtrudniejszych ścieków do odzysku ciepła. Ciekawy jest też przykład z Finlandii, gdzie w dużej skali jest realizowany odzysk ciepła z serwerowni Microsoftu.

Zbierając te wszystkie przykłady: okazuje się, że są to dziesiątki, a nawet setki megawatów możliwych do odzyskania właśnie poprzez elektryfikację.

Na końcu systemu ciepłowniczego sadowi sieę jednak klient końcowy, któremu zależy na niskiej cenie ciepła.

- Jeżeli zostawimy sytuację taką, jaka jest, i nadal będziemy opierać nasze ciepłownictwo na węglu, to ciepłownictwo systemowe przestanie być konkurencyjne. Dlatego dekarbonizacja musi się rozpocząć tak wcześnie, jak to możliwe. Tylko ta droga pozwoli nam na to, aby w przyszłości ciepło było zarówno akceptowalne cenowo przez naszych klientów, jak i konkurencyjne w stosunku do "alternatyw". Kluczowa w tym będzie poprawa efektywności naszego funkcjonowania i jak i poprawa efektywności zużycia ciepła. Myślę tutaj o ograniczeniu zużycia ciepła zarówno wskutek kolejnej fali termomodernizacji, jak i używanie narzędzi cyfrowych do sterowania zużyciem ciepła w budynkach - wyjaśnia Piotr Górnik.