Ciepłownictwo potrzebuje miliardów na inwestycje, a rentowność branży spada

Niezbędne inwestycje w źródła ciepłownicze kosztować będą od 42 do 71 mld zł. Do tego trzeba doliczyć także koszty koniecznych inwestycji w sieci. Łączne koszty, jakie musi ponieść branża w tym zakresie szacowane są pomiędzy 11 a 30 mld zł. Potrzeba inwestycji jest więc ogromna, a sytuacja finansowa firm ciepłowniczych jest bardzo zła - ocenia Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP).

Rentowność ciepłownictwa spada

Pilna potrzeba zmian

Ponadto, sektor musi również zmodernizować istniejące źródła kogeneracyjne o mocy około 7000 MWe, gdzie planowane nakłady wyniosą ok 14 mld zł.Budowa źródeł ciepła z wykorzystaniem energii odnawialnej, o mocy około 8000 MWt, to wydatki na poziomie 15 - 30 mld zł w zależności od użytej technologii.Pozostałe technologie produkcji ciepła, w które trzeba będzie zainwestować zgodnie z polityką klimatyczno-energetyczną, jak odzysk ciepła, magazyny ciepła, zagospodarowanie odpadów o mocy około 1500 MWt to nakłady rzędu 7 - 12 mld zł.- Łącznie niezbędne w transformacji ciepłownictwa systemowego inwestycje w źródła kosztować będą od 42 do 71 mld zł tj. 4,7-7,9 mld zł rocznie - zapewnia Jacek Szymczak.Do tego trzeba doliczyć także koszty koniecznych inwestycji w sieci. Polskie ciepłownictwo systemowe wymaga około 2500 km nowych sieci, a modernizacji i przebudowy potrzebuje około 6500 km z 21 000 km obecnie istniejących. Modernizacji wymagają także węzły cieplne poprzez likwidację węzłów grypowych i inwestycje w inteligentne sieci ciepłownicze.- Łączne koszty jakie musi ponieść branża w tym zakresie szacowane są pomiędzy 11, a 30 mld zł - dodaje Jacek Szymczak.Sytuacja finansowa polskiego ciepłownictwa jest bardzo trudna.- Ostatnie dwa lata to pogłębiająca się strata na podstawowej działalności ciepłowniczej, co jest między innymi efektem niedoskonałej i nienadążającej za zmianami polityki regulacji i zatwierdzania taryf - ocenia Jacek Szymczak.Zwraca uwagę, że widoczny jest spadek dostępnych środków pieniężnych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, co potwierdza ich bardzo ograniczone możliwości reagowania na ewentualne ryzyka wzrostu kosztów i braku ich pokrycia bieżącymi przychodami.- Nie jest to dobra sytuacja w kontekście konieczności realizacji przez sektor kosztownych inwestycji wymagających co najmniej zdolności do pokrycia udziału własnego - zauważa prezes IGCP.Co ciekawe grupą przedsiębiorstw o najgorszych wynikach finansowych spośród badanych są firmy wytwarzające ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. Przyczyną może być dotychczasowa formuła taryfy uproszczonej dla kogeneracji oraz luka w wypłacaniu środków w nowym systemie wsparcia.Możliwość realizacji inwestycji wynikających z kolejnych wyzwań stawianych przed sektorem ciepłownictwa systemowego w regulacjach europejskich jak również krajowych, uwarunkowane są od kondycji finansowej branży.- Przedsiębiorstwa ciepłownicze znajdują się w trudnym położeniu, szczególnie w obliczu oczekiwanej, znaczącej absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej dedykowanych dla modernizacji ciepłownictwa - zaznacza Jacek Szymczak.Jacek Szymczak podkreśla, że sytuacja firm ciepłowniczych jest bardzo ciężka. Branża od lat postuluje o zmianę i urealnienie polityki taryfowej, w której regulator zrezygnowałby się z wymuszania na przedsiębiorstwach ciepłowniczych niskich cen ciepła, bez uwzględnienia ekonomii, założeń strategicznych firm, czy zmieniających się warunków rynkowych.W marcu zakończyły się konsultacje dotyczące propozycji nowego systemu regulacji cen ciepła systemowego. Branża w uwagach do projektu postuluje o wyższe rekompensaty w tytułu strat poniesionych w 2018 roku na zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.Według ekspertów proponowane wartości - 1,36 zł/GJ dla węgla i 0,78 zł/GJ dla gazu – są za niskie. Branża wnioskuje o podwyższenie jednostkowego kosztu do 3 zł/GJ dla węgla, a 1,01 zł/GJ dla gazu. Ciepłownicy zwracają także uwagę na fakt, iż rekompensaty dotyczą jedynie 2028 roku, a faktem jest że przedsiębiorstwa już w 2017 zostały pozbawione możliwości pokrywania kosztów uprawnień w zatwierdzanych taryfach.Uwagi ciepłowników dotyczą także rozwiązań, które miałyby przyspieszyć proces zatwierdzania taryfy. W 2019 roku średnio czas ten wynosił 3-4 miesiące. Branża postuluje o to, aby okres ten nie przekraczał 30 dni.