Ciepłownictwo systemowe potrzebuje nowego prawa. Bez tego nie damy rady go zmienić

Dywersyfikacja paliw w ciepłownictwie postępuje (w 2017 udział węgla wynosił 74 proc., teraz 69,5 proc.), ale zbyt wolno, by sprostać zmianom gospodarczym i wytycznym UE ws. zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. To opinia zawarta w raporcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie uważa, że zerowa rentowność w segmencie ciepłowni to efekt wieloletnich regulacji cen przez państwo i stworzenie specjalnej ustawy dotyczącej ciepłownictwa.

Eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP) przygotowali raport „Transformacja i rozwój ciepłownictwa systemowego w Polsce 2023”. Diagnozują aktualną sytuację sektora, prezentują prognozy na najbliższy sezon, a także postulaty niezbędne do tego, aby szybko i skutecznie realizować transformację branży, a tym samym w długim okresie uchronić mieszkańców od wysokich cen ciepła systemowego.

Raport zamieszczamy do pobrania pod artykułem

W opinii Jacka Szymczaka, prezesa IGCP, najbliższe lata będą kluczowe dla rozwoju ciepłownictwa systemowego.

- Dziś sektor, z którego korzysta blisko 15 mln Polaków, jest obarczony ryzykiem nieprzewidywalnych i istotnych wahań cen paliw. Aktualna stabilizacja na rynku jest pozorna i z pewnością nie jest trwała. Jedyną szansą na tańsze ciepło w dłuższej perspektywie jest wdrożenie działań, których efektem będzie gruntowna transformacja sektora, mówi prezes IGCP.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wylicza, czego potrzebuje ciepłownictwo, aby szybko i skutecznie wcielić je w życie, a tym samym uchronić mieszkańców od wysokich rachunków.

Polski system ciepłowniczy jest jednym z największych w Europie

Z ciepła systemowego w Polsce korzysta 42 proc. gospodarstw domowych. To jeden z najwyższych wyników w Europie. Koncesjonowaną działalność w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła systemowego prowadzi ok. 400 przedsiębiorstw, które zarządzają sieciami ciepłowniczymi o długości ponad 22 100 km. Łączna moc zainstalowana wynosi 54 tys. MW.

Polskie ciepłownictwo uzależnione jest od węgla, którego udział w 2021 roku stanowił 69,5 proc. Wprawdzie dywersyfikacja paliw postępuje (w 2017 udział węgla wynosił 74 proc.), ale zdaniem ekspertów Izby zbyt wolno, aby sprostać zmianom gospodarczym i wytycznym UE dotyczącym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Ciepłownictwo systemowe może pomóc w poprawie jakości powietrza

W ciągu ostatnich dwudziestu lat branża znacząco zmniejszyła emisję szkodliwych substancji do atmosfery m.in. pyłów (o 89,24 proc.), dwutlenku siarki (o 80,84 proc.), tlenków azotu (o 59,68 proc.) i CO2 (o 15,54 proc.). Podłączanie indywidualnych odbiorów do sieci to jeden z najlepszych sposobów na obniżeniu niskiej emisji, generowanej przez prywatne piece. Izba przypomina, że z powodu zanieczyszczenia powietrza wciąż rocznie umiera ok. 45 tys. Polaków.

Zdaniem Jacka Szymczaka wybuch wojny na Ukrainie dobitnie pokazał, że polska energetyka, w tym także ciepłownictwo systemowe muszą się zmienić.

- Sektor powinien zdywersyfikować swój mix paliwowy i uniezależnić się od paliw kopalnych. Ich dostępność spada, a wykorzystanie obciąża środowisko naturalne oraz generuje dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw ciepłowniczych w postaci uprawnień do emisji CO2, których ceny, jak pokazują ostatnie lata, także są nieprzewidywalne. Stabilizacja, z którą mamy obecnie do czynienia, nie jest dana nam na zawsze - mówi prezes IGCP.

Analitycy uważają, że po okresie spowolnienia gospodarczego, którego szczyt przypadnie w 2023 roku, powinniśmy obserwować ożywienie, a wraz z nim zwiększone zapotrzebowanie na paliwa kopalne i wzrost ich cen.

Bez transformacji branży ceny ciepła systemowego będą rosły, a jego stała dostępność będzie zagrożona.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze chcą się zmieniać, ale są coraz biedniejsze

Proces zmian w sektorze wymaga z jednej strony czasu i pieniędzy, a z drugiej zrozumienia jego konieczności – także po stronie decydentów. Nowoczesne ciepłownictwo do rozwoju potrzebuje odpowiednich warunków, które pozwolą przejść transformację w niezakłócony sposób.

Według raportu podstawą transformacji powinna być przejrzysta legislacja, uwzględniająca kompleksowe i długofalowe spojrzenie na branżę, gdzie kluczową rolę powinien odgrywać dokument – Strategia dla Ciepłownictwa.

Biorąc pod uwagę skalę funkcjonowania ciepłownictwa systemowego w Polsce, potrzebne jest także stworzenie specjalnej ustawy dotyczącej ciepłownictwa i wyodrębnienie przepisów, dotyczących sektora z dzisiaj funkcjonującego prawa energetycznego.

Twórcy raportu, jako niepokojące wskazują ujemną rentowność produkcji ciepła w kogeneracji, czyli procesie jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz praktycznie zerową rentowność w segmencie ciepłowni. To - ich zdaniem - efekt wieloletnich regulacji cen przez państwo. Zauważają, że bez poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw nie będzie możliwa transformacja sektora oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła.

Lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstw ciepłowniczych to nie tylko warunek konieczny zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz transformacji sektora, lecz także w przyszłości tańsze ciepło dla odbiorców. W ten sposób zwiększa się również dostęp do najnowocześniejszych technologii wytwarzania i przesyłania ciepła oraz możliwość wykreowania nowych usług takich jak chłodzenie mieszkań czy biur latem.

Eksperci Izby postulują też stworzenie specustawy, która ureguluje kwestię sieci przesyłowych. Stanowią one kluczowy element infrastruktury ciepłowniczej. Zobowiązanie samorządów do przygotowania efektywnych planów energetycznych obejmujących tę kwestię będzie służyło także lokalnej społeczności.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie rekomenduje w następnej kadencji powołanie na poziomie parlamentu podkomisji lub zespołu do bieżącego monitorowania transformacji i stan sektora ciepłownictwa systemowego.