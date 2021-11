Ciepłownicy żądają zmiany podziału pieniędzy z emisji CO2

Zgodnie z planami rządowymi w 2021 roku ma zostać uruchomiony Fundusz Transformacji Energetyki (FTE) finansowany ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Projekt ustawy zakłada, że do FTE mają trafić pieniądze ze sprzedaży 40 proc. puli uprawnień dostępnych dla Polski w latach 2021-2030. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie uważa , że do FTE powinny trafić przychody ze sprzedaży 100 proc. uprawnień.

Funduszami dla FTE mają być „środki o równowartości przychodów uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji” 40 proc. rocznego wolumenu uprawnień do emisji CO2 w latach 2021-2030; według stanu na sierpień 2021 oszacowano je na ponad 80 mld zł

W projektowanej ustawie wskazano przedsięwzięcia, które będą mogły skorzystać ze wsparcia ze środków FTE. Ich lista jest całkiem długa.

Racjonalne postulaty zgłasza przemysł, a uwagi kierowane już do minister Anny Moskwy skierował też wicepremier Jarosław Kaczyński. Jeśli fundusz ma ruszyć planowo - czas na decyzje.