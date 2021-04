ClientEarth złożył pozew sądowy przeciw dystrybutorowi "ekogroszku"

Pozew w sprawie nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez dystrybutora "ekogroszku" trafił do sądu - poinformowała we wtorek Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Według organizacji chodzi o tzw. greenwashing, czyli nieuzasadnione kreowanie ekologicznego wizerunku produktu.

Jak czytamy w komunikacie, kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska złożyła we wtorek pozew przeciwko jednemu z wiodących na polskim rynku przedsiębiorstw sprzedających węgiel do ogrzewania gospodarstw indywidualnych typu "ekogroszek".

"Wezwaliśmy pozwaną firmę do zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na sprzedaży nieekologicznego opałowego produktu węglowego pod nazwą zawierającą przedrostek +eko+ oraz o zaprzestanie wprowadzających w błąd działań promocyjnych, które mogą sugerować, iż spalanie węgla może być przyjazne dla środowiska" - podała organizacja.

Fundacja podała, że w złożonym we wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozwie organizacja argumentuje, iż produkt węglowy "ekogroszek" sprzedawany jest w opakowaniach, które mogą powodować u konsumentów mylne przekonanie o rzekomej ekologiczności tego produktu. "Chodzi tu o grafiki zawierające kolor zielony, motywy przyrodnicze, a także przekazy marketingowe sugerujące ekologiczny charakter sprzedawanego produktu" - wskazano.

"Opierając się na przepisach Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym domagamy się od pozwanego zmiany nazwy sprzedawanych produktów na niezawierającą odniesień do ekologii, zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym zmiany opakowań sprzedawanego produktu, publikacji oświadczenia w ogólnopolskim dzienniku, w którym firma przyzna się do stosowania nieuczciwej praktyki greenwashingu, a także zapłaty 1500 zł na rzecz Białowieskiego Parku Narodowego" - poinformowała ClientEarth.

W styczniu br. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaapelowała do producentów i dystrybutorów węgla o zaprzestanie stosowania nazwy "ekogroszek". Apel został również przekazany do instytucji zajmujących się zwalczaniem nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochroną praw konsumentów, w tym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ClientEarth przypomniało, że "ekogroszek" to przeznaczony dla gospodarstw domowych węgiel o niskiej gramaturze, którego popularność w ostatnich latach stale rośnie. Zgodnie z szacunkami organizacji w Polsce z tego paliwa może korzystać nawet 30 proc. gospodarstw domowych.