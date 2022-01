Co czeka branżę fotowoltaiczną w 2022 roku?

Branża fotowoltaiczna wkracza w nową rzeczywistość. W opinii wielu ekspertów nowy rok zapowiada się wyjątkowo ciekawie i przełomowo. Fotowoltaika nadal będzie zdecydowanie bardziej opłacalną opcją, niż zakup energii z sieci – prognozuje Jakub Jadziewicz, członek zarządu Alians OZE

Rok magazynów energii

Nowości w ofertach

Eksperci zwracają uwagę, że cała branża w przyszłym roku musi liczyć się z wieloma rodzajami ryzyka operacyjnego. Tylko najlepiej przygotowane i elastycznie zarządzane firmy będą w stanie zapewnić sobie regularne, przewidywalne ceny dostaw i dystrybucji komponentów PV. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, dlatego warto nie przekładać decyzji o inwestycji, bo ceny w kolejnych miesiąca zapewne będą rosnąć – zalecają.Czytaj: Dlaczego energii z OZE było w tym roku tak mało. Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej Przyszły rok powinien być przełomowy dla upowszechnienia i rozwoju magazynów energii, które mają być nowym impulsem dla rozwoju całego rynku OZE. Pomoże w tym nowa edycja Programu Mój Prąd, zapowiedziana na pierwszy kwartał 2022 roku. Wiadomo już, że będzie on posiadał rekordowy budżet w wysokości 1 mld zł, który ma być przeznaczony m.in. na magazyny energii, ciepła, chłodu, a także na ładowarki do samochodów elektrycznych czy systemy zarządzania energią. Wszystko po to, aby maksymalnie zwiększyć autokonsumpcję wyprodukowanej energii elektrycznej.- Nasi klienci biznesowi na razie oddają nadwyżki energii do sieci i w końcu chcieliby mieć możliwości magazynowania, aby później nie odkupować jej z sieci po 100 proc. wyższych cenach. Dlatego mocno rozwijamy współpracę z naszymi partnerami w tym zakresie i zakładamy, że początek przyszłego roku przyniesie dynamiczny wzrost zapytań firm - wyjaśnia Jakub Jadziewicz.Czytaj: Polenergia przejmuje fotowoltaiczną firmę Edison Energia Czego jeszcze możemy spodziewać się w 2022 roku? Firmy będą musiały bardziej niż dotychczas pochylić się nad kwestią ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych. Na rynku zapewne pojawią się nowe oferty ubezpieczeń od zniszczeń, pożarów, przerw w działaniu itp.Kolejnym wyzwaniem może być zapewnienie klientom usługi recyklingowych oraz kompleksowej konserwacji.W sytuacji nadchodzących zmian na rynku istotne staje się też oferowanie kompleksowych usług doradczych klientom, które pomogą im obniżyć rachunki za prąd.