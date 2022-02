Co dalej z ciepłem z sieci? Czy rosnące ceny mogą odstraszyć klientów?

- Nasze ceny ciepła nie są wygórowane w porównaniu z innymi cenami na rynku, na naszą działalność wpływają te same czynniki co na inne podmioty, nas również dotykają podwyżki cen paliw, inflacja i podwyżka kosztów osobowych - mówi WNP.PL Sławomir Gibała, pełniący obowiązki prezesa Taurona Ciepła, podczas rozmowy z cyklu „Energetyczne środy z Tauronem”.

Walka z niską emisją

Inwestycje w sieć i źródła wytwarzania

Współpraca polega przede wszystkim na łatwym dostępie pracowników Taurona Ciepła do administracji samorządowej i jej wsparciu w zakresie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Miasta również finansowo wspierają modernizację swoich zasobów mieszkaniowych, np. przyznając dotacje mieszkańcom na budowę wewnętrznych instalacji ciepłowniczych.- My doprowadzamy sieć ciepłowniczą do budynku i budujemy węzeł cieplny, ale instalacja wewnątrz budynku to już jest odpowiedzialność właściciela, spółdzielni czy wspólnoty. I to tam są kierowane pieniądze z programów miejskich - wyjaśnia Sławomir Gibała.Po zakończeniu w 2023 r. obecnie realizowanego Programu Likwidacji Niskiej Emisji Tauron Ciepło planuje kolejne tego typu programy.Ma w tym pomóc rozbudowa sieci ciepłowniczych. Obecnie długość sieci Tauron Ciepło wynosi blisko 1000 km, co roku na jej rozbudowę wydawanych jest ok. 50-70 mln zł.Spółka inwestuje także w źródła ciepłownicze. W Zakładzie Wytwarzania Katowice trwa budowa kotła gazowego wodnego o mocy 140 MW. Kocioł ten ma podnieść bezpieczeństwo dostaw ciepła.Kolejna realizowana inwestycja to kotły szczytowo-rezerwowe w Czechowicach-Dziedzicach, został wybrany wykonawca inwestycji, niedawno odebrano pozwolenie na budowę.Tauron Ciepło planuje także budowę silników gazowych o łącznej mocy 30 MW, które zastąpią stare źródła węglowe.