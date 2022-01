Co dalej z fotowoltaiką w Polsce?

W efekcie zmian prawa warunki działania prosumentów zasadniczo się zmienią. To już kwestia tylko kilku miesięcy. Jaki będzie wpływ nowego prawa na rynek mikroinstalacji PV w bieżącym roku? Ile może wynosić zwrot z inwestycji w fotowoltaikę w nowym otoczeniu prawnym? Czy w 2022 roku ceny mikroinstalacji PV wzrosną? Sytuację w segmencie mikroinstalacji PV (i nie tylko) prognozują Columbus Energy, Edison Energia, E.ON Foton i Alians OZE.

Wpływ zmian regulacyjnych na zwrot z prosumenckich inwestycji

Ceny mikroinstalacji PV w górę czy stabilizacja?

Alinas OZE ocenia, że nowe przepisy mogą wymusić na wielu firmach konieczność przemodelowania oferty i modeli sprzedażowych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych. Spółka wskazuje, że - według niektórych ekspertów - na rynku może dojść do „przesiania” oraz weryfikacji firm.- Pozostaną tylko najbardziej elastyczne, bardziej dojrzałe i profesjonalne firmy, chcące na bieżąco podnosić swe kompetencje i wiedzę. Firmy z segmentu OZE będą musiały wyjść z roli typowych „przedstawicieli handlowych” na rzecz partnerów, którzy przedstawią klientowi kompleksową ofertę, wyliczenia oraz zupełnie nowe rozwiązania - prognozuje Jakub Jadziewicz, członek zarządu Alians OZE.Michał Skorupa, prezes zarządu E.ON Foton (dawniej Foton Technik) stwierdza, że zapowiedź likwidacji systemu opustów w perspektywie kilku miesięcy przekonała wielu klientów indywidualnych do przyspieszenia decyzji o inwestycjach w panele PV.- Nastąpiła pewnego rodzaju kumulacja zamówień, która przy braku wspomnianych zmian naturalnie rozłożyłaby się w czasie. Nie zmienia to jednak faktu, że nie przewidujemy znacznego wyhamowania całkowitej dynamiki sprzedaży i przyłączania nowych instalacji - mówi Michał Skorupa.I wskazuje, że konsumenci nieustająco szukają możliwości obniżenia rachunków za energię.- Fotowoltaika jest rozwiązaniem, które pozwala realnie zminimalizować opłaty za energię elektryczną. Dodatkową przewagą inwestycji w instalacje fotowoltaiczne jest możliwość budowy domowej niezależności energetycznej przez połączenie z pompą ciepła i magazynem energii. Właśnie rozwiązania komplementarne będą zyskiwać na popularności i stymulować rynek PV - ocenia nasz rozmówca.- Uważamy, że rynek instalacji PV w Polsce ma przed sobą długą i stabilną przyszłość. Instalacje fotowoltaiczne są obecnie zamontowane na blisko 700 tys. domów w naszym kraju. Oznacza to, że średnio tylko co 9. tego rodzaju budynek w Polsce jest wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny. Dodatkowo, każdego roku powstaje około 100 000 nowych obiektów - zaznaczył Kamil Sankowski, członek zarządu ds. sprzedaży Edison Energia (grudzień 2021).I akcentuje: Polska - z przyrostem rzędu 2,4 GW - znalazła się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem wzrostu nowych mocy w fotowoltaice.- Dynamika rozwoju polskiego rynku utrzymuje się na wysokim poziomie, w ścisłej czołówce europejskiej. Wierzymy, że zmiana zasad rozliczeń nie powstrzyma tego tempa - stwierdził Kamil Sankowski.Zarząd Columbus Energy w raporcie spółki za trzy kwartały 2021 ocenił, że nowelizacja prawa dotycząca zmiany rozliczeń prosumentów w przypadku mikroinstacji PV zmienia ekonomię instalacji i wydłuża zwrot z inwestycji z 6 lat do 7-9 lat - w zależności od analizy i założeń. Ale dał zarazem do zrozumienia, że - jego zdaniem - wskazana zmiana prawa nie jest aż tak istotna, jakby mogło wynikać z dyskusji społecznej.- W momencie, kiedy ceny energii dla gospodarstw domowych zostaną uwolnione, cała dyskusja nad ekonomią instalacji przestanie mieć znaczenie - stwierdził zarząd Columbusa.Sam Dawid Zieliński, w odpowiedzi na pytanie WNP.PL o czas zwrot inwestycji w mikroinstacji PV po zmianie systemu rozliczeń, odpowiada w podobnym tonie.- Trzeba zacząć od tego, że obecnie zwrot z inwestycji liczymy po aktualnej cenie energii, czyli regulowanej przez URE. Gdyby dzisiaj cena energii dla prosumentów została uwolniona i zbliżyła się do cen na TGE, to zwroty byłyby niemoralne - mówi Dawid Zieliński. - Nowe prawo daje zasadniczą korzyść - nie będzie się opłacało "przewymiarowywać" instalacji, a celem będzie maksymalizowanie autokonsumpcji.Po prostu - podkreśla - jeśli ktoś nie chce magazynu energii, kupi mniejszą instalację. Jeżeli komuś będzie zależało na niezależności energetycznej, kupi instalację z magazynem energii i systemem zarządzania.- Chodzi o to, żeby nie budować instalacji PV do podgrzewania rynien w zimie - komentuje Dawid Zieliński.Michał Skorupa wskazuje, że fotowoltaika zawsze będzie opłacalną inwestycją, przede wszystkim ze względu na rosnącą cenę prądu.- Nawet przy mniej korzystnym systemie rozliczeń czas zwrotu inwestycji jedynie wydłuży się, ale nadal nie przekreśli jej opłacalności. Fotowoltaika niebawem może stać się wręcz koniecznością. Spójrzmy chociażby na zaostrzające się kryteria budowy nowych domów. Nie należy zapominać jednak o magazynach energii. One będą elementem koniecznym do poprawy ekonomiki inwestycji - uważa Michał Skorupa. - Konsumenci mocno liczą na wsparcie rządowe w ramach programów dofinansowań. Zgodnie z zapowiedziami, kolejna edycja programu Mój Prąd 4.0. ruszy w pierwszej połowie 2022 roku i obejmie dofinansowaniem również magazyny energii.- Nie ulega wątpliwości, że czeka nas nowa rzeczywistość. Mimo to nawet po zmianie prawa fotowoltaika nadal będzie zdecydowanie bardziej opłacalną opcją niż zakup energii z sieci. Dlatego z nowym 2022 rokiem firmy powinny skupić się także na rzetelnej edukacji klientów na temat wchodzących zmian i efektów nowych regulacji - uważa Jakub Jadziewicz. - Po kilku miesiącach informowania w mediach o czekającym nas „pogrzebie” fotowoltaiki, warto teraz skupić się na przekazywaniu rzetelnych informacji na temat wchodzących zmian - tak, aby uspokoić klientów.Kamil Sankowski podkreśla, że fotowoltaika dla gospodarstw domowych to długookresowo bardzo ważny rynek, w który spółka wierzy.- Z naszych wyliczeń wynika, że po zmianach ustawy inwestycja w mikrofotowoltaikę będzie się wciąż opłacać w perspektywie 10 lat. Nowy system stworzy też zachęty do instalowania magazynów energii, otwierając nowe perspektywy rozwoju - podkreślił Kamil Sankowski.Alians OZE na początku trzeciej dekady grudnia 2021 oceniła, że w 2022 roku wyzwaniem będzie zapewnienie stałych dostaw komponentów systemów PV czy magazynów energii, a co za tym idzie - ich przewidywalnych cen oraz kosztów wykonania całej instalacji.Spółka podała, że pandemia doprowadziła do zerwania wielu kluczowych łańcuchów dostaw, głównie z Chin, światowego potentata w produkcji komponentów PV i oceniła, że „na dziś niewiele wskazuje, że będą one odbudowane w takim szybkim czasie, jak byśmy tego oczekiwali”.- Cała branża w przyszłym (tj. 2022 – red.) roku musi liczyć się z wieloma ryzykami operacyjnymi - komentował Jakub Jadziewicz.- Utrzymuje się wysoki poziom cen ze względu na rosnący popyt na instalacje globalnie, braki surowców do produkcji paneli i coraz wyższe koszty transportu. W związku z tym, coraz częściej z naszego rynku dochodzą sygnały, że u niektórych firm pojawiają się braki magazynowe paneli - stwierdził Michał Skorupa, odpowiadając w grudniu 2021 r. na pytanie, co się będzie działo w 2022 vs 2021 w przypadku cen mikroinstalacji PV, stwierdził, że „utrzymuje się wysoki poziom cen”.Zdaniem Dawida Zielińskiego w 2022 roku ceny mikroinstalacji będą wyższe niż w 2021 roku.- Ceny instalacji fotowoltaicznych w 2022 roku wzrosną przynajmniej o 500 zł netto za 1 kW. Będzie to kompensata rosnących cen komponentów, transportu i kosztów pracy - komentuje Dawid Zieliński.Bartosz Majewski, członek zarządu ds. operacyjnych Edison Energia, podkreślił, że 2021 r. był pierwszym od dekady, w którym ceny komponentów PV poszły mocno w górę.- Wierzymy, że w 2022 r. sytuacja się uspokoi i będzie możliwy powrót do poziomu cen sprzed roku... To powinno umożliwić utrzymanie podobnych cen mikroinstalacji, co w 4. kwartale 2021 roku - ocenił Bartosz Majewski.I wyjaśnia, że w 2021 globalny rynek fotowoltaiki mierzył się z problemami z dostępnością komponentów na rynku, które częściowo wynikały z ograniczeń w produkcji w chińskich zakładach, wywołanych m.in. ograniczeniami w dostawach prądu i epidemią COVID-19.- Jeżeli chodzi o moduły, to duży wpływ na ograniczanie dostaw ma szybko rosnący popyt na fotowoltaikę, który wyprzedza zdolności do rozbudowy mocy produkcyjnych dostawców. Jeśli chodzi o falowniki, wpływ na ograniczenie produkcji komponentów mają globalne niedobory mikroprocesorów, które są wykorzystywane do produkcji elektroniki, w tym także falowników. Na to nakładają się problemy logistyczne... – komentował Bartosz Majewski.Na koniec października 2021, według publikacji Agencji Rynku Energii, moc zainstalowana mikroinstalacji PV wynosiła blisko 5,09 GW, co stanowiło ponad 70 proc. zainstalowanej wówczas mocy ogółem źródeł PV.W 2021 r. mikroinstalacji fotowoltaicznych przybywało bardzo szybko. Na koniec stycznia 2021 r. było ich nieco ponad 470 tys. o łącznej mocy zainstalowanej około 2,96 GW, a na koniec października 2021 - już ponad 744 tys. o łącznej mocy sięgającej wspomnianych już 5,09 GW.