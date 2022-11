Co dalej z PGE, Eneą i Tauronem?

Czy model pionowej integracji w energetyce (PGE, Enea, Tauron) się wyczerpał? Co z ideą wydzielenia dystrybucji? WNP.PL. pyta o to ekspertów.

- Uważam, że po powstaniu NABE grupy PGE, Enea i Tauron powinny być sprywatyzowane, nie wyłączając dystrybucji - komentuje Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa. Jego zdaniem interes państwowych grup energetycznych nie jest tożsamy z interesem krajowej gospodarki.

- Rola operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) będzie rosła; powinni oni być w pełni neutralni wobec rynku. Aby tak się stało, należy OSD wydzielić z państwowych grup energetycznych, zamknąć rozdział grup zintegrowanych pionowo - uważa Grzegorz Onichimowski, ekspert Instytutu Obywatelskiego.

- Sieci to platforma do transformacji energetyki i OSD będą temu lepiej służyć, działając samodzielnie - mówi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

- Model biznesowy pionowo zintegrowanych grup energetycznych stopniowo odchodzi do historii, bo zmienia się model wytwarzania energii, na korzyść energetyki rozproszonej. Małe firmy są z reguły sprawniejsze w inwestowaniu w OZE - ocenia Maciej Burny, prezes zarządu ENERXperience.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, niedawno ocenił, że połączenie PGE, Grupy Tauron i Grupy Enea to bardzo dobry pomysł.

Na wypowiedź prezesa PGE szybko zareagował wicepremier Jacek Sasin, stwierdzając, że nie ma żadnego planu połączenia spółek energetycznych.

Sprawa dalszej konsolidacji grup energetycznych kontrolowanych przez państwo znowu odżyła na jakiś czas. Nie po raz pierwszy. Ponad rok temu Jacek Sasin zapowiadał dyskusję na ten temat.

Ale grupy energetyczne to przecież żadna świętość. Zostały stworzone administracyjnie, już dosyć dawno temu, głównie na majątku rodem z okresu sprzed 1989 roku, a później przejmowały też majątek od zagranicznych koncernów energetycznych, które wycofywały się z energetyki węglowej w Polsce.

Grupy zatem konsolidowały rynek, a teraz być może przynajmniej niektóre miałyby ochotę na dalszą konsolidację po powstaniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Ale może obecnie państwowe, pionowo zintegrowane grupy energetyczne to przeżytek i potrzebne jest nowe otwarcie?

Zapytaliśmy o to Macieja Bukowskiego - prezesa zarządu WiseEuropa, Grzegorz Onichimowskiego, eksperta Instytutu Obywatelskiego, byłego prezesa TGE, a także Macieja Burnego, prezesa firmy doradczej ENERXperience oraz Marcina Roszkowskiego, prezesa Instytutu Jagiellońskiego.

Maciej Bukowski: po powstaniu NABE grupy PGE, Enea i Tauron powinny być sprywatyzowane, nie wyłączając dystrybucji

- Historycznie rzecz biorąc, w Europie pierwotnie nie było rynku energii. Dostawa prądu do odbiorców była rodzajem infrastrukturalnej usługi publicznej. Później przyszedł czas rynku, zaczęto mocniej stawiać na konkurencję i rozdzielać poszczególne elementy systemu zaopatrzenia w energię, jak wytwarzanie, obrót i dystrybucja, zapewniając dostęp stron trzecich do infrastruktury dystrybucyjnej czy przesyłowej.

W okresie liberalizacji energetyki w Europie powstawały energetyczne grupy kapitałowe pionowo zintegrowane, od wytwarzania przez przesył do sprzedaży detalicznej. Polska też przyjęła ten model rynku i powstały cztery grupy kapitałowe kontrolowane przez państwo (PGE, Tauron, Energa, Enea - red.) o w sumie dominującej pozycji we wszystkich segmentach rynku.

Liberalizacja rynku energii w Europie moim zdaniem generalnie się udała, w Polsce może w mniejszym stopniu niż w niektórych innych krajach. Widać, że produktywność wytwarzania energii wzrosła, bo grupy musiały optymalizować koszty i renta monopolistyczna spadła.

Rozwój OZE jeszcze bardziej wzmocnił liberalizację rynku produkcji energii. Wytwarzanie prądu jest coraz bardziej rozproszone i mniej zawodowe. Firmy spoza energetyki zawodowej mogą bez kłopotów produkować prąd zarówno na własne potrzeby, jak i na rynek.

W związku z tym, że rośnie liczba wytwórców energii i pojawiają się kolejne segmenty odbiorców jak elektromobilność, dystrybucja energii staje się coraz bardziej odrębnym biznesem, niezwiązanym już tak mocno jak kiedyś z przesyłaniem energii w jednym kierunku, do odbiorców końcowych. W efekcie jest coraz mniejsze uzasadnienie dla utrzymywania modelu pionowo zintegrowanych grup energetycznych.

Powstanie NABE powinno być wstępem do zmian strukturalnych w obrębie kontrolowanych przez państwo grup energetycznych. Zwłaszcza że - jak widać - państwo chce zająć się budowaniem energetyki jądrowej, czyli perspektywicznie podstawy sytemu. Uważam, że po powstaniu NABE grupy PGE, Enea i Tauron powinny być sprywatyzowane, nie wyłączając dystrybucji, bo ich dalsze utrzymywanie pod parasolem państwa nie będzie nijak uzasadnione.

Oczywiście jest tak, że politycy budują swoje pozycje na sektorze państwowym, więc jest pokusa, żeby utrzymywać własność państwową także w energetyce, konsolidować pod hasłem, że duży może więcej, ale to nie wyklucza przełomów politycznych. Polskie państwo zdaje sobie sprawę ze słabości firm energetycznych, które kontroluje i boi się z tego powodu konkurencji. W efekcie ogranicza na ile może konkurencję dla kontrolowanych grup, co hamuje transformację sektora. Interes państwowych grup energetycznych nie jest tożsamy z interesem krajowej gospodarki.

Grzegorz Onichimowski: należy OSD wydzielić z państwowych grup energetycznych, zamknąć rozdział grup zintegrowanych pionowo

– Grupy energetyczne pionowo zintegrowane to już przeżytek, bo sytuacja na rynku energii elektrycznej zmieniła się diametralnie. Przed laty wydzielaliśmy z energetyki operatora systemu przesyłowego, czyli obecne PSE, po to, żeby mieć pole do neutralnej konkurencji w obszarze wytwarzania, żeby każdy wytwórca na równych warunkach mógł się przyłączyć do sieci przesyłowej. Stało się to w sytuacji, kiedy w znakomitej większości wytwarzanie było podłączone do sieci najwyższych napięć. W Polsce nie było wtedy wiatraków czy fotowoltaiki.

Obecnie KSE w dużej mierze jest już oparty na rozproszonych źródłach wytwarzania energii, w tym OZE przyłączanych głównie do sieci dystrybucyjnych i ta sytuacja będzie się pogłębiała. Rola operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) będzie rosła – powinni oni być w pełni neutralni wobec rynku. Aby tak się stało, należy OSD wydzielić z państwowych grup energetycznych, zamknąć rozdział grup zintegrowanych pionowo.

Bez unbundlingu właścicielskiego na poziomie OSD, czyli bez wydzielenia właścicielskiego OSD z grup energetycznych kontrolowanych przez państwo, sieci dystrybucyjne staną się trwałą przeszkodą rozwoju energetyki rozproszonej. Unbundling prawny OSD, czyli sytuacja, z którą teraz mamy do czynienia, nie sprawdza się. URE robi wszystko, żeby OSD wydawali pieniądze z taryfy na swoje cele, żeby nie zasilały grup, ale to nie do końca się udaje, bo słychać, że majątek sieciowy bywa zabezpieczeniem inwestycji poza dystrybucją.

W powodzenie NABE nie wierzę, a na pewno nie w takiej formie jak zaproponowana. Widziałbym coś w rodzaju NABE jako część pomysłu na przyszłość energetyki węglowej w Polsce, umożliwiającego przedłużenie działania bloków węglowych, które stracą wsparcie z rynku mocy w 2025 roku. W NABE powinny znaleźć się tylko bloki węglowe, które komercyjnie nie będą miały racji bytu, a nie wszystkie, włącznie z niedawno oddawanymi do eksploatacji blokami na parametry nadkrytyczne jak w Opolu czy Kozienicach.

Czy po powstaniu NABE wg scenariusza rządowego czy innego z wariantem wydzielania OSD z grup energetycznych należało by dalej konsolidować państwową energetykę? To otwarte pytanie, bo czy z wydzielaniem OSD, czy bez przesłanek dalszej konsolidacji grup nie widzę, ale gdyby któryś z podmiotów sobie nie radził, to trzeba byłoby się zastanowić nad jego prywatyzacją lub konsolidacją.

Marcin Roszkowski: w najbliższej przyszłości niewiele się zmieni, ale zarazem istniejący oligopol elektroenergetyczny zwiększy swój stan posiadania

– Przyszłość polskich grup energetycznych kontrolowanych przez państwo jako temat dyskusji przewija się mniej lub bardziej intensywnie od lat, a ostatnio szczególnie często od momentu upublicznienia projektu NABE. Jednak moim zdaniem w najbliższej przyszłości niewiele się zmieni, ale zarazem istniejący oligopol elektroenergetyczny zwiększy swój stan posiadania.

Wątpię, żeby NABE powstało szybko. Nie stanie się tak z prostego powodu. Ustawa prądowa 2.0, która wprowadza maksymalne ceny sprzedaży prądu dla odbiorców uprawnionych i limity cen prądu dla wytwórców energii, uniemożliwia właściwą wycenę aktywów w spółkach, które miałyby trafić do NABE.

Natomiast moim zdaniem dojdzie do poszerzenia udziałów w rynku państwowych grup energetycznych, bo w ramach ustawy prądowej o cenach maksymalnych ten oligopol wessie kolejną część rynku obrotu i wytwarzania.

Stanie się tak, bo część niezależnych spółek obrotu i wytwarzania nie przetrwa przyszłego roku i tak czy inaczej odda rynek. Nie jest możliwe, żeby na przykład małe spółki obrotu przetrwały od grudnia 2022 do końca 2023 na marży 1,5 proc., w której muszą zmieścić koszty działania. Ustawa o maksymalnych cenach prądu w połączeniu z likwidacją obliga giełdowego działa przeciwko transparentności rynku.

Niezależnie od tego, jak potoczą się losy projektu NABE i czy po ewentualnym utworzeniu NABE będą prowadzone prace nad dalszą konsolidacją grup, uważam, że z grup powinny zostać wydzielone spółki dystrybucyjne, operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych. Sieci to platforma do transformacji energetyki i OSD będą temu lepiej służyć, działając samodzielnie.

W horyzoncie pięciu lat wydaje mi się dość prawdopodobne, że gdyby z grup zostali wydzieleni OSD, to miejsce państwowych pionowo skonsolidowanych grup energetycznych zajęłyby firmy wyłonione z grup według klucza sektorowego, tzn. jakiś rodzaj NABE, samodzielne spółki obrotu i samodzielne firmy inwestujące w OZE. Takie zmiany sprzyjałyby zwiększeniu efektywności poszczególnych segmentów obecnych grup energetycznych.

Maciej Burny: w Europie grupy energetyczne pionowo zintegrowane chcą wychodzić z energetyki konwencjonalnej i sprzedaży detalicznej

– Rynek energii elektrycznej nie tylko w Polsce, ale w całej UE, jest nadal oparty na przedsiębiorstwach energetycznych zintegrowanych pionowo, a w niektórych krajach poza Europą nawet bardziej zintegrowanych niż w Polsce, bo w skład grup wchodzą też operatorzy systemów przesyłowych.

Niemniej europejski rynek energii ewoluuje m.in. pod wpływem polityki klimatyczno-energetycznej. W Polsce widać wyraźnie, że firmy pionowo zintegrowane pozostające pod kontrolą państwa chcą się pozbyć energetyki węglowej. Uważają, że długoterminowo to nie jest segment, który będzie budował ich wartość, więc chcą go przenieść do NABE.

Grupy energetyczne po zakładanym wydzieleniu energetyki węglowej do NABE, co moim zdaniem ma sens, bo bez tego będzie im coraz trudniej pozyskiwać finansowanie nawet na OZE, siłą rzeczy musiałyby się skupić na generacji nisko- i zeroemisyjnej. Znalazłyby się na rynku znacznie bardziej rozproszonym i konkurencyjnym niż energetyka konwencjonalna.

Drugi poza odchodzeniem od energetyki konwencjonalnej ważny rys zmian w działaniu europejskich grup energetycznych to dążenie do wychodzenia z segmentu sprzedaży detalicznej. Segment obrotu bywa traktowany przez grupy jak kula u nogi, bo jest mało dochodowy z uwagi na dużą konkurencję i utrzymującą się w wielu krajach UE regulację cen - a obecnie także dodatkowe rozwiązania awaryjne polegające np. na zamrażaniu cen dla odbiorców końcowych.

Pojawiają się w związku z tym dodatkowe pytania o pokrycie całości kosztów interwencji cenowych w rekompensatach dla firm. Wydaje się, że aktualny kryzys energetyczny może dodatkowo przedłużyć odejście od regulacji cen dla odbiorców detalicznych w Unii. Na jak długo - trudno powiedzieć.

W Europie grupy energetyczne pionowo zintegrowane chcą wychodzić z energetyki konwencjonalnej i sprzedaży detalicznej, zostając w segmentach OZE i dystrybucji energii elektrycznej. Myślę, że w Polsce występują podobne tendencje, z tą różnicą, że nikt dziś nie mówi o sprzedaży spółek obrotu.

Z obrotu energią wycofują się natomiast inne firmy państwowe spoza branży elektroenergetycznej (np. PGNiG). Z kolei dyskusje o wydzielaniu z polskich grup spółek dystrybucyjnych to dzisiaj temat zastępczy. OSD dają duże, przewidywalne przychody i ani grupy, ani Skarb Państwa nie chcą ich oddawać.

Reasumując, model biznesowy pionowo zintegrowanych grup energetycznych stopniowo odchodzi do historii, bo zmienia się model wytwarzania energii, na korzyść energetyki rozproszonej. Małe firmy są z reguły sprawniejsze w inwestowaniu w OZE niż duże grupy, więc w efekcie grupy mają mniejsze udziały rynkowe w OZE niż w energetyce konwencjonalnej, gdzie nie ma miejsca dla małych graczy. Z kolei być albo nie być OSD w grupach to ostatecznie kwestia decyzji politycznych, stopnia liberalizacji segmentu dystrybucji.