Co się dzieje z Gretą Thunberg? Nie spotkaliśmy jej w Egipcie

Do udziału w szczycie klimatycznym w Egipcie dopuszczono aktywistów. Nie pojawiła się tam ikona proklimatycznie zaangażowanej młodzieży Greta Thunberg. Dlaczego?

W egipskich więzieniach siedzą setki więźniów politycznych.

Znana aktywistka klimatyczna Greta Thunberg nie przyjechała do Egiptu, bo nie chce legitymizować działań egipskiego rządu - usłyszeliśmy w Szarm-el-Szejk.

Chociaż nie ma na COP27 Grety Thunberg, pojawiły się młode aktywistki, które chętnie zajęłyby jej miejsce.

Podczas gdy w egipskim kurorcie Szarm-el-Szejk nad Morzem Czerwonym trwa globalny szczyt klimatyczny, w egipskich więzieniach nadal przebywają setki więźniów politycznych uwięzionych przed tutejsze władze.

Jednym z nich jest egipsko-brytyjski blogger Alaa Abd El-Fattah, którego egipski rząd szykanował od lat za jego działalność polityczną wymierzoną we władze, aż w końcu w 2019 roku wsadził go do więzienia na 5 lat w ramach szerokiej akcji aresztowań związanych z masowymi strajkami. W kwietniu 2022 El-Fattah rozpoczął strajk głodowy.

Łamanie praw człowieka przez egipski rząd jest główną przyczyną nieobecności Grety Thunberg na COP27

- Greta powiedziała, że będzie walczyć o jego uwolnienie i będzie nagłaśniać te sprawę, ale nie będzie przyjeżdżać na szczyt. Dobrze byłoby ją tu mieć, ale można tę decyzję zrozumieć, aktywiści klimatyczni są podzielni co do uczestnictwa w COP27, ponieważ część uważa, że rząd egipski to dyktatura, cały ten szczyt to jeden wielki greenwashing, a uczestnictwo w nim to legitymizacja tego, co robi rząd egipski – mówi WNP.PL obecna na COP27 polska aktywistka klimatyczna z Fridays for Future Dominika Lasota.

I faktycznie trudno się nie zgodzić, że prezydencja egipska mocno ogranicza prawa człowieka, ale także dostęp do informacji podczas tegorocznego COP. W trakcie poprzednich szczytów dziennikarze mogli towarzyszyć negocjacjom. Dziś odbywają się one za zamkniętymi drzwiami. Aktywiści klimatyczni także mają utrudnione zadanie.

- Nie możemy zrobić protestu zewnętrznego tak jak zawsze, co roku podczas COP robiło to Fridays for Future. Robiliśmy ogromny marsz na ulicach Glasgow na 200 tysięcy ludzi, czy wcześniej w Madrycie. Władze egipskie na to nie pozwalają, łącznie jest tu około 60 aktywistów z całego świata i dwie osoby z Polski – ja i Dominika – mówi nam polska aktywistka Wiktoria Jędroszkowiak.

I faktycznie aktywiści, których na egipskim szczycie jest mniej, mogą brać udział w konferencji, ale nie są wpuszczani do wszystkich stref.

Kandydatki na klimatyczne celebrytki. Czy chcą zastąpić Gretę?

Wiktoria i Dominika postanowiły jednak przyjechać ze względu to, co dzieje się w Ukrainie.

– Stwierdziłyśmy z aktywistkami z Ukrainy, że trzeba tu być, żeby nagłaśniać, że ta wojna by się nie wydarzyła, gdyby nie uzależnienie Europy od paliw kopalnych Putina; bez nas ta historia tu zaginie i nikt nie będzie o tym mówił – mówi Wiktoria.

Chociaż nie ma na COP27 Grety pojawiły się młode aktywistki, które chętnie zajęłyby jej miejsce. Jedną z nich jest Amerykanka, studentka Uniwersytetu Stanforda Sophia Kianni. Charakteryzuje ją staranny makijaż i piękne, dość kuse ubrania. Została najmłodszą doradczynią ONZ ds. klimatu w historii. Spotyka się ze światowymi przywódcami i wysokimi urzędnikami państwowymi.

Inna aktywistka klimatyczna Vanessa Nakate z Ugandy zakłóciła piątkowe przemówienie podczas COP27 prezydenta USA Joe Bidena głośno śpiewając.