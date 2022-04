Co z energetyką gazową po zatrzymaniu dostaw z Rosji?

W Polsce energetyka gazowa bardzo długo miała marginalne znaczenie. Jeszcze w 2010 roku produkcja prądu z gazu stanowiła tylko około 2 proc. produkcji ogółem. Kolejne lata przyniosły wzrost znaczenia gazu w produkcji prądu, ale nadal to niewielki segment rynku stanowiący w I kwartale 2022 roku około 7 proc. produkcji prądu ogółem.

PGNiG i Gaz-System podały w komunikacie, że 26 kwietnia 2022 r. Gazprom poinformował PGNiG o zamiarze całkowitego wstrzymania dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego z początkiem doby kontraktowej 27 kwietnia 2022.

„Gaz-System i PGNiG pozostają w stałym kontakcie i na bieżąco monitorują sytuację związaną z zaprzestaniem dostaw przez Gazprom”- czytamy w komunikacie.

Spółki podały, że obecnie infrastruktura przesyłowa zarządzana przez Gaz-System funkcjonuje bez zakłóceń.

Stwierdziły też, że krajowy system przesyłowy jest zasilany na bieżąco za pomocą także innych wejść do systemu gazowego, zatłaczane są podziemne magazyny gazu, a przesył paliwa do odbiorców jest realizowany zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

- Brak dostaw gazu z Rosji, jeśli chodzi o rynek polski, to przede wszystkim jest problem dla polskiej chemii, która bardzo dużo gazu konsumuje wytwarzając nawozy. Ponieważ jednak dużą część gazu produkujemy w Polsce, energetyka wydaje się mniej zagrożona - mówi wyjaśnia Jacek Misiejuk, prezes zarządu, Enel X Polska. - Chociażby dlatego, że stopnie zasilania w gazie, można powiedzieć, nie dotyczą źródeł, które są potrzebne z punktu widzenia operatora systemu elektroenergetycznego - wyjaśnia Jacek Misiejuk.



Jacek Misiejuk wskazuje, że generalnie gaz był przewidziany jako m.in. źródło elastyczności w naszym systemie elektroenergetycznym, które pozwoli na adaptację zwiększającej się liczby źródeł OZE.



- Natomiast obecnie wojna w Ukrainie powoduje konieczność zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych w tym gazu, ale też częściowo węgla. Trzeba przyspieszyć integrację OZE. Natomiast powstaje problem elastyczności. Można włączyć aktywnych odbiorców energii w takie procesy rynkowe, które pozwalają zbilansować zapotrzebowanie - uważa Jacek Misiejuk.



Energetyka gazowa w Polsce przez wiele lat pozostawała na marginesie systemu, a i obecnie mimo kilku inwestycji w źródła gazowe udział produkcji prądu z gazu w produkcji energii elektrycznej ogółem jest niewielki.



W Polsce według danych PSE w I kwartale 2022 roku produkcja energii elektrycznej z gazu wyniosła około 3,1 TWh co stanowiło niespełna 7 proc. produkcji energii elektrycznej ogółem w tym okresie.

Podobnie było rok wcześniej. W I kwartale 2021 roku produkcja energii elektrycznej z gazu wyniosła około 3,4 TWh co stanowiło około 8 proc. produkcji energii elektrycznej ogółem w tym okresie.

- O ile spółki ciepłownicze wytwarzające energię elektryczną i ciepło w procesie kogeneracji nie zakontraktowały się na inny gaz niż gaz rosyjski, to będą musiały w trybie nagłym znaleźć szybko dostawy na rynku spotowym, częstokroć przekraczającym prawdopodobnie cenowo oferty, które miały w zakresie zapewnionych dostaw z kierunku rosyjskiego. Jaka to jest skala, nie jestem w stanie oszacować - stwierdził Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności PIME.



- Myślę, że na dzisiaj brak dostaw gazu z Rosji raczej nie będzie miał istotnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Taka sytuacja może mieć większy wpływ na odbiorców końcowych, którzy wykorzystują gaz do procesów technologicznych na przykład w elektrociepłowniach. W polskim systemie elektroenergetycznym nie wykorzystuje się dużo gazu - zaznacza Krzysztof Kochanowski.

Stopnie zasilania gazem - co mówi rozporządzenie

W Polsce zasady stosowania ograniczeń w dostawach gazu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.



To rozporządzenie określa sposób i tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Mogą one zostać wprowadzone przez rząd na wniosek ministra właściwego do spraw energii, którym jest obecnie minister klimatu i środowiska.



Z wyżej wskazanego rozporządzenia wynika, że m.in. że ograniczenia w poborze gazu mogą zostać zastosowane także wobec odbiorców wykorzystujących gaz ziemny do produkcji prądu w jednostce wytwórczej, która została wskazana zgodnie z odpowiednimi przepisami.



Jednak, jak m.in. mówi rozporządzenie, w przypadku gdy ilość gazu ziemnego dostarczona w wyniku ograniczeń jest niewystarczająca do wytworzenia i wyprowadzenia mocy elektrycznej z takiej jednostki wytwórczej, w wielkości wymaganej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wówczas w stosunku do tego odbiorcy stosuje się ograniczenia zapewniające godzinowe i dobowe ilości gazu ziemnego, umożliwiające pracę tej jednostki w zakresie i czasie wymaganym przez operatora systemu przesyłowego elektro energetycznego.