CO2 będzie znikać szybciej. Energetyka i przemysł znajdą się pod ogromną presją

Unia Europejska wprowadzi pakiet „Fit for 55”. Jego celem jest dostosowanie obecnego europejskiego prawodawstwa klimatycznego do celu redukcji emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku. "Fit for 55" będzie miał poważne implikacje dla całej europejskiej (w tym polskiej) gospodarki.

Szczegóły pakietu "Fit for 55" mają zostać przedstawione przez Komisję Europejską już 14 lipca 2021 r. Jak mówi w wywiadzie dla WNP.PL Tomasz Bujacz, senior corporate trader w Vertis Environmental Finance, wskutek podwyższenia celu redukcji emisji CO2 na 2030 rok z 40 proc. do 55 proc. pula nowych uprawnień dostępnych w systemie będzie zmniejszana szybciej.

To z kolei oznaczać będzie, że polskie energetyka i przemysł, działające w oparciu o emisyjne konwencjonalne źródła energii znajdą się pod jeszcze większą presją. Zmiany w systemie EU ETS spowodują dalszy wzrost cen prądu w Europie, w tym w Polsce.

Vertis spodziewa się, że w 2021 roku średnia cena uprawnień do emisji CO2 wyniesie 51,50 euro. Potem może jednak być wyraźnie drożej. - EU ETS, jako główne narzędzie dekarbonizacji gospodarki europejskiej, musi również odzwierciedlać te większe ambicje klimatyczne UE - wskazuje Tomasz Bujacz.