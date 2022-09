CO2 dobija Będzin. Sytuacja jest dramatyczna

Elektrociepłownia Będzin zanotowała w pierwszym tegorocznym półroczu 146 mln zł przychodów ze sprzedaży i 112 mln zł straty netto.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2022 roku wyniosły około 146,3 mln zł w porównaniu do ok. 101,7 mln zł za I półrocze 2021 r. Przychody wzrosły w ujęciu rocznym o 44 proc.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła w I półroczu 2022 roku ok. 105,9 mln zł w porównaniu do straty w wysokości ok. 35,4 mln zł w I półroczu 2021 roku. Strata netto w I półroczu 2022 roku wyniosła ok. 112,1 mln zł w porównaniu do straty netto w I półroczu 2021 roku w wysokości ok. 44,7 mln zł.

EC Będzin wskazuje, że kluczowym czynnikiem wpływającym na wynik operacyjny oraz netto była konieczność zaksięgowania wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 z poziomu 74,57 euro na koniec 2021 roku do poziomu 84,54 euro na koniec I półrocza 2022 roku.

Aktualizacja rezerw na niewykupione uprawnienia za 2020, 2021 rok oraz emisję z I półrocza 2022 roku, które w kwocie odpowiednio ok. 53,7 mln zł dotyczyła aktualizacji rezerw za lata 2020-2021, a w kwocie ok. 81,9 mln zł dotyczyły utworzonych rezerw na poczet emisji I półrocza 2022 roku i łącznie w kwocie ok. 135,6 mln zł obciążyły wynik I półrocza 2022 roku, podała spółka.

Raport za pierwsze półrocze EC Będzin opublikuje 23 września 2022 roku.

W całym 2021 roku strata netto Elektrociepłowni Będzin wyniosła 210,6 mln zł, a w 2020 roku strata netto sięgnęła 69,6 mln zł.

