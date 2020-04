CO2 od paniki do euforii. Rządowe pieniądze zmieniły sytuację

Ostatnie tygodnie przyniosły dużą zmienność cen uprawnień do emisji CO2. Po pierwszej dekadzie marca mniej więcej w dwa tygodnie spadły z około 24 euro do nawet poniżej 15 euro, aby pod koniec pierwszej dekady kwietnia przekroczyć 21 euro... Wśród zdarzeń, które przyczyniły się do zwyżki cen, wymienia się wprowadzanie pakietów stymulujących gospodarkę w celu walki z efektami koronawirusa. Ale epidemia to dalej czynnik ryzyka dużej zmienności cen.

- Wydaje się, że podziałały pakiety stymulujące gospodarkę wprowadzane przez państwa w celu walki z efektami koronawirusa. Przyczyniły się one do wzrostów wszystkich rynków finansowych na świecie - mówi Paweł Mzyk, KOBiZE

Zbliża się też termin umorzenia uprawnień do emisji CO2 za miniony rok, co wzmacnia popyt.

Systemowo wysokie notowania cen CO2 wzmacnia tzw. mechanizm MSR. Ale Dopóki pandemia nie minie, należy się liczyć z dużą zmiennością cen m.in. w wyniku spekulacji.