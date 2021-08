CO2 po 60 euro. Spełniają się najczarniejsze scenariusze

Uprawnienia do emisji CO2 są coraz droższe i mocno uderzają w polską energetykę opartą głównie na spalaniu węgla. Notowania tony CO2 dochodzą już do 60 euro za tonę, podczas gdy jeszcze wiosną 2020 r. było to około 20 euro.

Ceny energiki w Polsce już teraz są wysokie. Hurtowe w IV kwartale 2020 r. wynosiły 54 euro za MWh, podczas gdy unijna średnia wynosiła 43,4 euro za MWh. Drożejące w szybkim tempie w tym roku uprawnienia do emisji CO2 mogą Polskę tylko umocnić na czele krajów Unii Europejskiej o najdroższym prądzie. Poniższa tabela pokazuje, że cena wytworzenia prądu de facto spada, rosną za to nakładane na nią obciążenia fiskalne (w tym CO2).Jak wyliczył Eurostat mamy dziś w UE ceny energii nominalnie niższe niż w 2008 czy też 2012 r. Opodatkowane, są one jednak najwyższe w historii. Poniżej ceny energii elektrycznej w UE dla odbiorców nie będących gospodarstwami domowymi.





- Myślę, że źródeł wzrostu cen energii jest wiele. Całość energii elektrycznej stanowi miks, w którym występuje nie tylko energia zielona, ale także i nieodnawialna, która w coraz większym stopniu jest obciążona dodatkowymi kosztami, chociażby związanymi z emisjami CO2. Przyczyn wzrostu cen energii poszukiwałbym w wielu źródłach, a nie tylko w jednym - komentował Rafał Gawin, prezes URE podczas jednej z naszych debat na ten temat. Ocenił, że ceny energii elektrycznej w poszczególnych krajach UE w dużym stopniu zależą od polityki państw, ale nie tylko fiskalnej, lecz również gospodarczej.- Są takie modele gospodarcze w Europie, które w większym stopniu obciążają pewne grupy odbiorców, jeśli chodzi o ceny energii łącznie z podatkami, po to, żeby ta cena była bardziej konkurencyjna dla przemysłu - dodawałW tej samej dyskusji prezes TGE stwierdził zaś, że obciążenie cen energii kosztami CO2 - wymieniane jako jeden z elementów, które wpływają na cenę energii - jest generalnie obciążeniem umownym. - To jest instrument, który został wprowadzony w celu realizacji polityki klimatycznej. To nie jest tak realne obciążenie, jak chociażby koszty paliwa. Nie chcę dyskutować, czy jest słuszne, czy nie, ale jest to element kosztotwórczy, który był wprowadzony, aby pewne rozwiązania promować lub żeby inne miały, kolokwialnie mówiąc, trochę bardziej pod górkę. Służy realizacji określonej polityki - komentował Piotr Zawistowski.