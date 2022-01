CO2 zdrożało przez wzrost cen gazu i węgla

Ostra zima, zwiększona produkcja w Azji, ograniczenie dostaw gazu z Rosji spowodowały 8-krotny wzrost cen gazu. Jego braki zmusiły przedsiębiorców do wykorzystania węgla, co z kolei doprowadziło do trzykrotnego wzrostu ceny uprawnień do emisji CO2 od początku 2020 r. do 2022 r. - wyjaśnia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

EU ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (Emission Trading System – ETS) wprowadzony w 2005 r.

W Polsce udział kosztu emisji CO2 w produkcji 1 MWh energii elektrycznej wzrósł do 70 proc., co przekłada się na ponad połowę kosztu dla konsumentów.

W 2020 r. polski budżet pozyskał ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 ok. 12 mld zł , a w 2021 r. ponad 20 mld zł. Tylko część tych pieniędzy poszło na transformację energetyczną.

Najpierw gaz, potem węgiel na końcu CO2

Droga energia z węgla