CO2 znów bije rekordy

Aukcje miały zostać przesunięte z początku stycznia 2021 na koniec stycznia 2021 bądź na początek lutego 2021. Niemiecka giełda EEX, na której odbywają się aukcje, 22 grudnia 2020 roku poinformowała o kalendarzu aukcyjnym na rok 2021. Pierwsza aukcja zostanie przeprowadzona w imieniu Niemiec 29 stycznia 2021.Pierwsza tegoroczna polska aukcja uprawnień do emisji CO2 odbędzie się 3 lutego. W tym roku polskie aukcje uprawnień do emisji CO2 odbywać się będą co tydzień w środy, a nie jak w 2021 roku co drugi tydzień w środy. To skutek tego, że w tym roku nie będzie już aukcji brytyjskich, które odbywały się w środy na przemian z polskimi aukcjami.– Wielka Brytania wyszła z systemu EU ETS 1 stycznia 2021 roku, ale do końca kwietnia 2021 roku brytyjskie instalacje mają obowiązek rozliczenia emisji za rok 2020. Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził ustanowienie brytyjskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 , który zastąpi EU ETS od 1 stycznia 2021. Oczywiście uderza to w podaż uprawnień do emisji CO2 na aukcjach i uważam, że jest to już zdyskontowane przez rynek w obecnych, wysokich cenach uprawnień do emisji CO2.– Koniec roku 2020 i początek 2021 to czas kolejnych rekordów cen uprawnień do emisji CO2. W poprzednim tygodniu obserwowaliśmy ceny uprawnień do emisji CO2 powyżej 35 euro, a dzisiaj, czyli 11 stycznia 2021 cena uprawnień do emisji CO2 na otwarciu sesji giełdowej zarówno na rynku spot, jak i na kontrakcie terminowym (kontrakt DEC21, czyli z dostawą na grudzień 2021) przekroczyła 35 euro. W dotychczasowej historii systemu EU ETS tak drogich uprawnień do emisji CO2 jeszcze nie było. Poniedziałkowa sesja (11 stycznia 2021 - red.) zakończyła się spadkiem cen uprawnień do emisji CO2 i stratą 1,4 proc. w stosunku do piątkowego notowania. Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal pozostają powyżej 34 euro.– Ceny uprawnień do emisji CO2 są w trendzie wzrostowym od początku listopada 2020 roku. Jeśli brać pod uwagę czynniki fundamentalne, to obecny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest w jakiejś mierze skutkiem obniżonej podaży na rynku pierwotnym. Ostatnia aukcja w 2020 roku odbyła się 14 grudnia, a na kolejne musimy jeszcze poczekać do końca bieżącego miesiąca.Wzrostom cen uprawnień do emisji CO2 sprzyja jednak także dobra koniunktura na rynkach finansowych. Pamiętajmy, że rynek CO2 jest rynkiem finansowym. Globalnie rzecz biorąc wsparcie państw dla gospodarek w związku z koronakryzysem jest ogromne, podaż pieniądza jest duża, stopy procentowe są niskie, a to skłania inwestorów do aktywności na rynkach finansowych, w tym na rynku CO2.– Uważam, że średnia cena uprawnień do emisji CO2 w 2021 roku wyniesie pomiędzy 30 a 32 euro, co oznacza, że utrzymujemy nasze oczekiwania cenowe na bieżący rok. Nasze oczekiwania na rok 2020 wynosiły 24-26 euro, a średnia roku wyniosła 24,47 euro.– Jest kilka zjawisk, które będą miały wpływ na ceny uprawnień do emisji CO2 w najbliższych miesiącach. Najbardziej nieprzewidywalne z nich to rozwój koronakryzysu. Wiele rządów państw europejskich zapowiedziało utrzymanie obostrzeń gospodarczych m.in. z powodu wolniejszego niż oczekiwano czy prognozowano procesu szczepień.Nie wiemy też, co te szczepienia w praktyce dadzą, bo jest jeszcze za wcześnie, żeby to ocenić. W każdym razie sygnały świadczące o tym, że szczepienia hamują pandemię koronawirusa byłyby sygnałem dobrym dla gospodarki, a tym samym dla rynków finansowych i notowań na rynku CO2. Odbudowa gospodarki, co wiąże się z popytem na energię, sprzyjałaby utrzymaniu wysokich notowań CO2.Z drugiej strony trwa rozwój OZE i wykorzystanie węgla maleje. To w mojej ocenie jest i będzie czynnik hamujący wzrosty cen uprawnień do emisji CO2. Coraz więcej instalacji znajdujących się w EU ETS zmienia paliwa przechodząc z węgla na gaz, inwestuje w OZE, w tym m.in. w instalacje biomasowe, aby redukować emisje i tym samym koszty uprawnień do emisji CO2.W najbliższych miesiącach utrzymywaniu się wysokich cen uprawnień do emisji CO2 będzie sprzyjało to, że jak zapowiedziała KE, w całym I kwartale 2021 nie będzie przydziałów darmowych uprawnień do emisji na 2021 rok. Poza tym jak już się pojawią na kontach firm, to nie będzie można ich wykorzystać do rozliczenia emisji za 2020 rok, co musi się stać do końca kwietnia 2021.To sytuacja wyjątkowa wynikająca z tego, że w 2021 przechodzimy z III do IV fazy działania EU ETS, ale oznacza, że wiele firm, które w przeszłości wykorzystywały darmowe alokacje na rozliczenie emisji za rok poprzedni, będą musiały dokonać zakupów EUA.Historycznie, ze względu na konieczność rozliczania emisji za poprzedni rok do końca kwietnia roku następnego, druga połowa kwietnia na rynku CO2 była wzrostowa i uważam, że to w tym roku się nie zmieni. Wiele firm teraz wyczekuje na korektę cen, aby zapłacić za EUA mniej niż 34 czy 35 euro.