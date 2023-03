Columbus Energy jest bliżej przejścia z NewConnect na rynek główny giełdy

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 14 marca 2023 r. zatwierdziła prospekt Columbus, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B, C, D, oraz E Columbus. To przybliża przejście spółki na parkiet główny GPW.

Zarząd Columbus przypomina, iż wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego 12 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzenie prospektu przez KNF stanowi istotny krok związany z przeniesieniem notowań akcji Columbus, tj. dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Columbus do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie akcje Columbus są notowane na rynku NewConnect.

Columbus Energy to jedna z największych w Polsce grup działających na rynku fotowoltaiki, grupa sprzedaje także pompy ciepła i magazyny energii. Siedziba spółki mieści się w Krakowie.