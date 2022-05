Columbus Energy notuje stratę

Grupa Columbus Energy uzyskała w pierwszym kwartale 2022 roku wzrost przychodów z działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wykazała też stratę netto jednostki dominującej, wobec zysku przed rokiem.

Grupa Columbus Energy w pierwszym kwartale 2022 roku miała 225,5 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, wobec 155,9 mln zł przed rokiem. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 14,2 mln zł, w porównaniu do 8,6 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym.

W pierwszym kwartale grupa zanotowała stratę EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) na poziomie 8 mln zł i stratę EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) wynoszącą 4 mln zł.

- Przez ostatnie pół roku popyt na instalacje prosumenckie był tak duży, że zostaliśmy postawieni pod wielką presją kosztową, jakiej nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Podwykonawcy wywindowali swoje oczekiwania dwukrotnie, a komponenty w tym okresie były droższe, głównie ze względu na szalejącą inflację i kurs euro. Presja małych instalatorów wpłynęła też na cenę sprzedaży, która była niższa o ok. 10 proc. od ceny oczekiwanej –-mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Jak poinformował, w grupie wprowadzono plan redukcji zadłużenia.

- Refinansujemy farmy fotowoltaiczne przez project finance, co stopniowo daje nam możliwość odzyskiwania kapitału wcześniej zainwestowanego w budowę farm. Równolegle prowadzimy proces refinansowania nakładów finansowych poniesionych na projekty farm fotowoltaicznych przez współpracę z inwestorem w formule joint-venture. Obecnie jest to dług, jednak w kolejnych kwartałach będzie on konwertowany na udziały w biznesie farmowym lub spłacony - wyjaśnia prezes Columbus Energy.

Fotowoltaika na sprzedaż

Firma zamierza sprzedać z odpowiednią marżą część wybudowanych farm fotowoltaicznych opartych o system aukcyjny - ok. 60 MW, które już pracują i generują przychody. Sprzedaż może wygenerować w trzecim kwartale przychody na poziomie ok. 300 mln zł.

Columbus Energy ocenia, że po kwietniowym zatrzymaniu rynku połowa maja pokazuje zrównoważony popyt na usługi spółki i kontraktacja inwestycji wraca do poziomu z 2020 roku.

- Tylko w kwietniu podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 50 mln zł. W drugim kwartale tego roku marża jednostkowa wróci do poziomu z najlepszych kwartałów. Wyniki finansowe w drugim kwartale nie będą jeszcze odwzorowywać długoterminowych zmian, ale w trzecim kwartale będzie można zaobserwować mocne odbicie wyniku - zapowiada prezes Zieliński.