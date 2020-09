Columbus Energy obejmuje udziały w Saule Technologies

Columbus Energy, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zainwestuje 10 mln euro w Saule Technologies i obejmie 20 proc. udziałów. Będzie też dystrybutorem produktów firmy oraz licencji na nie na świecie. Umowę w tej sprawie podpisano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Ogniwa słoneczne na bazie perowskitów przez ostatnie sześć lat dogoniły sprawnością rozwijane od lat 70. ogniwa krzemowe. Wyróżniają się tym, że są ultralekkie, elastyczne, transparentne i ultracienkie – ogniowo perowskitowe ma grubość zaledwie jednej dziesiątej grubości ludzkiego włosa. Dzięki takim cechom, zastosowanie ogniwa może być szerokie. To zrewolucjonizuje rynek fotowoltaiczny – twierdzi Artur Kupczunas, wiceprezes Saule Technologies.Podczas konferencji na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach doszło również do złożenia ostatnich podpisów pod umową pomiędzy Saule Technologies a spółką JR Holding, kierowaną przez Januarego Ciszewskiego. Umowa dotyczy wsparcia i doradztwa JR Holding w zakresie wprowadzenia Saule Technologies na GPW. - Polska giełda potrzebuje światowych firm. Saule Technologies to diament, który Columbus pomoże oszlifować. Takie przedsiębiorstwa powinny być publiczne. Inwestycja w Saule poprzez Columbus Energy jest wpisana w strategię i DNA JR Holding - komentuje January Ciszewski prezes JR Holding.Saule Technologies to polska firma rozwijająca technologię drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji. Firmę założyli w 2014 r. Olga Malinkiewicz - wynalazczyni metody - oraz biznesmeni Piotr Krych i Artur Kupczunas. Obecnie Saule Technologies to zespół ponad 50 naukowców, inżynierów i pracowników administracyjnych z ponad 17 krajów. Saule Technologies przez ostatni rok, przy współpracy inżynierów z Korei, Malezji, Wielkiej Brytanii, Singapuru i Japonii, konstruowała unikatową, pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych.Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.