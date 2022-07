Columbus Energy planuje budowę magazynu energii za 1 mld zł

Columbus Energy planuje budowę przemysłowego magazynu energii o mocy 133 MW, który powstanie w południowej Polsce. To pierwsza tego typu inwestycja spółki, a jej wartość może sięgnąć nawet 1 mld zł.

Budowa magazynu energii planowana jest na lata 2024-2026. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ok. 1 mld zł.

Wartość przychodów Columbus Energy w czerwcu 2022 r. wyniosła prawie 30 mln zł, czyli o 1/3 więcej niż w maju. Spółka poprawiła też ilość zainstalowanej w miesiącu mocy – do 5,5 MW.

W lipcu podpisano umowę pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami spółki. W jej efekcie Dawid Zieliński ma prawo kupić pakiet akcji należący do Januarego Ciszewskiego. Po tej transakcji Dawid Zieliński będzie miał prawie 50 proc. akcji spółki.

Columbus Energy, poprzez spółkę, do której posiada prawa, uzyskał warunki przyłączenia dla przemysłowego magazynu energii o mocy 133 MW oraz pojemności 532 MWh, zlokalizowanego w południowej części kraju.

Urządzenie pozwoli stabilizować sieć oraz zwiększy możliwości dla przyłączenia nowych źródeł OZE w regionie.

- Magazyny energii są nie tylko kluczową technologią dla poprawy jakości funkcjonowania sieci energetycznych, ale także niezbędnym narzędziem dla transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju kolejnych źródeł OZE w naszym kraju. To nasza pierwsza inwestycja w wielkoskalowy magazyn energii, a w planach mamy kolejne tego typu przedsięwzięcia. Magazyn energii o takiej mocy jest w stanie zasilić przez cały dzień 150 000 domów - mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Powrót do zdrowia

Prezes Dawid Zieliński zapowiada, że powoli kończy się burzliwy okres w historii Columbus, który wchodzi teraz w erę spokojnego budowania długoterminowej wartości.

- Rynkowy popyt na fotowoltaikę oraz pompy ciepła odbudowuje się, i szacuję, że w ciągu 6-12 miesięcy wróci do poziomów z połowy 2021 r. Również ilość montaży rośnie zgodnie z planem, o ponad 30 proc. m/m, a lipiec zapowiada się dobrze pod względem utrzymania dynamiki wzrostu przychodów. Generalnie sytuacja finansowo-organizacyjna spółki się stabilizuje, a sprzedaż części portfela farm fotowoltaicznych pozwoli nam poczuć cashflowowy komfort, który przełoży się na zredukowanie zadłużenia bankowego i obligacji praktycznie do zera. Wszystkie instytucje finansujące, z którymi współpracujemy, wykazują się zrozumieniem sytuacji rynkowej i widzą, że Columbus wraca do biznesowego zdrowia - zapewnia Dawid Zieliński.

Zmiany własnościowe

Warto przypomnieć, że Columbus czekają spore zmiany wewnętrzne. 15 lipca 2022 r. pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami spółki: Januarym Ciszewskim, JR Hodling oraz Gemstone została zawarta umowa dająca Gemstone prawo nabycia łącznie 12 666 184 akcji Columbusa.

Na powyższą pulę akcji składa się prawo nabycia 2 747 802 akcji od Januarego Ciszewskiego, 8 261 239 akcji od JR Holding i 100 proc. udziałów w spółce KPM Invest, która ma 1 657 143 akcji.

W praktyce, jak wyjaśniła spółka, na podstawie podpisanej umowy, January Ciszewski mający 18,97 proc. akcji Columbusa Energy (bezpośrednio oraz pośrednio przez JR Holding ) przyznał Dawidowi Zielińskiemu (pośrednio przez spółkę Gemstone) opcję nabycia 12 666 184 akcji Columbusa,

Spółka podała, że Gemstone może wykonać prawo nabycia akcji do 19 sierpnia 2022, a January Ciszewski oraz JR Holding zobowiązali się nie rozporządzać tymi akcjami do 19 sierpnia 2022 r.

Dawid Zieliński, w wyniku wykonania przez Gemstone prawa nabycia akcji Colubusa od Januarego Ciszewskiego i JR Holding będzie dysponował bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Gemstone blisko 50 proc. akcji w kapitale zakładowym oraz taką samą liczbą głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu fotowoltaicznej firmy.

