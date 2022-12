Columbus Energy sprzedaje spółki razem z farmami fotowoltaicznymi

Firma Columbus Energy 22 grudnia podpisała z Engie Zielona Energia przedwstępną warunkową umowę sprzedaży spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych.





Umowa dotyczy transakcji obejmującej w szczególności sprzedaż na rzecz Engie spółek z grupy kapitałowej Columbus, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW za cenę około 97,6 mln euro.

Sprzedaż realizowana będzie w transzach, a zamknięcie całej transakcji planowane jest do końca pierwszego półrocza 2023 roku

Cena zostanie powiększona o udział w zyskach tych farm do końca 2026 r. Łączna cena transakcji wraz z subrogacją wyniesie od 97,6 do 110 mln euro - ostateczna kwota zależna będzie od wyników operacyjnych spółek farmowych będących przedmiotem transakcji i będzie rozliczana do końca 2026 roku.

W ramach zabezpieczenia transakcji Columbus udzielił poręczenia za oświadczenia i zapewnienia do łącznej kwoty stanowiącej równowartość około 20 proc. wartości transakcji. Strony zastrzegły sobie prawo do ograniczenia wielkości transakcji w ramach danej transzy na warunkach określonych w umowie.

Jednocześnie, w związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających, podpisano umowy przyrzeczone dotyczące sprzedaży pierwszej transzy spółek, o łącznej mocy ponad 32 MW, o łącznej wartości ok. 143 mln złotych wraz z subrogacją zobowiązań na kwotę ok. 108 mln złotych z przeznaczeniem na spłatę finansowania zewnętrznego wykorzystywanego do celów inwestycji tych spółek.

Kolejne umowy przyrzeczone zawierane będą transzami, po spełnieniu warunków zawieszających, typowych dla tego typu transakcji dotyczących zasadniczo: zwolnienia istniejących zabezpieczeń, podpisania umów wykonawczych związanych z transakcją i dostarczenia szeregu dokumentów potwierdzających stan prawny i faktyczny farm fotowoltaicznych będących własnością sprzedawanych spółek.

Transakcja jest konsekwencją przyjęcia wiążącej oferty od Engie, w sprawie sprzedaży tych farm fotowoltaicznych, o czym Columbus informował 18 listopada 2022 roku.

Columbus Energy dostarcza usługi z zakresu instalacji OZE. Oprócz realizacji instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych, od 2020 roku spółka zajmuje się sprzedażą i montażem pomp ciepła, magazynów energii.