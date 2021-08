Columbus Energy w I półroczu 2021 ze wzrostem przychodów i spadkiem zysku

W pierwszym półroczu 2021 roku grupa Columbus Energy osiągnęła prawie 335,9 mln zł przychodów, czyli o blisko 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku, notując około 16,1 mln zł zysku netto, a więc o nieco ponad 31 proc. mniej niż rok wcześniej.

W eksploatacji farmy PV o mocy 44 MW

Zysk EBITDA grupy Columbus w II kwartale wyniósł 10,81 mln zł wobec 18,08 mln zł rok wcześniej. W całym I półroczu 2021 zysk EBITDA grupy wyniósł wyniósł prawie 30,9 mln zł wobec około 38,1 mln zł w I półroczu 2020 roku.W II kwartale 2021 grupa Columbus odnotowała około 7,5 mln zł zysku netto wobec nieco ponad 10 mln zł zysku netto rok wcześniej. W całym I półroczu 2021 grupa Columbus wykazała nieco ponad 16,1 mln zł zysku netto wobec około 23,5 mln zł zysku netto rok wcześniej.Zarząd Columbusa podkreślił w komunikacie, że chociaż prawie 90 proc. przychodów Columbusa w I półroczu 2021 stanowiła sprzedaż fotowoltaiki dla domów jednorodzinnych, to rozwój segmentu pomp ciepła wśród klientów indywidualnych oraz fotowoltaiki dla biznesu będą stopniowo zwiększać przychody, jednocześnie je dywersyfikując.W podsumowaniu I półrocza 2021 Columbus pokazał jak rozwija swój park farm fotowoltaicznych (PV). Columbus podał , że ma w eksploatacji farmy PV o mocy 44 MW i farmy PV o mocy 56 MW po wybudowaniu, na końcowym etapie elektryfikacji.- Do budowy jest przygotowywanych kolejnych prawie 100 MW, a cały portfel deweloperski urósł w tym półroczu do ponad 6 GW! Jest to jeden z największych portfeli projektów fotowoltaicznych w Polsce, a może nawet w regionie - stwierdził Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.Największe nadzieje, jak podała spółka w komunikacie, Columbus pokłada w rozwoju nowoczesnych technologii, które transformują rynek energetyki.- Ogniwa perowskitowe będą nieodłącznym elementem architektury, budownictwa, urządzeń elektronicznych oraz każdego elementu, który potrzebuje energii, i można na nim nadrukować ogniwo perowskitowe. Ten przełom następuje właśnie teraz, za sprawą firmy Saule, z Olgą Malinkiewicz na czele. Cały świat patrzy dziś w kierunku Wrocławia, gdzie kilkanaście tygodni temu otworzyliśmy pierwszą, pilotażową fabrykę ogniw perowskitowych - stwierdził Dawi Zieliński.- Za kilka dni w Lublinie zostanie uruchomiona pierwsza na świecie fasada z łamaczami światła, pokrytymi perowskitem, a na początku października kolejna instalacja będzie prezentowana podczas wystawy EXPO w Dubaju, gdzie Saule będzie jednym z gospodarzy polskiego pawilonu. To już nie jest etap laboratorium i nadziei wynalazców. To początek wielkiej komercjalizacji, w której Columbus, jako największy udziałowiec Saule, odegra jedną z kluczowych ról - twierdzi Dawi Zieliński.Firma Saule Technologies, będąca częścią grupy kapitałowej Columbus Energy, 21 maja 2021 roku we Wrocławiu, uruchomiła linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu.