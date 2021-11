Columbus Energy zamienił zysk na stratę

Z raportu giełdowego opublikowanego 15 listopada 2021 wynika, że grupa Columbus Energy w III kwartale 2021 roku wypracowała 172,4 mln zł przychodów wobec 213, 2 mln zł rok wcześniej notując 2,98 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kwartale 2021 wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej. 16 listopada 2021 kurs akcji Columbus Energy, która jest notowana na NewConnect, spadał.

Portfel rozwijanych projektów farm to ponad 5 GW

- Osiągnięte przychody, wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, pokazują stabilizację i potencjał do dalszego skalowania biznesu. Niższa wartość EBIDTA jest wypadkową dynamicznego wzrostu kosztów własnych, w tym znaczącego zwiększenia zatrudnienia. Wpływ na rentowność miały również koszty komponentów czy logistyki - stwierdził Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.- Tempo, w jakim rośniemy, jest wyrażane nie tylko w wielkości przychodów czy zysków, ale w stabilizacji wewnętrznej, rosnącym genialnym zespole zaangażowanych managerów i specjalistów oraz w innowacjach, jakie przygotowujemy - dodał.W komunikacie spółka wskazał, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 przeprowadziła kilka znaczących działań dla rozwoju segmentów biznesowych spółki, m.in. podpisała umowy na rozwój kolejnych farm fotowoltaicznych.Z raportu spółki za III kwartał 2021 wynika, że obecnie portfel rozwijanych przez grupę Columbus Energy farm fotowoltaicznych wynosi 5270 MW, a w tym farmy o mocy 44 MW są w eksploatacji i farmy o mocy 163 MW w budowie.Dawid Zieliński w komunikacie spółki, stwierdził, że przez pierwsze III kwartały 2021 firma koncentrowała się na działaniach inwestycyjnych, dzięki którym „mogliśmy skalować paletę produktów i usług, rozwijać procesy gwarantujące coraz wyższą jakość i powiększyliśmy o 40 proc. rok do roku zespół, który realizuje coraz ambitniejsze cele”.- Nasza strategia przyniosła już skokowy wzrost podpisanych w październiku umów na instalacje fotowoltaiczne do rekordowego poziomu 22 700 kW w skali miesiąca oraz rekordowy wzrost sprzedaży pomp ciepła i innych produktów. To powinno spowodować konwersje na montaż w całym kwartale do prawie 40 000 kW, co również byłoby kwartalnym rekordem i wynikiem wyższym niż w okresie pierwszej fali boomu przy okazji ogłoszenia programu Mój Prąd - stwierdził Dawid Zieliński.