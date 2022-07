Columbus przejdzie na główny parkiet giełdy bez emisji akcji

Columbus Energy chce przenieść notowania na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zamierza złożyć prospekt emisyjny jeszcze w te wakacje. Wprowadzenie notowań do obrotu na rynku regulowanym odbędzie się bez publicznej oferty akcji.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy firmy Columbus Energy, które odbyło się 30 czerwca 2022 roku, zatwierdziło uchwałę w sprawie ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych wszystkich akcji. Obecnie Columbus, wraz z partnerami, pracuje nad aktualizacją prospektu emisyjnego, który planuje złożyć do KNF w trzecim kwartale 2022 roku.

- Nasze plany przeniesienia notowań na główny parkiet GPW zostały zweryfikowane w dużej mierze przez dynamicznie zmieniającą się sytuację makroekonomiczną, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Konsultując ten temat od wielu miesięcy z naszymi doradcami i partnerami doszliśmy do wniosku, że publiczną ofertę nowych akcji przesuniemy na bardziej sprzyjający czas - informuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Columbus zbiera skutki giełdowych upomnień

W ostatnich dniach warszawska giełda poinformowała o zakwalifikowaniu 73 spółek, wśród nich Columbus Energy, do segmentu NC Alert na NewConnect. Zmiana systemu notowań na tzw. fixingi nastąpiła od 1 lipca.

- Columbus od 1 lipca br. jest notowany na dwóch fixingach, co zapewne odbije się na płynności na walorze. Spóźniliśmy się kilka godzin z publikacją opinii audytora, na co regulamin Giełdy Papierów Wartościowych przewiduje minimalną karę, czyli upomnienie. Przez dwa upomnienia, które otrzymaliśmy od GPW, lądujemy w NC Alert. Warto jednak przypomnieć, że przez ostatnie kilka lat inwestorzy przeprowadzili transakcje akcjami Columbusa na ponad 1 mld zł na NewConnect, więc czas przenieść się na rynek regulowany. Być może będzie to połączone z powrotem do dobrych wyników finansowych - komentuje Dawid Zieliński.

- Konsekwencją fixingu jest również jest to, że potencjalna umowa z inwestorem z USA nie jest dla nas atrakcyjna, bo wartość equity, jaką możemy pozyskiwać z tego finansowania, jest skorelowana z wielkością obrotów w danym miesiącu. Również emisja akcji przy kapitalizacji kilkuset milionów złotych nie jest dla nas korzystna, dlatego podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu się z negocjowaniem umowy, z możliwością wznowienia negocjacji, gdy sytuacja w spółce i na rynku kapitałowym się poprawi - dodaje.

Columbus Energy działa na rynku energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu. Realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne.