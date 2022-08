Columbus wybuduje pierwszy w Polsce prywatny magazyn energii

Columbus Energy kupił 100 proc. udziałów w spółce, która posiada warunki przyłączeniowe o mocy 133 MW, co pozwoli na budowę przemysłowego magazynu energii o pojemności 532 MWh. Projekt powstanie w południowej Polsce.

Columbus Energy podał w komunikacie giełdowym, że nabył 100 proc. udziałów w spółce, która w drugiej połowie lipca br. uzyskała warunki przyłączeniowe na budowę wielkoskalowego magazynu energii o pojemności 532 MWh.

Jak wylicza firma, tego typu magazyn jest w stanie zasilić przez całą dobę nawet 150 000 domów.

Cena zakupu spółki nie została podana. Columbus Energy poinformował tylko, że „cena zakupu ustalona została na zasadach rynkowych”.

– Jesteśmy na drodze do realizacji naszego pierwszego wielkoskalowego magazynu energii – mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. – Co więcej, będzie to pierwsza tak duża prywatna inwestycja w naszym kraju, a w przyszłości planujemy kolejne. Przemysłowe magazyny energii to kluczowy element w budowie nowoczesnego i niezawodnego systemu energetycznego opartego o źródła OZE. To technologia niezbędna w stabilizowaniu sieci i zwiększaniu efektywności fotowoltaiki oraz innych odnawialnych źródeł energii.

Columbus Energy o uzyskaniu przez nabytą spółkę warunków przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci przesyłowej o mocy 133 MW, na potrzeby budowy magazynu energii o pojemności 532 MWh, informował w lipcu 2022.

Wówczas firma podała, że magazyn energii powstanie w południowej Polsce, a całkowitą wartość inwestycji szacuje na około 1 mld zł, która finansowana będzie z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.

Columbus Energy podał, że realizacja magazynowego przedsięwzięcia jest planowana na lata 2024-2026.