Działająca w sektorze energii odnawialnej Grupa Columbus Energy udostępniła informacje niefinansowe dotyczące 2022 r. Raport Zrównoważonego Rozwoju zawiera m.in. szczegółową analitykę generowanego przez firmę śladu węglowego.

Jak wynika z opublikowanych danych, całkowity ślad węglowy Columbus w 2022 r. wyniósł 74 434,98 tCO2e (metoda market-based) i 74 460,01 tCO2e (metoda location-based) i był o ponad 37 proc. niższy niż w 2021 r. W 2022 r. negatywny wpływ środowiskowy w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla był o około 13,5 proc. mniejszy względem 2021 r. Wynika to m.in z usprawnienia organizacji logistyki, optymalizacji procesu sprzedaży, a także dostarczania towarów do wielu lokalizacji jednym środkiem transportu. Spadek odnotowano także w przypadku zużycia energii elektrycznej - aż o 18 proc. w stosunku do roku bazowego. Dzięki zmianie lokalizacji biur oraz podjętym działaniom oszczędnościowym, grupa zredukowała też o 45 proc., czyli niemal o połowę, zużycie wody.

W Grupie Columbus działa projekt Ambasador ESG

- Zrównoważony rozwój to proces i projekt na wiele lat. Podstawową rolą biznesu jest generowanie stabilnego zysku, który może być przedstawiany w różnej walucie. Rok 2022 był dla nas wymagający: zmiana legislacji, redefinicja założeń opłacalności OZE w Polsce, wybuch wojny w Ukrainie, zmiana paradygmatu niezależności energetycznej Europy, wzrosty cen energii, destabilizacja rynku energetycznego, galopująca inflacja, presja płacowa. I focus na kondycję finansową Grupy. Czy w tym wszystkim jest miejsce na zrównoważony rozwój? Nasze procesy organizacyjne i operacyjne zostały zweryfikowane pod kątem optymalizacji ekologicznej. Wprowadziliśmy i cały czas kontynuujemy globalny międzyzespołowy projekt #AmbasadorESG, który napawa mnie dumą i satysfakcją, ale też wdzięcznością za to, że wygenerowaliśmy pole na działania: inkluzywne, różnorodne, ciekawe i kreatywne - komentuje Agnieszka Rozwadowska, dyrektorka Biura Zarządu i CSR.

Jak przypomina komunikat prasowy, w Grupie Columbus od lipca 2022 r. działa projekt Ambasador ESG. Jego członkowie, wyłonieni wśród pracowników, nie tylko odpowiadają za rzetelną identyfikację źródeł, agregowanie, przetwarzanie i opracowywanie danych, ale przede wszystkim podejmują oddolne inicjatywy wprowadzania zmian w swoich obszarach codziennej aktywności zawodowej. Dzięki temu pracownicy angażują się oraz oddziałują na organizację, o kondycji której świadczą, oprócz wskaźników finansowych, również informacje dotyczące wpływu na środowisko, społeczeństwo i wewnętrzne zasady organizacyjne.

Dawid Zieliński zachęca do analizy danych niefinansowych

- Gromadząc dane niefinansowe, identyfikując istotne obszary naszej działalności, mieliśmy okazję skupić się na tych aspektach, które są tak często pomijane w codziennej pracy. Przyjrzeliśmy się naszym mocnym i słabym stronom, przeanalizowaliśmy efekty działań i zweryfikowaliśmy cele. Dostrzeżenie intencji i wartości, które stoją za codziennymi wyborami i działaniami, a przede wszystkim świadomość wpływu wywieranego na różne grupy interesariuszy jest ważną i potrzebną lekcją w każdej organizacji. Dlatego z pełnym przekonaniem zachęcam wszystkie osoby zarządzające przedsiębiorstwami, aby taką lekcję odrobiły - twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, cytowany w komunikacie.