Comarch debiutuje w Zielonym Indeksie

Ten największy polski producent oprogramowania, obecny na światowym rynku informatycznym, jest przykładem relatywnie dużych, łącznych emisji gazów cieplarnianych, pomimo małych emisji bezpośrednich. Taką strukturę warunkuje specyfika firmy i krajowy miks energii. Zarazem nowoczesne urządzenia i instalacje grupy Comarch przyczyniają się do zmniejszania emisji, także pośrednio – przez klientów.

Emisje pośrednie i łączne

Wskaźniki relatywne

Słońce i zielone biuro

Pośrednie zmniejszanie emisji

Na zachętę?

W obliczeniach Comarch wykorzystał wskaźniki opracowanych przez organizacje: DEFRA (Greenhouse Gas Conversion Factor Reposiory), KOBiZE, RTE France i ISE Germany.W raporcie środowiskowym Comarch uwzględnia również emisje pośrednie gazów cieplarnianych, towarzyszące produkcji zakupionej i zużytej energii elektrycznej (zakres 2), choć nie liczy emisji towarzyszącej zakupionej energii cieplnej.W 2019 r. grupa zużyła 105 937 478 MJ prądu (29 429,4 MWh) – o 0,8 proc. więcej rdr. Z raportu spółki Comarch wynika, że spowodowało to pośrednią emisję 13 349 ton CO2e, która zmniejszyła się w porównaniu do 2018 r. (15 596 ton) o 14,4 proc.Łącznie zatem grupa Comarch w 2019 roku przyczyniła się do emisji 16 501 ton CO2e, które były o 9,8 proc. mniejsze niż w 2018 roku (18 298 ton). Należy podkreślić, że w łącznym wolumenie emisji spółki emisje bezpośrednie stanowiły w 2019 r. 16,4 proc. i były pięciokrotnie mniejsze niż emisje pośrednie.W 2019 roku w przeliczeniu na 1 mln zł przychodów grupy (łącznie: 1 437,4 mln zł), przypadło 11,5 tony CO2e, tj. o 13,9 proc. mniej niż w 2018 r. (13,36 ton), przy większych przychodach o 5 proc. rdr.W przeliczeniu na 1 mln EBITDA grupa w 2019 r. przyczyniła się do emisji 72,3 ton CO2e, w porównaniu do 119,8 ton w 2018 r., tj. o 39,7 proc. mniejszej, przy wzroście EBITDA o 49,4 proc. rdr (z 228,3 mln zł w 2019, 152,8 mln zł w 2018 r.).Na 1 pracownika grupy (6348 w 2019 r.) przypadło 2,6 ton łącznej emisji CO2e, w porównaniu z 3 tonami w 2018 r., tj. o 13,3 proc. mniej rdr, przy wzroście zatrudnienia o 5,1 proc.W raporcie niefinansowym za 2019 r. zarząd Comarchu wskazuje, że działania mające na celu redukcję bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych sprowadzały się w latach 2018-2019 głównie do:- systematycznej konserwacji i modernizacji instalacji zawierających wodorofluorowęglowodory (HFC),- produkcji energii odnawialnej we własnej instalacji fotowoltaicznej,- bieżącego wprowadzania rozwiązań energooszczędnych (wymiana źródeł światła na oświetlenie LED),- stopniowej wymianie pojazdów spalinowych na spełniające najnowsze normy emisji spalin.Największą inwestycją grupy, mającej wpływ na ochronę środowiska, była budowa „zielonego” budynku biurowego (SSE7 w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej), w który wyposażono w system integrujący zarządzanie źródłami poboru prądami (Building Management System) wraz z automatyką.Na dachu zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 64 kW, które częściowo pokrywają zapotrzebowanie na prąd, a także pozwalają na odsprzedaż nadmiaru produkowanej energii do sieci elektroenergetycznej.W roku 2018 grupa uzyskała z tej instalacji ok. 69,3 MWh, natomiast w roku 2019 - 19,7 MWh. Spadek produkcji w 2019 r. wynikał z awarii instalacji oraz jej czasowego wyłączenia (od kwietnia do lipca).Ponadto Comarch – ograniczając koszty transportu i tym samym ślad węglowy - skraca łańcuchy dostaw. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (nie jest wymagana ingerencja w konfiguracji lub, instalacji sprzętu) stosuje zasadę dostawy bezpośrednio z punktu dystrybucji do użytkownika końcowego lub partnera biznesowego. Dużą redukcję emisji GHG (wszystkich gazów cieplarnianych) w transporcie zapewnia również korzystanie z usług transportu zbiorowego – w przewozach towarów z usług firm kurierskich, w dojazdach do klientów – z transportu publicznego.Symbolicznym dowodem troski grupy Comarch o stan środowiska naturalnego była akcja posadzenia w 2019 r. 1500 sztuk roślin na Plantach Krakowskich, we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie.Comarch spełnia ważną rolę w pośrednim ograniczaniu emisji GHG, poprzez dwojakie działania. Kolejne wersje urządzeń i ich konfiguracje są zwykle mniej energochłonne. Ponadto urządzenia tej grupy można modernizować, wykorzystać po okresie eksploatacji (rozbiór urządzenia na części do ponownej wykorzystania), dają się łatwo zutylizować.Miernikami ograniczenia zużycia energii przez produkty Comarch jest np. wzrost udziału zasilaczy sieciowych o wyższej klasie sprawności energetycznej oraz spadek średniej pobieranej mocy przez urządzenia, mierzony w trybie pracy o największym zapotrzebowaniu na moc.Realizując projekt Smart Metering, grupa Comarch dodatkowo rozwija urządzenia (Comarch NB-IoT - MBus Gateway), wspierające dostawców wody, energii elektrycznej i gazu w monitorowaniu sieci przesyłowych. Pozwala to zmniejszyć straty mediów poprzez szybkie wykrycie miejsca awarii, czyli - zmniejsza zużycie zasobów naturalnych.Z raportu środowiskowego za 2019 r. wynikało, że grupa projektuje rozwiązania optymalizujące zużycie energii (w obszarze Hardware jak i Firmware), np. konstruując baterię pracującą przez 10 lat oraz usprawniając mechanizm komunikacji bezprzewodowej, co zmniejsza pobór energii, a przez to liczbę zużywanych baterii.Celem na kolejne lata jest stworzenie dedykowanych urządzeń zastępujących CS004, które będą wykorzystywały wbudowane czujniki. Pozwoli to na mniejsze zużycie materiałów jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez eliminację elementów pośrednich.Z opinii przekazanej przez biuro prasowe Comarch SA, że najskuteczniejszymi działaniami, które mogłyby zdynamizować proces ograniczania śladu węglowego w firmie, są potencjalnie:- wszelkie dopłaty do inwestycji w odnawialne źródła energii,- premiowane firm o niskim współczynniku emisji CO2, w tym np. poprzez dodatkowe punkty przy zamówieniach publicznych.Z kolei za największe przeszkody we wdrażaniu inicjatyw związanych z obniżaniem emisji CO2 uważa się głównie wysokie początkowe koszty inwestycji w odnawialne źródła energii i wciąż wyższy ogólny koszt pozyskania energii odnawialnej w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii.