Coraz bliżej do projektu wsparcia ogrzewających domy innym paliwem niż węgiel

Niebawem ma być gotowy projekt ustawy dotyczący wsparcia ogrzewających domy innym paliwem niż węgiel. Taką deklarację złożyła wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która wzięła udział w posiedzeniu senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacyjności, rozpatrującej projekt ustawy o dodatku węglowym.

W trakcie posiedzenia komisji Trzeciakowska zapewniła, że międzyresortowy zespół kończy prace nad kompleksowym projektem dotyczącym pomocy dla ciepłowni oraz dla ogrzewających domy np. olejem opałowym, czy pelletem drzewnym.

- Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami zarówno dla ciepła systemowego, które w Polsce jest dostarczycielem ciepła do ponad 5,4 mln gospodarstw domowych, ale również nad rozwiązaniami dotyczącymi tych gospodarstw domowych, które opalają swoje domostwa innymi rodzajami opału. Mam na myśli zarówno pellet, jak i olej czy LPG - powiedziała.

Komisja poparła kilka poprawek do ustawy, które były uzgodnione z rządem. Miały one charakter porządkowy, jak i merytoryczny. Dyrektor departamentu ciepłownictwa w MKiŚ Piotr Sprzączak tłumaczył, że część zmian dotyczyła gwarancji i linii kredytowych BGK, które miałyby zapewnić płynność dla ciepłowni.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, BGK może zaciągać kredyty i emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, z których środki przeznaczone są na utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi, których działalność jest w całości lub w przeważającej części związana z wytwarzaniem ciepła i jest objęta wymogiem uzyskania koncesji.

Kredyty w ramach linii kredytowej dla przedsiębiorców są udzielane w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. To rozwiązanie ma funkcjonować od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2024 r. Maksymalna kwota kredytu to 20 mln zł.

Sprzączak wyjaśnił, że celem poprawki jest m.in. bezpośrednie wskazanie, że "wnioskować o kredyt do BGK mogą określeni przedsiębiorcy, którzy nie mogą uzyskać środków w inny sposób (...) nie są w stanie poradzić sobie na rynku konkurencyjnym, rynku bankowym i uzyskać finansowania w sposób komercyjny".

Procedowana przez Senat ustawa zakłada wprowadzenie dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych. Będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada tego roku. Gmina będzie miła z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia.

Ustawa przewiduje, że maksymalny limit wydatków na te dodatki wynosić będzie 11,5 miliardów złotych, a źródłem finansowania dodatku będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej.

Według Ministerstwa Finansów, z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 miliarda złotych. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 miliardy na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.