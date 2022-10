Coraz bliżej wyboru partnera budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Padła nazwa firmy

Jesteśmy już bardzo blisko wyboru zagranicznego partnera budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w ramach rządowego programu - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Jesteśmy już bardzo blisko tego, aby tego partnera już wskazać decyzją rządu; po tym spotkaniu jesteśmy już o wiele bliżej, by ta decyzja mogła być podjęta" - powiedział Jacek Sasin w Waszyngtonie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin po spotkaniu z minister energii USA Jennifer Granholm.

Pytany o to, czy oznacza to wybór amerykańskiej firmy Westinghouse, odpowiedział, że po rozmowach w Waszyngtonie można powiedzieć, że jest "bardzo duża szansa", że to amerykańska firma będzie dostawcą technologii w trzech pierwszych budowanych w Polsce reaktorach.

"Myślę, że jest bliżej niż dalej takich decyzji" - dodał.

Razem z Min. @moskwa_anna spotkaliśmy się z @SecGranholm. Rozmawialiśmy o współpracy w zakresie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Dziękuję za to dobre i perspektywiczne spotkanie. — Jacek Sasin (@SasinJacek) October 23, 2022

Jacek Sasin poinformował, że rozmowy o współpracy w zakresie budowy elektrowni jądrowej w Polsce były "dobre i perspektywiczne spotkanie".

"Nasz program jądrowy, który przebiega absolutnie zgodnie z planem (...) zakłada, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do końca roku. Naszą intencją jest, by stało się to jak najszybciej" - powiedziała Moskwa podczas briefingu po spotkaniu z Granholm.

Z kolei minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznaczyła, że amerykański koncern Westinghouse ma "ogromną szansę", by stać się wykonawcą projektu, a jednym z kluczowych czynników jest ambicja, by Polska stała się hubem energetyki atomowej w regionie.

Jak dodała, polski plan zakłada rozpoczęcie budowy pierwszej z dwóch elektrowni jądrowych w 2026 r. i oddanie do użytku pierwszego z trzech reaktorów tej elektrowni w 2033 r., co pozwoli na zasilenie 4 mln gospodarstw domowych.