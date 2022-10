Coraz gęściej na Bałtyku. RWE chce kolejnej lokalizacji dla farmy wiatrowej

RWE ubiega się o lokalizację na polskim Bałtyku dla morskiej farmy wiatrowej Sharco Duo o mocy do 1,8 GW w sąsiedztwie realizowanego projektu F.E.W. Baltic II. Koncern w sumie złożył już wnioski o lokalizację dla 5 nowych morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 7,8 GW.

RWE Renewables podała, że Polska uruchomiła postępowania rozstrzygające o pięć pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich elektrowni wiatrowych na polskich wodach Morza Bałtyckiego.

Firma poinformowała przy tym, że złożyła oferty dotyczące projektów o łącznej mocy 7,8 GW na wszystkie pięć obszarów, w tym dla obszaru 44.E.1, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego przez koncern projektu F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW.

Projekt, który RWE chlałoby zrealizować na obszarze 44.E.1, w sąsiedztwie F.E.W. Baltic II to farma Sharco Duo o mocy do 1,8 GW.

- Obecnie rozwijamy nasz pierwszy w polskiej części Morza Bałtyckiego projekt offshore – F.E.W. Baltic II. Miło mi też poinformować, że złożyliśmy już wnioski na pozwolenia lokalizacyjne dla pięciu morskich farm wiatrowych, a następne zostaną złożone niebawem- stwierdził Sven Utermöhlen, Dyrektor Generalny (CEO) Offshore Wind, RWE Renewables, cytowany w komunikacie.

Inwestycja Sharco Duo planowana jest na północny zachód od Ławicy Słupskiej, w środkowej części polskiej strefy Morza Bałtyckiego. Podczas rozwoju, budowy i eksploatacji Sharco Duo, RWE zakłada liczne synergie z projektem F.E.W. Baltic II i bazą operacyjną w Ustce.

Koncepcja projektowa RWE dla Sharco Duo obejmuje integrację morskiej farmy wiatrowej z polskim systemem energetycznym, produkcję zielonego wodoru na morzu i lądzie oraz rozwiązania magazynowania energii.