Coraz mniej czasu dla offshoru. „Okienka nie wydłużymy”

Ustawa offshorowa nie zmieściła się w harmonogramie obrad najbliższego posiedzenia Sejmu (9 i 10 grudnia). Istnieje realne ryzyko, że ustawa nie będzie czytana również na ostatnim w tym roku posiedzeniu - krótko przed świętami. - Nie możemy wydłużyć okresu aplikowania o pomoc publiczną – alarmuje w „Rządowej ławie” Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Przybijanie do lądu

PGE Baltica jest przygotowana do realizacji największego projektu na poziomie 2,5 GW. Baltic Power (z Grupy Orlen) zaś - na poziomie 1,2 GW.To większa część „tortu” z zaplanowanej na pierwszy etap łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW.W kolejnych latach wsparcie inwestorom przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Pierwsza ma się odbyć w 2025 roku, kolejna - dwa lata później.- To tak duży rynek, że będą w nich uczestniczyć inwestorzy praktycznie z całego świata. Wiemy o dużym zainteresowaniu naszych partnerów gospodarczych z Europy Zachodniej. Myślę, że po roku 2025 mogą być to także podmioty z różnych części globu – mówi minister.W „Rządowej ławie” rozmawiamy także o przyszłości energetyki wiatrowej na lądzie i ograniczającej jej rozwój zasadzie „10H” (nowo budowana turbina może powstać przy zabudowaniach, ale w odległości wynoszącej co najmniej dziesięciokrotność jej wysokości)."Gospodarzem" ustawy regulującej powstawanie wiatraków na lądzie jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które jest w trakcie prac nad jej nowelizacją.- Skierowałem pismo do pana premiera Gowina z prośbą o informację, ponieważ z przestrzeni medialnej wiemy o tym, że prace są na ukończeniu, ale jeszcze nie rozpoczęły się konsultacje ani uzgodnienia międzyresortowe. Chcielibyśmy - jako resort najbardziej do tego dedykowany z punktu widzenia energetyki - móc wcześniej konsultować i sugerować rozwiązania w dobrym tego słowa znaczeniu – odpowiada wiceminister Zyska zapytany o spodziewaną liberalizację prawa, które teraz de facto zamroziło realizację inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie w Polsce.Pełnomocnik rządu ds. OZE tłumaczy, że obecnie mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją niż w 2016 roku, kiedy wprowadzono obostrzenie „10H”. Sporo zmieniło się po stronie inwestorów, ale Polska ma też zobowiązania klimatyczne, które musi pilnie wypełnić.- Przechodzenie od energetyki węglowej do energetyki odnawialnej, do innego systemu energetycznego, wymaga od nas innego spojrzenia na możliwości realizacji inwestycji - również w obszarze energetyki lądowej. To się musi stać w zgodzie społecznej. Nie chcemy wywoływać konfliktów, które spowodują, że ta transformacja będzie bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa - wskazuje nasz rozmówca.Jedną z wprowadzonych zmian będzie większy udział społeczności lokalnych przy pracach nad umożliwieniem stawiania nowych turbin. Prawdopodobnie wydłużony zostanie okres konsultacji społecznych (być może nawet podwojony). Ostateczną zgodę wydawać ma rada gminy w postaci uchwały. To, według ministra Zyski, ma budować zaufanie do tego typu inwestycji.Ważne też ma być „osobiste doświadczanie korzyści”:- Trwała partycypacja. Nie jednorazowa, polegająca na wykonaniu przez inwestora jakiegoś placu zabaw czy zorganizowaniu jakiegoś lokalnego eventu. To nie jest dobry sposób. Dyskutujemy obecnie o tym, by np. osiedla albo części miast, w sąsiedztwie których takie elektrownie wiatrowe powstaną, miały dostęp do tańszej energii. To może nie będzie rekompensata, ale po prostu benefit za to, że na ich terenie funkcjonuje energetyka wiatrowa. Osobiste doświadczanie korzyści jest dobrym kierunkiem myślenia – podsumowuje wiceminister w „Rządowej ławie”.