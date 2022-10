Coraz mniej energii z węgla w Polsce

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni opartych na węglu kamiennym spadła w Polsce we wrześniu 2022 roku do 51,27 proc. całej produkcji, z 55,88 proc. we wrześniu 2021 roku - wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Elektrownie oparte na węglu brunatnym we wrześniu 2022 roku dostarczyły 28,72 proc. całej produkcji, wobec 26,09 proc. we wrześniu 2021 roku.

Elektrownie na gaz dostarczyły 3,68 proc. energii, w porównaniu do 6,65 proc. rok temu.

Elektrownie na wiatr dostarczyły 8,08 proc. energii, w stosunku do 6,43 proc. w 2021 roku.

Z wody pochodziło 1,48 proc. energii, w zestawieniu z 1,68 proc. rok temu – podają PSE.

Ze źródeł odnawialnych innych niż woda i wiatr pochodziło 6,78 proc. całej energii, wobec 3,27 proc. w 2021 roku.