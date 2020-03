Coraz mniej prądu produkujemy z węgla. Rośnie import energii, znaczenie gazu i OZE

Spadek produkcji energii elektrycznej z węgla, a wzrost znaczenia gazu, większy import energii oraz większa produkcja z OZE - to najważniejsze wnioski z opracowania "Transformacja energetyczna w Polsce" za rok 2019 r. think tanku Forum Energii.

Jak wynika z przedstawionego w środę opracowania, produkcja energii w krajowych elektrowniach w 2019 r. była najniższa od 5 lat i wyniosła 164 TWh. Z kolei import zwiększył się do 10,6 TWh.

Moce zainstalowane w źródłach odnawialnych na koniec 2019 r. sięgnęły 9,5 GW, a produkcja energii z nich wyniosła 25 TWh. Po raz pierwszy zauważalny udział w produkcji pochodził z fotowoltaiki.

Stosunkowo wysoka produkcja z OZE przekłada się również na rekordowo wysokie wykorzystanie elektrowni szczytowo-pompowych, służących jako magazyny energii - zauważa Forum Energii. Choć wynik OZE jest najwyższy w historii, to ciągle niewystarczający, by Polska mogła spełnić unijne zobowiązania, dotyczące udziału OZE w produkcji - oceniono w opracowaniu.

Zmiany w polskiej energetyce są widoczne, ale można mieć wątpliwości, czy zostały zaplanowane - oceniła prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera.



"Jeszcze niedawno spodziewano się wzrostu produkcji energii w Polsce, tymczasem mamy do czynienia z jej rekordowym spadkiem. Powodów jest kilka, ale najważniejszym są wysokie koszty produkcji w polskich elektrowniach. Pytanie - co dalej?" - dodała.

Import energii elektrycznej rośnie, bo jeśli chodzi o ceny hurtowe, to Polska jest jednym z najdroższych krajów - podkreśliła prezes Forum.



W zeszłym roku z 78 do 73 proc. spadł udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej. Jak zauważa Forum, na krajowym rynku węgla kamiennego mamy do czynienia ze swoistym paradoksem.



Z jednej strony spada od lat krajowe wydobycie - w 2019 r. o 2 mln ton, a zapotrzebowanie utrzymuje się na wysokim poziomie. Przekłada się to na import prawie 20 proc. krajowej konsumpcji, przede wszystkim z Rosji, ale też Kazachstanu, Kolumbii, USA.



W 2019 r. w Polsce pojawił się też węgiel z RPA. Węgiel z importu potrafi być o 100 zł na tonie tańszy od krajowego przy wyższych parametrach, a zwały krajowego węgla przy kopalniach i w magazynach świadczą o niegospodarności w polskim sektorze węgla kamiennego - ocenia Forum Energii.

"Polskie górnictwo nie jest w stanie zaspokoić popytu, a jednocześnie część wydobywanego w kraju węgla nie trafia do odbiorców, tylko na zwały, ponieważ węgiel ten jest droższy i gorszej jakości niż importowany" - oceniła Maćkowiak-Pandera.

Forum Energii zauważyło też, że z ostatnich dostępnych danych o emisjach gazów cieplarnianych - za 2018 r. wynika, iż Polska nie redukuje ich emisji. Być może redukcja będzie widoczna w 2019 r. ze względu na niższą produkcję z węgla - ocenia prezes Forum Energii. Prawdopodobnie Polska jako jedyny kraj UE nie spełni żadnego z unijnych celów na 2020 r. w obszarze OZE i redukcji emisji - dodała Joanna Maćkowiak-Pandera.