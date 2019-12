Coraz więcej firm oferuje leasing paneli fotowoltaicznych

Wobec wzrostu cen energii elektrycznej przedsiębiorcy powinni rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest leasing tego typu instalacji, pozwala obniżyć rachunki za prąd nawet o 70 proc. Według danych GUS, zakup materiałów i energii to niemal połowa wydatków polskich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP coraz częściej sięgają po panele fotowoltaiczne, pozwalające produkować prąd dzięki energii słonecznej. Sprzyjają im nowe przepisy, dzięki którym mogą uzyskać status prosumenta energii elektrycznej. Barierą nie są już w tym momencie koszty instalacji paneli słonecznych, które w ostatnich latach znacznie spadły.



Według wyliczeń, korzystanie z leasingu paneli fotowoltaicznych pozwala obniżyć rachunki za prąd nawet o 70 proc. W ten sposób równoważy się koszt comiesięcznych rat leasingowych. Co więcej, początkowy wkład własny firmy w instalację fotowoltaiczną jest niski, a raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Korzystanie z paneli słonecznych pozwala też przedsiębiorcom w znacznej mierze uniknąć skutków podwyżek cen energii. Nie dotyczy ich też problem chwilowych przerw w dostawach prądu.

Rośnie liczba krajowych leasingodawców, którzy mają w ofercie leasing paneli fotowoltaicznych. W grupie tej są m.in.: PKO Leasing, mLeasing, Millennium Leasing, BOŚ Leasing - EKO Profit, Idea Getin Leasing.



BOŚ Leasing - EKO Profit jest zainteresowany finansowaniem portfeli projektów PV o mocy przynajmniej 1 MW przy wkładzie własnym inwestora wynoszącym 20 proc. Oferuje finansowanie na 15 lat, co pokrywa się z okresem wsparcia w systemie aukcyjnym.



PKO Leasing w ramach pożyczki lub leasingu przedsiębiorca sfinansuje całą instalację fotowoltaiczną nawet do 250 tys. zł w maksymalnym sześcioletnim okresie finansowania. Koszt zakupu paneli fotowoltaicznych może stanowić od 60 do 80 proc. całości inwestycji.



W Idea Getin Leasing maksymalny okres finansowania to siedem lat, wymagany jest 5-proc. wkład własny.



Oferta mLeasing pozwala firmie sfinansować instalację fotowoltaiczną o wartości do 250 tys. zł oraz o mocy do 50 kW. Okres leasingu może wynosić do sześciu lat, a wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić 10 proc. wartości inwestycji. Decyzja o przyznaniu finansowania jest podejmowana w ciągu jednego dnia roboczego.



- Świadomość ekologiczna rośnie, zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czy to ze względów etycznych, czy marketingowych - mówi Cezary Raczyński, prezes mLeasing. - Grupa mBanku jest zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego, m.in. poprzez wycofanie z finansowania firm z branży energii konwencjonalnej i wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej - dodaje.