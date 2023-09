Coraz więcej instalacji fotowoltaicznych chce oszukać system

Liczba nieprawidłowości w domowych instalacjach fotowoltaicznych rośnie. - Część klientów wprowadza zmiany w instalacjach, korzystając z wiedzy z internetu - mówi WNP.PL prezes E.ON Anna Kułach.

W gliwickim rejonie funkcjonowania Taurona Dystrybucji wykryto ponad 1,5 tys. niepoprawnych nastaw falowników i 1,6 tys. przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.

Wyłączanie się falowników ze względu na zbyt wysokie napięcie w sieci jest coraz częstszym zjawiskiem wynikającym m.in. z rosnącej liczby instalacji fotowoltaicznych i słabej jakości sieci energetycznej.

Sposobem na problemy prosumentów mogą być magazyny energii, które dołączone do systemu pozwalają na zwiększenie autokonsumpcji.

Tauron poinformował, że przeprowadzi kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych z powodu nadużyć klientów. Tylko w gliwickim obszarze funkcjonowania Taurona Dystrybucji wykryto ponad 1,5 tys. niepoprawnych nastaw falowników i 1,6 tys. przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.

- Przypadki opisywane przez Tauron dotyczą wykonywania rozbudów instalacji fotowoltaicznych już po fakcie zgłoszenia powstałej inwestycji do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Foton jako wykonawca instalacji i rozbudów, każdorazowo zgłasza fakt wykonania instalacji i dokonania rozbudowy do właściwego OSD. Weryfikuje zgodność wniosku ze stanem faktycznym i aktualizuje zgłoszenie pierwotnej instalacji fotowoltaicznej - komentuje dla WNP.PL Anna Kułach, prezes E.ON Foton, spółki zajmującej się m.in. montażem instalacji fotowoltaicznych u klientów indywidualnych.

Polak potrafi, a potem prosi o pomoc. Własnoręczne zmiany w ustawieniach falownika są nielegalne i szkodliwe

Jak mówi, do spółki niejednokrotnie zwracają się klienci, którzy samodzielnie rozbudowali wykonane instalacje. Proszą oni najczęściej o wsparcie w zdiagnozowaniu pojawiających nieprawidłowości w działaniu instalacji.

- Te wynikają często z błędów instalacyjnych lub właśnie ze zbyt dużej rozbudowy. W sytuacji, gdy podejmujemy takie zgłoszenie, zwracamy również inwestorowi uwagę na konieczność zgłoszenia wprowadzonych zmian w odpowiednim OSD, w czym również pomagamy. Oczywiście niezgłaszanie rozbudów i co gorsza przekraczanie mocy przyłączeniowej negatywnie wpływa na cały system, destabilizuje go i uniemożliwia operatorom optymalne zarządzanie siecią - podkreśla Anna Kułach.

Przypomina, że każdy falownik zamontowany w Polsce powinien pracować zgodnie z normą PN-IEC 60038 oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD, instrukcja i wymagania OSD), określającymi parametry odpowiednie dla danego kraju.

Do wprowadzania zmian w normie, w oparciu o którą pracuje falownik upoważnieni są serwisanci i instalatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia oraz dostęp do aplikacji i kodów serwisowych.

- Niestety, duża część klientów, chcąc „oszukać system” i zapobiec resetowaniu się falowników przy zbyt wysokim napięciu w sieci, wprowadza takie zmiany samodzielnie, korzystając z wiedzy zaczerpniętej z internetu - informuje Anna Kułach.

Zdarza się również, że klienci samodzielnie rozbudowują instalacje fotowoltaiczne o dodatkowe moduły. W tym przypadku również ustawodawstwo określa typ uprawnień elektrycznych, jakie powinna posiadać osoba wykonująca rozbudowę.

Posiadanie uprawnień umożliwia przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia aktualizacji wniosku do OSD. Aktualizacja zgłoszenia w OSD jest zawsze obowiązkowa. Niesie jednak za sobą pewne konsekwencje. Jeśli przy rozbudowie instalacji inwestor przekroczy łączną moc instalacji (10 kW), będzie to skutkowało zmianą systemu rozliczenia w trybie netmeteringu.

Należy również pamiętać, że samodzielna rozbudowa skutkuje utratą gwarancji udzielonej przez pierwotnego wykonawcę instalacji.

Wyprodukowałeś? Zużyj to sam. Trzeba zwiększyć autokonsumpcję energii u prosumentów

E.ON Foton nie gromadzi danych mogących jednoznacznie potwierdzić podane przez Taurona wartości 20 proc. konsumpcji własnej. Przyjmuje się jednak, że poziom autokonsumpcji energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych waha się w zakresie 15-20 proc.

Dokładne wartości zależą od specyfiki danego gospodarstwa domowego. Część z inwestorów przebywa w domu jedynie wieczorem i w nocy, wtedy ich autokonsumpcja jest na niskim poziomie. Część z klientów posiada np. klimatyzacje, która zwiększa autokonsumpcję, ponieważ pracuje w godzinach pracy instalacji.

Kolejnym elementem wpływającym na wzrost autokonsumpcję jest rozbudowanie instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii. Posiadanie takiego rozwiązania pozwala nawet na podwojenie autokonsumpcji energii z instalacji fotowoltaicznej. W przypadku klientów biznesowych, gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest często znacznie większe niż wielkość produkcji energii pochodzącej z fotowoltaiki, autokonsumpcja jest na poziomie nawet 100 proc.

- Część z naszych klientów dostosowuje obowiązki domowe do godzin pracy instalacji i przykładowo świadomie używa urządzeń energochłonnych, jak np. pralka lub suszarka, w godzinach szczytu produkcji energii - informuje Anna Kułach.

Instalacje się wyłączają ze względu na zbyt wysokie napięcie w sieci. Potrzebna edukacja

- Wyłączanie się falowników ze względu na zbyt wysokie napięcie w sieci jest coraz częstszym zjawiskiem wynikającym m.in. z rosnącej liczby instalacji fotowoltaicznych i słabej jakości sieci energetycznej. Takie przypadki najczęściej mają miejsce na terenach charakteryzujących się słabą jakością sieci, dużym zagęszczeniem instalacji fotowoltaicznych i brakiem stabilnego odbioru - dodaje Anna Kułach.

Zaznacza, że oczywiście modernizacja sieci przyniosłaby poprawę sytuacji, jednak jest to proces długotrwały i kosztowny. Dlatego równolegle należy wykorzystywać inne narzędzia, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji.

- Jednym z nich jest edukacja. Warto edukować użytkowników o niebezpieczeństwie wynikającym z wyższego napięcia niż obowiązujące normy. Każde działanie wpływające na podbijanie napięcia ma negatywny wpływ na okoliczną sieć, a ta z kolei na odbiorniki klientów - mówi Anna Kułach.

Wskazuje, że zmieniając ustawienia falownika i umożliwiając większą produkcję energii oczywiście inwestor może liczyć na kilkuprocentowy wzrost uzysków, ale równocześnie jego instalacja będzie dodatkowo podbijała napięcie w sieci. To może doprowadzić do skrócenia jej żywotności lub nawet uszkodzenia własnych urządzeń domowych, np. telewizora. Tego typu działania przynoszą pozorne korzyści i są nieopłacalne w dłuższej perspektywie.

System może działać lepiej. Potrzebne magazyny energii i zmiana sposobu rozliczeń

- Warto również zachęcać użytkowników instalacji fotowoltaicznych do inwestowania w magazyny energii, które dołączone do systemu pozwalają na zwiększenie autokonsumpcji poprzez optymalizację kosztu energii. W określonych warunkach umożliwiają realizację podtrzymania zasilania oraz pozwalają zniwelować zjawisko wyłączania się falowników w szczycie produkcyjnym - podpowiada Anna Kułach.

W jej ocenie system wsparcia dla magazynów energii niepowiązany ze zmianą systemu rozliczeń lub montażem instalacji fotowoltaicznych byłby na pewno dobrym bodźcem ułatwiającym inwestorom podjęcie decyzji o zakupie magazynów energii.

Kolejnym elementem jest granica wielkości instalacji 10kW determinująca poziom przyjmowanego systemu opustów.

- Można podejrzewać, że decyzje o braku zgłaszania rozbudów podejmowane są właśnie ze względu na zagrożenie zmianą rozliczenia. Oczywiście można wprowadzić system kontroli i kar, ale w naszej ocenie warto zastanowić się nad podniesieniem granicznej wartości 10kW lub rozliczaniem po innej taryfie opustu tylko wartości powyżej 10kW. Dla starego systemu rozliczeń instalacje 10-12 kW zgłoszone do OSD nie są w żaden sposób opłacalne, ponieważ korzyści wynikające z większej wielkości instalacji – 11-12 kW zostaną zniwelowane przez wyższy procent opustów. Niezgłaszanie instalacji wpływa na brak możliwości kontrolowania ilości instalacji przyłączonej do sieci, a finalnie na stan sieci i całego system, destabilizuje go i uniemożliwia operatorom optymalne zarządzanie - podsumowuje Anna Kułach.