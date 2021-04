Coraz więcej przerw w dostawach prądu. Problem narasta

Najwięksi dystrybutorzy prądu w Polsce opublikowali wskaźniki awaryjności sieci w 2020. Wszyscy skrócili planowane przerwy w dostawach prądu dla odbiorców, a większość ograniczyła czas napraw po awariach i katastrofach. Wyzwaniem dla sektora jest poprawa niezawodności dostaw prądu na terenach wiejskich.

Sieć napowietrzna podatna na awarie

Na wsi gorzej niż w mieście

Sieci średniego napięcia – czas na kable

- Istotnym elementem ograniczania planowanych przerw w dostawach energii elektrycznej jest utrzymywanie wysokiego poziomu realizacji prac planowych bez wyłączeń odbiorców, poprzez stosowanie technologii prac pod napięciem w sieciach SN i nn, stosowanie agregatów prądotwórczych oraz komasację prac realizowanych w ramach jednego wyłączenia - stwierdziła w odpowiedzi na pytania WNP.PL Energa, do której należy Energa Operator.- Na obniżenie wskaźnika SAIDI dla przerw planowanych w 2020 r. miały zasadniczy wpływ optymalna synchronizacja prac i wyłączeń, wykonywanie prac w technologii PPN (prace pod napięciem), użycie agregatów prądotwórczych oraz ograniczenie ilości wyłączeń do prac planowanych z powodu epidemii. Obniżenie tego wskaźnika w porównaniu do 2019 roku o prawie 20 minut/odbiorca/rok to bardzo dobry wynik. Na 2021 rok zaplanowano jego dalsze obniżenie - podała PGE Dystrybucja.Spośród największych polskich OSD najniższy wskaźnik SAIDI dla przerw planowanych odnotował w 2020 stołeczny operator, czyli innogy Stoen Operator. Wskaźnik ten wyniósł 7,2 minut/odbiorca/rok, wobec 8,72 minut w 2019. Przy czym innogy Stoen Operator - mówiąc kolokwialnie - gra w nieco innej lidze niż pozostali najwięksi OSD, bo jest operatorem typowo miejskim.W 2020 roku większość największych polskich OSD odnotowała także poprawę SAIDI dla przerw nieplanowanych razem z katastrofalnymi.W Enerdze Operator w 2020 roku ten wariant wskaźnika SAIDI to w ub. r. 90,6 minut/odbiorca/rok, wobec 98,24 minut w 2019. Z kolei Enea Operator w minionym roku zanotowała SAIDI dla przerw nieplanowanych razem z katastrofalnymi na poziomie 106,81 minut/odbiorca/rok, wobec 124,65 minut w 2019 roku.W innogy Stoen Operator w 2020 wartości te wyniosły w 2020 r. 38,24 minut/odbiorca/rok, wobec 43,79 minut w 2019.Tauron Dystrybucja w 2020 roku zanotował SAIDI dla przerw nieplanowanych razem z katastrofalnymi w wysokości 98,42 minut/odbiorca/rok, wobec 140,49 minut/odbiorca/rok w 2019 roku, a PGE Dystrybucja odpowiednio: 210,71 minuty/odbiorca/rok wobec 202,26 minut w 2019.- Około 80 proc. sieci spółki to sieć napowietrzna. A co za tym idzie - podatna na awarie, których przyczyną w większości są skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne. Pogorszenie wskaźnika SAIDI dla przerw nieplanowanych razem z katastrofalnymi jest skutkiem większej liczby tych zjawisk w 2020 roku - wyjaśnia PGE Dystrybucja.Wskaźnik SAIDI, jak m.in. można przeczytać w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku, jest silnie skorelowany z poziomem skablowania sieci dystrybucyjnych średniego napięcia, a takich dystrybutorzy prądu mają nadal relatywnie niewiele.Na koniec 2019 roku innogy Stoen Operator miał linie średniego napięcia skablowane w ponad 96 proc. Na kolejnym miejscu był Tauron Dystrybucja z udziałem ponad 38 proc. linii kablowych struktury sieci SN, a na następnych pozycjach uplasowały się Enea Operator (ponad 27 proc.) i PGE Dystrybucja oraz Energa Operator ze zbliżonymi poziomami skablowania sieci SN (tj. odpowiednio około 21 proc. i około 20,5 proc.).Wskaźniki SAIDI, które dotychczas podaliśmy, nie odzwierciedlają w pełni sytuacji w Polsce. W praktyce są mocno zróżnicowane obszarowo.Wprowadzona przez Urząd Regulacji Energetyki „Regulacja Jakościowa” wdrożyła podział wskaźników jakościowych na obszary, które obejmują: duże miasta, miasta na prawach powiatu, pozostałe miasta oraz wsie. Taki podział jest podyktowany strukturą sieci, jaka znajduje się na obszarach działania spółek dystrybucyjnych. Struktura oraz typ sieci bezpośrednio rzutuje na wartość wskaźników SAIDI.Tauron Polska Energia w prezentacji wyników za 2020 podał czasy trwania przerw na terenie działania Taurona Dystrybucja w dostawach energii właśnie w wyżej wskazanym poddziale, czyli w dużych miastach, miastach na prawach powiatu oraz na wsiach.Prezentacja pokazała, że w każdej z tych kategorii obszarowych Tauron Dystrybucja w 2020 roku osiągnął poprawę SAIDI, ale też unaoczniła, że przerwy w dostawach energii na wsiach trwają dłużej niż w miastach.I tak w przypadku Taurona Dystrybucja w 2020 czas trwania przerw w dostawach energii w dużych miastach wyniósł 13,84 minut/odbiorca/rok (19,81 minut w 2019), w miastach na prawach powiatu 59,46 minut/odbiorca/rok (77,41 minut w 2019), w pozostałych miastach 75,68 minut/odbiorca/rok (89,55 minut w 2019), a na wsiach 189,27 minut/odbiorca/rok (206,24 minut w 2019).Skąd się biorą te różnice? Według wyjaśnień uzyskanych w Tauronie Dystrybucji, na terenach dużych miast odbiorcy zasilani są głównie z sieci energetycznych kablowych (dotyczy to linii niskiego i średniego napięcia).Taka sieć poprzez swą budowę jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, a jednocześnie zapewnia wysoki stopień możliwości rezerwowego zasilania (sieć pracuje na zasilaniu z co najmniej dwóch stacji transformatorowych) - i tu wartości SAIDI są najniższe.Natomiast SAIDI rośnie na terenach miast powiatowych, a szczególnie na wsi, gdzie przeważają linie napowietrzne, co zwiększa podatność takiej sieci na ekstremalne zjawiska pogodowe. Ważne też, że sieci na terenach wiejskich są często zasilane jednostronnie, bez możliwości przełączenia w razie awarii na zasilanie z innej stacji.Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) dostrzega wyzwanie, jakim jest potrzeba dalszego ograniczenia w Polsce przerw w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców.W dokumencie wskazano, że skablowanie sieci średniego napięcia (SN) jest silnie skorelowane m.in. z SAIDI, a udział linii kablowych w liniach SN w Polsce (w 2017 roku około 26 proc.) jest jednym z najniższych w Europie. Podkreślono, że dla osiągnięcia większej niezawodności pracy sieci konieczne jest sukcesywne kablowanie sieci średniego napięcia.Zgodnie z PEP 2040, w 2021 roku ma zostać opracowany krajowy plan skablowania sieci średniego napięcia do 2040 roku, a skutkiem jego realizacji ma być zwiększenie udziału linii kablowych w liniach SN w Polsce do poziomu średniej w UE.Polsce do średniego unijnego poziomu skablowania sieci SN sporo brakuje. Zgodnie z raportem Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER - The Council of European Energy Regulators) pt. „6th CEER benchmarking report on the quality of electricity and gas supply 2016”, w 2015 roku średni poziom skablowania sieci SN w UE wynosił około 44 proc., a w Polsce 24 proc. Obecnie ta średnia dla UE jest zapewne większa.Według raportów Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, ogólny wskaźnik SAIDI wyliczony dla pięciu największych polskich OSD po raz pierwszy spadł poniżej 200 minut/odbiorca/rok w 2018 roku (199,03 minut/odbiorca/rok). Rok później spadł do 183,44 minut/odbiorca/rok.Te same raporty pokazują zarazem, że sieci dystrybucyjne w Polsce pozostawały wciąż wrażliwe na ekstremalne zjawiska pogodowe, które mogą z roku na rok wywrócić statystyki SAIDI do góry nogami.Przykładowo, w 2017 roku, który do dzisiaj jest pamiętany jako rok dużych awarii powstałych w następstwie nawałnic, ogólny wskaźnik SAIDI (przerwy planowane, nieplanowane razem z katastrofalnymi) dla pięciu największych polskich OSD podskoczył do ponad 433 minut/odbiorca/rok z niecałych 271 minut/odbiorca/rok w 2016 roku.