Coraz więcej tracimy na zmianach klimatu. W ubiegłym roku aż 270 mld dolarów

Globalna gospodarka w 2022 r. straciła 270 mld dol. z powodu katastrof naturalnych - wynika z raportu największej na świecie firmy reasekuracyjnej Munich Re. I choć ubiegły rok nie był pod tym względem „najdroższy”, to jednak z każdą dekadą kryzys klimatyczny kosztuje nas więcej.

270 mld dol. strat to więcej niż wynosi PKB m.in. Grecji, Nowej Zelandii czy Słowacji. Kwotę tę Business Insider Polska zestawił z wartościami znanymi z Polski - według kursu dolara opublikowanego przez Narodowy Bank Polski 17 stycznia 2023 roku 270 mld dol. stanowi 175 proc. zaplanowanych na ten rok wydatków z budżetu państwa.

W raporcie Munich Re można przeczytać, że rok 2022 ze stratami w wysokości ok. 270 mld dol., z których straty ubezpieczone wynosiły ok. 120 mld dol., wpisuje się w trend ostatnich lat przynoszący wysokie koszty. Ogólne straty były zbliżone do średniej z ostatnich pięciu lat, a straty ubezpieczone były znacznie powyżej średniej, która dla lat 2017-2021 wynosiła 97 mld dol.

Coraz intensywniejsze i częstsze zjawiska na całym świecie

- Skutki zmian klimatu zbierają coraz większe żniwo. W danych o kosztach klęsk żywiołowych w roku 2022 r. dominują zjawiska, które są coraz intensywniejsze lub zdarzają się częściej. Ten fakt potwierdzają najnowsze badania - podkreślił Thomas Blunck, członek zarządu Munich Re.

Z cytowanego przez BI Ernsta Raucha, szefa zespołu naukowców odpowiedzialnych za monitorowanie klimatu w Munich Re, wynika, że analizując dane za rok 2022, na uwagę zwracają przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze trzeci rok z rzędu mamy do czynienia ze zjawiskiem La Niña, która zwiększa prawdopodobieństwo huraganów w Ameryce Północnej, powodzi w Australii, susz i fal gorąca w Chinach oraz silniejszych monsunów w Południowej Azji. Po drugie zmiany klimatu powodują, że zjawiska naturalne przybierają coraz bardziej skrajne formy.

Najkosztowniejsze zjawiska w 2022 roku to te z USA i Pakistanu

Największe szkody wyrządził huragan Ian. Zdaniem Munich Re w samych USA straty sięgnęły 100 mld dol.

Ian, który uderzył w południowo-wschodnie wybrzeże USA pod koniec września 2022 r. i był najbardziej śmiertelną odsłoną tego żywiołu od 1935 r. — kosztował życie przynajmniej 157 osób.

Na drugim miejscu zaklasyfikowano powódź w Pakistanie. Zginęło wtedy 1,7 tys osób, a starty oszacowano na 15 mld dol. To 4,5 proc. PKB Pakistanu - informuje Business Insider Polska.