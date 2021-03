Crouzet: Finansowe strony ofert dla polskiego atomu będą porównywalne

Finansowe oferty różnych potencjalnych partnerów w polskim projekcie jądrowym będą porównywalne - ocenia wysoki przedstawiciel rządu Francji ds. współpracy z Polską w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, Philippe Crouzet.

"Sądzę, że jeżeli chodzi o kwestie finansowania, nie będzie większych różnic między propozycjami takich partnerów jak Francja czy Stany Zjednoczone" - powiedział PAP Crouzet. Jak przypomniał, oba państwa muszą np. przestrzegać reguł, obowiązujących w OECD. Dotyczą one m. in. kredytów eksportowych czy pożyczek międzyrządowych.

Jak zaznaczył przedstawiciel rządu Francji, projekty w typie polskiego programu jądrowego mogą być finansowane długiem do poziomu 70-80 proc. W pozostałej części może to być to finansowanie typu equity, w dodatku typowo rozłożone na 20 lat. Podkreślił, że są to kwoty w zasięgu finansowania, którego może dostarczyć Francja, w takiej czy innej formie.

Philippe Crouzet ocenił jednak, że przy programie wielkości polskiego, kwestie finansowe są raczej drugorzędne. Jego koszty zostaną rozłożone na 20 lat, w którym to czasie pierwsze reaktory zaczną produkować energię i dostarczać rentowności zanim inne zostaną skończone, a nawet zaczęte - ocenił.

"Najważniejsza będzie natura partnerstwa od strony technologicznej i przemysłowej. Sądzę, że jeśli chodzi o stronę przemysłową, mamy wiele atutów" - podkreślił. Jak przypomniał, w przypadku Francji strona polska miałaby po drugiej stronie jeden podmiot - EDF, ze zintegrowaną ofertą, także dla polskiego przemysłu.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW.

Zgodnie z PPEJ, Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. EDF oferuje spełniający te wymagania reaktor EPR.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.