Cyberataki wykorzystują zapóźnienie energetyki

Cyberataki coraz częściej wymierzane są w infrastrukturę krytyczną, do której zalicza się między innymi wszystko to, co jest związane z produkcją energii. W coraz bardziej złożonym świecie, w którym przybywa rozwiązań cyfrowych, uniwersalne rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa nie są już w stanie sprostać piętrzącym się wyzwaniom.

Wsparcie z Ameryki

O skali zagrożenia najlepiej świadczą już przeprowadzone ataki. Już w 2003 roku doszło do zainfekowania wirusem o nazwie Slammer amerykańskiej elektrowni atomowej w Ohio. Wstępem do zaatakowania samego zakładu było najpierw zainfekowanie systemów firm współpracujących z elektrownią. Wirus błyskawicznie atakował kolejne komputery, aż w końcu dotarł do systemu odpowiedzialnego za chłodzenie reaktora.Z kolei do szczególnie spektakularnych ataków doszło w 2015 i 2016 roku na Ukrainie. Pierwszy pozbawił prądu 225 tys. mieszkańców zachodniej części kraju, zaś drugi doprowadził do wyłączenia prądu w części Kijowa aż na dwa dni.Jak wskazały późniejsze analizy Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, w przypadku Ukrainy wykorzystano podobny mechanizm do tego z Ohio. Hakerzy zaatakowali najpierw podmioty zewnętrzne, które współpracowały z firmami produkującymi i dostarczającymi energię, a następnie wirusy migrowały za pośrednictwem zainfekowanych kont pocztowych i stron internetowych.To wszystko pokazuje, że do cyberbezpieczeństwa nie można podchodzić w sposób jednostkowy, odizolowany od szerszego kontekstu. Znalezienie podatności i ewentualnych błędów konfiguracyjnych w posiadanych systemach to priorytet dla firm energetycznych. Pracę nad nimi powinien na bieżąco wykonywać zespół specjalistów ds. biznesu, inżynierii i bezpieczeństwa IT. Niemożliwe jest zabezpieczenie wszystkiego w równym stopniu. Na szczycie listy powinny być więc krytyczne zasoby i infrastruktura. Aby przedsiębiorstwo było bezpieczne, konieczne jest jego ciągłe i automatyczne monitorowanie oraz opracowanie mechanizmów wychwytujących potencjalny atak lub ograniczanie jego skutków.Systemy kontroli muszą więc chronić firmę przed zagrożeniami zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Muszą też być odizolowane od innych sieci, a punkty dostępu należy chronić i stale monitorować.Do takich działań niezbędne są kompetentne kadry, a tych nie będzie bez przeznaczania na ich zatrudnianie odpowiednio dużych nakładów. Tymczasem, choć Polska uchodzi za kraj kształcący zdolnych informatyków, w rzeczywistości na rynku brakuje odpowiedniej liczby specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nasze uczelnie nie stawiają na ten kierunek w swoich programach kształcenia.- Mówimy tu o ogromnych brakach kadrowych. W tej chwili większość pracowników, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwiem w Polsce, to samoucy, którzy uczyli się przez praktykę "learning by doing". Nie dorobiliśmy się jeszcze uczelni, kierunków czy specjalizacji związanych z cyberbezpieczeństwem. One dopiero powstają. To jest fundamentalne wyzwanie, na które musimy odpowiedzieć - stwierdził jakiś czas temu Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes Exatela.Na szczeblu państwowym są też czynione próby kształcenia specjalistów dzięki politycznemu zbliżeniu ze Stanami Zjednoczonymi.- Możemy zbudować najnowocześniejsze elektrownie, terminale i gazociągi, ale jeśli będą one wystawione na ataki hakerskie bądź na działanie hybrydowe - jak teraz to nazywamy, a tak naprawdę wojenne - to będziemy bezbronni - stwierdził pod koniec września 2019 roku Piotr Naimski.Zwrócił przy tym uwagę na zagrożenie cyberatakami hybrydowymi.- Mamy przykłady dookoła Polski, że tego rodzaju działania są prowadzone, np. niedawno na Ukrainie. I mogę powiedzieć, że wszystkie kraje są wystawione w tej chwili na tego typu działania. Jest tylko kwestia, oczywiście, zabezpieczania się, przeciwdziałania - ocenił.Jak wyjaśnił, współpraca polega między innymi na wymianie informacji, specjalistów oraz wzajemnym szkoleniu tych ostatnich.Jednym z owoców współpracy z amerykańskim sojusznikiem były zorganizowane w listopadzie 2018 roku polsko-amerykańskie ćwiczenia PolEx. Areną działań była siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych.- Nie da się osiągnąć bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa energetycznego bez cyberbezpieczeństwa. Tylko w 2016 roku cyberataki kosztowały amerykańską gospodarkę od 57 do 109 mld dolarów. To dotyczy wszystkich gospodarek, także Polski - powiedział w trakcie ćwiczeń Rick Perry, amerykański sekretarz ds. energii.Według niego dostawy energii w dużej mierze uzależnione są od infrastruktury, która może być podatna na cyberzagrożenia.- Zależny nam na rozwoju cyberbezpieczeństwa u naszych zaufanych partnerów, a Polska się do nich zalicza - dodał.- Cyfrowy świat bardzo szybko wkroczył w nasze codzienne życie. Jednocześnie niezwykle ważna stała się pewność zasilania w energię. Dlatego inwestujemy miliardy złotych w inteligentne sieci, za którymi idą jednak nowe zagrożenia, związane z cyberbezpieczeństwem. Operatorzy tych sieci znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka cyberataków - powiedział z kolei minister energii Krzysztof Tchórzewski.Liczni goście ze Stanów Zjednoczonych będą również obecni na tegorocznej edycji konferencji CYBERSEC, największego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconego cyberbezpieczeństwu. Udział w debatach wezmą miedzy innymi: Robert L. 