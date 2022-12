Cyfrowy Polsat ma umowy z BGK i EBOR ws. emisji obligacji za 4 mld zł

Cyfrowy Polsat zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz umowę dodatkową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - podała w poniedziałek spółka w dwóch komunikatach.

Poinformowano, że zawarcie umowy "nie rodzi po stronie BGK kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki", które mogą zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat w ramach programu.

Spółka nie zobowiązała się również wobec BGK do dokonania emisji obligacji w ramach Programu - zaznaczono.

Program obligacji obejmuje w szczególności przeznaczenie (...) środków na cele związane z realizacją nowych lub istniejących projektów dotyczących produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych lądowych.

Jest to związane z rozważaniem przez oba banki nabycia obligacji Cyfrowego Polsatu w ramach programu emisji obligacji o wartości do 4 mld zł - dodano. Pod koniec listopada Cyfrowy Polsat informował o utworzeniu programu emisji obligacji wartych do 4 mld zł.

"Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. umowy dodatkowej ("Umowa") z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK")" - wskazano w poniedziałkowej informacji spółki.

Dodano, że zawarcie umowy jest związane z "rozważaniem przez BGK nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 4.000.000.000 złotych ("Program")", o utworzeniu którego spółka poinformowała w raporcie bieżącym z 29 listopada 2022 r.

Poinformowano, że zawarcie umowy "nie rodzi po stronie BGK kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki", które mogą zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat w ramach programu. "Spółka nie zobowiązała się również wobec BGK do dokonania emisji obligacji w ramach Programu" - zaznaczono. Przekazano, że ostateczna decyzja Cyfrowego Polsatu o emisji obligacji w ramach Programu oraz jej warunkach "zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki". Spółka ma o tym poinformować w odrębnym raporcie bieżącym.

Zgodnie z informacją Cyfrowego Polsatu, umowa przewiduje zobowiązanie "do wydatkowania określonych kwot na finansowanie projektów z zakresu czystej energii na zasadach wskazanych szczegółowo w Umowie". Dodano, że spółka zobowiązała się do przekazywania BGK co roku raportu potwierdzającego realizację określonych zapisów umowy.

"Umowa obowiązuje tak długo, jak długo BGK będzie posiadać obligacje Spółki, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu" - zaznaczono.

Jednocześnie Cyfrowy Polsat poinformował, że w poniedziałek zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

"Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 4.000.000.000 złotych ("Program")" - przekazał Cyfrowy Polsat. O utworzeniu programu, jak dodano, spółka poinformowała w raporcie z 29 listopada br.

Zawarcie Umowy Ramowej, jak podkreślono, "nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu". Spółka nie zobowiązała się też wobec EBOR do dokonania emisji obligacji w ramach Programu - dodano.

Przekazano, że ostateczna decyzja Cyfrowego Polsatu o dokonaniu emisji obligacji w ramach programu oraz jej warunkach "zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym".

Wyjaśniono, że umowa ramowa określa sposób wydatkowania środków, które zostaną pozyskane od EBOR w związku z emisją obligacji w ramach programu, "który obejmuje w szczególności przeznaczenie (...) środków na cele związane z realizacją nowych lub istniejących projektów dotyczących produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych lądowych".